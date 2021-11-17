انطلاق الاسطورة.. تويوتا BZ4X الكهربائية بشكلها الجديدة سيارة الدفع الرباعي بمواصفات خارقة

انطلاق الاسطورة.. تويوتا BZ4X الكهربائية بشكلها الجديدة سيارة تويوتا BZ4X من السيارات التي تم الإعلان عنها من قبل شركة تويوتا، وذلك من بين أسطول من السيارات التي أطلقته شركة تويوتا الجديد بنظام الدفع الرباعي، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة b4 التي تم الإعلان عنها العام الماضي، وتتبع فئة الدفع الرباعي الكهربائي، تابعوا معنا مواصفات أحدث سيارة من تويوتا.

هناك الكثير من المميزات التي تتمتع بها السيارة الجديدة من فئة التويوتا، حيث يكون من بين هذه المميزات:

يكون لدي سيارة تويوتا الجديدة الكثير من المميزات، حيث أن شكلها الخارجي يتمتع بمظهر رياضي أنيق.

إلى جانب ذلك، يصل طول السيارة إلى 4.5 متر، وعرض 1.8 متر، وارتفاع 1.6 متر.

كما يكون لدى السيارة مصابيح أمامية مضيئة تتمتع بتقنية led، كما أنها مصابيح ضبابية تعمل على الإنارة الجيدة وقت الشبورة.

إلى جانب الدفع الخلفي من العجلات الخلفية، وليس فقط الدفع الامامي.

كما تضم السيارة شاحن كهربائي من جهة اليسار.

إلى جانب مواصفات السلامة الامان، مثل كابح المكابس، ومانع الأنغلاق ومثبت السرعة، كابح دوران السيارة.

كما تتميز السيارة بانها صديقة للبيئة حيث انها تعمل بالكهرباء.

هناك الكثير من المواصفات التي تتمتع بها سيارة تويوتا BZ4X، حيث يكون من بينها كل من التالي:

لدى السيارة بطارية بسعة 71 كيلو وات لكل ساعة.

إلى جانب انها يمكن شحنها من خلال البطارية بسرعات تصل إلى 150 كيلو وات في الساعة.

كما ان البطارية مؤمنة، حيث انها تتمتع بتحمل الضغط العالي من السرعات.

تتمتع السيارة بان يوجد بها أحدث انظمة أمان، حيث انها تعمل على انظمة مراقبة لكشف جهد البطارية، إلى جانب ترقب درجات حرارة البطارية.

كما ان وزن العجلات الامامية والخلفية يصل إلى 450 كيلو وات في الشحن الواحدة.

هناك الكثير من المميزات التي توجد في سيارة تويوتا BZ4X، حيث أنها تعمل من خلال نظام ذات قوة اداء كبيرة، يعتمد على كل من التالية: