إنطلاق العملاقة.. سيارة تويوتا ياريس 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات مذهلة

تحظى سيارة تويوتا رايز باهتمام العديد من الناس خصوصًا الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على سيارات منخفضة الثمن لأنها من السيارات التي لها سعر منخفض مقارنة بباقي إصدارات السيارات لدى شركة تويوتا والشركات الأخرى وهذا لا يعاني أن السيارة بها مشاكل أو أنها سيئة مقارنة بباقي السيارات بل العكس ما يميزها بشكل كبير أنها رغم انخفاض سعرها إلا أنها تمتلك العديد من الإمكانيات والمميزات التي جعلتها تتفوق على العديد من أنواع السيار خصوصًا في المملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات سيارة تويوتا رايز في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا ياريس في السعودية

هناك العديد من المواصفات التي تتميز بها سيارة ياريس وهذه المواصفات هي:

تمتلك السيارة محركًا قويًا تصل سعته إلى ما يقارب 1500 وعادة لا تقوم شركة تويوتا بتغيير سعة المحركات دائمًا بل على العكس أغلب الإصدارات يكون لها سعة واحدة.

تصل قوة الحصان لدى سيارة تويوتا رايز 123 وهي الوحدة التي يتم من خلالها قياس أداء السيارة.

تستطيع سيارة رايز الوصول إلى أقصى عزم للدوران وهو 153 نيوتن للمتر.

نوع ناقل الحركة لدى سيارة تويوتا رايز هو من النوع CVT.

لدى السيارة ناقل حركة أتوماتيكي بسرعات مختلفة.

لدى السيارة العديد من عوامل الأمان مثل الوسادة الهوائية والفرامل التي تعمل بشكل تلقائي إذا فقد الشخص السيطرة على السيارة أثناء القيادة.

لدى السيارة أربع سماعات تستطيع من خلالها توزيع الصوت في كل أنحاء السيارة.

يتم تعديل المقعد داخل السيارة تلقائيًا ليكون في اتجاهات مختلفة.

لديها شاشة تساعد السائق عندما يرغب في تركها في مكان ما.

أسعار سيارة تويوتا ياريس في السعودية

كما ذكرنا سابقا أن سيارة تويوتا رايز من السيارت التي لها سعر منخفض وفيما يلي توضيح بأسعار هذه السيارة: