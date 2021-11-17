“ارخص سيارة في السعودية ” سيارة تويوتا راش 2022 بسعر مفاجاة ومواصفات جبارة

“ارخص سيارة في السعودية ” سيارة تويوتا راش 2022 بسعر مفاجاة تصنف سيارة تويوتا راش من بين مجموعة السيارات الرياضية الأكثر شهرة والتي تتعدد استخداماتها كإحدى السيارات العائلية التي يمكن استخدامها في الرحلات البعيدة والسفر لقضاء النزهات العائلية لما تقدمه من سبل الراحة والأمان الداخلي كما زود اصدار السيارة الجديد 2022 بالعديد من التقنيات الإضافية في الجزء الداخلي وأنظمة الأمان حيث يتوقع أطلقها في وقت رسمي للأسواق السعودية خلال الفترات البسيطة القادمة حيث تمثلت مواصفات تويوتا راش في كل من الآتي. سيارة تويوتا راش 2022 بسعر مفاجاة مواصفات جبارة سيارة تويوتا راش 2022 بسعر مفاجاة مواصفات جبارة تضم تويوتا راش من الداخل إحدى المقصورات الفسحة والتي تتسع بمقدار سبع مقاعد داخلية.

من الداخل إحدى المقصورات الفسحة والتي تتسع بمقدار سبع مقاعد داخلية. سهولة تشغيل وايقاف محرك السيارة بواسطة مفتاح السيارة الداخلي وضغطة واحدة على منطقة الفرامل.

تحتوي على أنظمة مدمجة للتكييف في الجزء الخلفي والذي يثبت بأعلى سقف السيارة مما يضمن أجواء لطيفة للمتواجدين بأجزاء السيارة الخلفية.

تغيير مستويات التكييف للسيارة والذي يدعم كل من التدفئة والتبريد للحصول على أجواء مناسبة.

توفر بعض أنواع العدادات التي تعمل بشكل مشترك بين عداد خاص بالسرعة وآخر يعتمد على توضيح آلية عمل المحرك.

خاصية جديدة في المقاعد الخاصة بالصف الثاني والثالث والتي تعمل على طي المقاعد لزيادة مقدار المساحة بالاتجاه الخلفي. الأمان والسلامة في تويوتا راش 2022 تحتوي على بعض الأكياس او الوسائد الهوائية نوعية SRS في الجزء الأمامي للمقاعد الأولى بالسيارة.

بعض الوسائد الهوائية الأخرى والتي توجد بشكل واقعي في مقاعد الجزء الخلفي.

تصميم مصابيح السيارة يعمل بشكل موفر للطاقة مع اختيار LED لهذه المصابيح في الجزء الأمامي.

تتميز مصابيح السيارة ب قدرتها العالية في رفع مستوى الوضوح برؤية الأماكن في الفترات الليلية.

بعض المستشعرات الحديثة فوق الصوتية والتي تختص برصد المناطق الوعرة عبر الطرقات مع تنبيه القائد في حالة وجود أي مخاطر. سعر تويوتا راش 2022 سعر تويوتا راش الإصدار الجديد بالتقسيط من خلال مجموعة صالح للسيارات ويمكنك شراء السيارة او التقسيط يمكنك التوجة الى موقع صالح للسيارات واختيار السيارة المناسبة من تويوتا ويمكنك تقسيطها او شرائها كما يوجد عروض مميزة ومخفضة على السيارات. تمويل للمتقاعدين بدون كفيل 50 ألف ريال وبأقل راتب بموافقة فورية

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