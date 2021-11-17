سيارة سوزوكي 2022 بالتقسيط المريح أقل من 1000 ريال شهري واحصل على الوحش الياباني

تقدم شركة عبداللطيف جميل لتمويل السيارة سيارة سوزوكي 2022 بالتقسيط المريح، وتعد ماركة سوزوكي من الماركات اليابانية المتميزة والتي تتميز بصغر حجمها وتأسست تلك الشركة عام 1990 ميلادي من أجل إنتاج العديد من موديلات سوزوكي مثل جراند فيتارا، سيازا، سويفت، والعديد من الموديلات الأخرى التي يعشقها الكثير من محبي السيارات الصغيرة بالمملكة العربية السعودية وقد قام عبداللطيف جميل بالعمل على تقديم عروض على سيارات سوزوكي وسوف ينتهي العرض المقدم من الشركة يوم 30/11/2021 حيث يمكنك الآن الحصول على سيارتك بكل سهولة من خلال تلك العروض واختيار ما يناسب إمكانياتك المالية وسوف نقدم لكم تفصيل شامل عن المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارات المعروضة للتقسيط.

مواصفات سيارة سوزوكي 2022 بالتقسيط

السيارة الأولى في عرض عبد اللطيف جميل هي سيارة سوزوكي ديزاير 2022 ومن مواصفاتها الآتي:

تحتوي السيارة على محرك سعته 1200 سي سي.

المحرك يقوم بتوليد قوة وطاقة بمقدار 85 حصان.

كما تحتوي السيارة على عدد 4 سلندرات.

السيارة تقوم باستخدام الوقود البنزيني.

أيضًا تقوم السيارة باستهلات 5.5 لتر من البنزين من أجل قطع 100 كيلو متر.

تحتوي السيارة على العديد من الأمان منها الوسائد الهوائية.

السرعة القصوى التي تسير بها السيارة تبلغ 175 كيلو متر لكل ساعة.

ناقل الحركة الموجود بالسيارة هو ناقل حركة أوتوماتيك.

كما أن الناقل مزود بخمسة من السرعات.

تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.

كما أن السيارة تحتوي على نظام ثبات إلكتروني.

أيضًا تحتوي على فرامل يد كهربائية.

يوجد بالسيارة نظام مراقبة من أجل ضغط الإطارات.

تحتوي السيارة على التكنولوجيا الحديثة والبلوتوث ويو اس بي.

طريقة الحصول على سيارة سوزوكي 2022 بالتقسيط

يقدم عبد اللطيف جميل سيارة سوزوكي 2022 بالتقسيط على 60 شهر، حيث إن القسط الشهري الذي يجب الالتزام به من قبل العميل أو المستهلك هو 815 ريال سعودي، كما أنه لا يوجد دفعة أولى أو أخيرة.

يمكن الحصول بسهولة على السيارة من خلال موقع موتري السعودي والضغط على مربع الاتصال بالشركة فيظهر لك الرقم من أجل التواصل مع الشركة وطلب السيارة.

كما يمكنك أن تقوم بالضغط على نموذج طلب التمويل والقيام بكتابة البيانات المطلوبة منها الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف ثم الضغط على إرسال وسوف تحصل على ردك من الشركة في أقل وقت ممكن لاستكمال التسجيل واستلام السيارة