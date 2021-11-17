السيارة العصرية العملاقة... مواصفات وأسعار ومميزات سيارة تيجو7برو 2022 الأحدث في السعودية

مواصفات وأسعار ومميزات سيارة تيجو7بر 2022 ،تعد سيارة تيجو7برو 2022 هي متعددة استخدامات، وتأتي بالعديد من الاختلاف في التصميم الخارجي والداخلي كما تتميز بإمكانيات للأمن والسلامة والترفيه، تعد من سيارات كروس أوفر وتعمل بواسطة الدفع الأمامي وتتح في السوق السعودي من خلال إصدارين هما comfort و luxury، بحيث تنافس كل من سيارتين شانجان cs55 وأم جي Rx5. سيارة تيجو7بر 2022 تتميز سيارة تيجو7برو بالعديد من المميزات وهى كالاتي مميزات سيارة تيجو7برو 2022 تتميز سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 بتصميم خارجي مميز وتمتد مصابيح الليد على جانبي السيارة.

تحتوي على قضبان سقف عريض و تصل حجم الجنوط الرياضية إلى 18 بوصة لمساعدة السيارة على قيادة أفضل.

على قيادة أفضل. تتميز باتساع مقصورتها الداخلية لتشمل خمس ركاب، كما يمكن تحريك مقعد السائق فى 6 اتجاهات مختلفة.

تتميز الشحن اللاسلكي للهواتف كمان مانع للانزلاق ويوجد بالسيارة كاميرا محيطيه 360 درجة

يوجد سياره شيري تيجو 2022 شاشه أل سي دي مقاس 7 بوصة.

مزود بشاشة لعرض المعلومات بمقاس 10 بوصة.

بها 6 مكبرات صوت و تدعم خاصية البلوتوث

وبها مكيف هواء يمكن التحكم في مناخ السيارة من الداخل.

بها فتحة سقف بانورامية وبها منافذ يو أس بي.

توفر أحزمة أمان أمامية ثم أن بها كاميرا خلفية. مواصفات سيارة شيري تيجو7برو 2022 يمكن الاختيار بين ثلاثة محركات السيارة يختلفون في الإمكانات الميكانيكية.

المحرك الأول يتكون من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر، كما يأتي بقوة 145 حصان، ثم أن عزم الدوران به إلي 210 نيوتن لكل متر.

ويعمل من خلال ناقل أوتوماتيكي خاصية cvt

ويعمل به 9 سرعات من خلال خاصية الدفع الأمامي.

أما المحرك الثاني و تصل قوته إلى 156 حصان ويأتي بعزم دوران 230 نيوتن لكل متر

وتبلغ سعة المحرك 1.5 لتر.

أما المحرك الثالث فهو محرك توربيني قواته تصل إلى 197 حصان و سعة المحرك تبلغ 1.6 لتر.

ضمان سياره شيري تيجو 2022 ست سنوات

شيري تيجو 2022 ست سنوات أو مسافة 200,000 كيلو متر. مميزات سيارة تيجو7برو 2022مواصفات سيارة شيري تيجو7برو 2022 أسعار سيارة شيري تيجو7برو 2022 تتوفر سيارة شيري تيجو7برو 2022 من خلال موديلات comfort الذي تبدأ أسعاره من خلال 76,475 ريال سعودي.

أما سيارة شيري تيجو luxury فتبدأ أسعارها من خلال 81,190 ريال سعودي. أسعار سيارة شيري تيجو7برو 2022 الوسوم

مواصفات وأسعار ومميزات سيارة تيجو7بر 2022 ،تعد سيارة تيجو7برو 2022 هي متعددة استخدامات، وتأتي بالعديد من الاختلاف في التصميم الخارجي والداخلي كما تتميز بإمكانيات للأمن والسلامة والترفيه، تعد من سيارات كروس أوفر وتعمل بواسطة الدفع الأمامي وتتح في السوق السعودي من خلال إصدارين هما comfort و luxury، بحيث تنافس كل من سيارتين شانجان cs55 وأم جي Rx5. سيارة تيجو7بر 2022 تتميز سيارة تيجو7برو بالعديد من المميزات وهى كالاتي مميزات سيارة تيجو7برو 2022 تتميز سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 بتصميم خارجي مميز وتمتد مصابيح الليد على جانبي السيارة.

تحتوي على قضبان سقف عريض و تصل حجم الجنوط الرياضية إلى 18 بوصة لمساعدة السيارة على قيادة أفضل.

على قيادة أفضل. تتميز باتساع مقصورتها الداخلية لتشمل خمس ركاب، كما يمكن تحريك مقعد السائق فى 6 اتجاهات مختلفة.

تتميز الشحن اللاسلكي للهواتف كمان مانع للانزلاق ويوجد بالسيارة كاميرا محيطيه 360 درجة

يوجد سياره شيري تيجو 2022 شاشه أل سي دي مقاس 7 بوصة.

مزود بشاشة لعرض المعلومات بمقاس 10 بوصة.

بها 6 مكبرات صوت و تدعم خاصية البلوتوث

وبها مكيف هواء يمكن التحكم في مناخ السيارة من الداخل.

بها فتحة سقف بانورامية وبها منافذ يو أس بي.

توفر أحزمة أمان أمامية ثم أن بها كاميرا خلفية. مواصفات سيارة شيري تيجو7برو 2022 يمكن الاختيار بين ثلاثة محركات السيارة يختلفون في الإمكانات الميكانيكية.

المحرك الأول يتكون من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر، كما يأتي بقوة 145 حصان، ثم أن عزم الدوران به إلي 210 نيوتن لكل متر.

ويعمل من خلال ناقل أوتوماتيكي خاصية cvt

ويعمل به 9 سرعات من خلال خاصية الدفع الأمامي.

أما المحرك الثاني و تصل قوته إلى 156 حصان ويأتي بعزم دوران 230 نيوتن لكل متر

وتبلغ سعة المحرك 1.5 لتر.

أما المحرك الثالث فهو محرك توربيني قواته تصل إلى 197 حصان و سعة المحرك تبلغ 1.6 لتر.

ضمان سياره شيري تيجو 2022 ست سنوات

شيري تيجو 2022 ست سنوات أو مسافة 200,000 كيلو متر. مميزات سيارة تيجو7برو 2022مواصفات سيارة شيري تيجو7برو 2022 أسعار سيارة شيري تيجو7برو 2022 تتوفر سيارة شيري تيجو7برو 2022 من خلال موديلات comfort الذي تبدأ أسعاره من خلال 76,475 ريال سعودي.

أما سيارة شيري تيجو luxury فتبدأ أسعارها من خلال 81,190 ريال سعودي. أسعار سيارة شيري تيجو7برو 2022

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