الفخامة كلها.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً في السعودية، تعتبر واحدة من أهم السيارات من الطراز الرفيع، وتمتلك الكثير من التجهيزات الأساسية كما أنها تحتوي الكثير من الكماليات، والتي يرغب في أن يقتنيها الكثيرون لتوفر الملحقات المميزة بها، وعن إمكانات السيارة، ومواصفاتها المتميزة نتحدث فيما يلي من السطور الآتية حيث يعد استخدام تلك السيارة من أكثر ما يوفر رحلة قيادة أكثر متعة، وفيما يلي ذكره نعرض أيضا التكلفة الخاصة بالشراء للسيارة بمعارض المملكة السعودية.

السيارة لها الكثير من الخصائص المميزة، وعدد من المواصفات والتي قد حرصت الشركة المنتجة أن تقوم بتوفرها وتحديثها في هذا النوع.

وهذا الموديل المتوفر والمحدث والأكثر تطور من بين مجموعات سيارات تويوتا، وتعد تبك السيارة أقوى منافس للكثير من الطرز الرفيعة للسيارات.

والتي تعد موديلات قوية أيضا، وتعد سيارة فورتشنر طارحة لنفسها بقوة وسط أفضل قوائم السيارات القوية والسيارة تمتلك الآتي:

السيارة متوفرة بعدد ثلاثة من المحركات، والمحرك بقوة تبلغ مائة اثنين وأربعين حصان.

القيمة الخاصة بعزم الدوران تبلغ القيمة أربعمائة وأربعة وعشرين نيوتن لكل متر.

القيمة الخاصة بعزم الدوران تبلغ القيمة أربعمائة وأربعة وعشرين نيوتن لكل متر. خلال اثني عشر ثانية تبلغ السرعة لها مائة كيلو متر.

تعمل بالنظام الدفع من نوعه الخلفي للعجلات.

سعة صندوقها الخلفي أكثر من أربعمائة لتر.

المحرك نوع الديزل والسعة له تعد بالغة ما

يقرب من ثلاثة لترات إلا الربع.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياًأهم التجهيزات لضمان أمان القيادة:

العديد من عوامل الأمان التي توفر في السيارة والتي من أهمها أن المقاعد تعد مزودة بنوع من الوسائد وتلك الوسائد هوائية، وهذه الوسائد هي التي تعمل على امتصاص الصدمات والتي قد يتعرض لها الراكب للسيارة أثناء السير وبالأخص في الطرق الوعرة، كما أنها توفر حالة من الثبات العالي طوال مدة الرحلة، كما يتوفر النظام المانع لانزلاق السيارة الخاص بالفرامل وهو واحد من أهم نظم الأمان التي تتوفر بالسيارة.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

إحدى نسخها تبلغ من السعر ما يقدر بنحو مائة واحد وخمسين ألف ريال سعودي أي قرابة أربعين ألف دولار أمريكي.