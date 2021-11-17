سيارات للبيع النترا و يارس و اكسنت بأسعار رخصية وحالات ممتازة بالسعودية

هيونداي النترا وتويوتا يارس وهيونداي اكسنت أحدهم أكثر السيارات مبيعا في المملكة العربية السعودية، ويُقبل الكثيرين من السعوديين على البحث عن سيارات للبيع بحالة ممتازة وسعر جيد من هذه الموديلات الشهيرة والرائحة والناجحة للغاية بفضل قوة ادائها وصرفية وقودها المميزة وكذلك حافظها على سعر إعادة البيع، وفي هذه المقالة سوف نتاول اقل اسعار هذه الموديلات في سوق السيارات السعودي والتي في الوقت نفسه بحالات أكثر من رائعة.

هناك هيونداي النترا 2021 بالرياض بناقل حركة أوتوماتيكي باللون الرمادي حالة البدي وكالة ممشى 14 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حجم مكينة السيارة 2000 سي سي وسعرها 70 ألف ريال.

وكذلك هناك تويوتا يارس 2021 بحالة ممتاز للغاية بحالة بدي وكالة، وتمتلك هذه السيارة ناقل حركة اتوماتيكي.

سعر السيارة هو 46 ألف ريال، لون السيارة أبيض، ممشى السيارة 5100 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه هناك هيونداي اكسنت 2021 ممشى 20 ألف كيلومتر باللون الفضي حالة البدي جيدة مع بعض العيوب البسيطة، سعر السيارة 51 ألف و500 ريال.

يارس 2021 فل كامل بالرياض بحالة الوكالة فئة y plus، اللون ابيض لؤلؤي، ممشى 23 الف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه هناك هيونداي اكسنت 2021 ناقل حركة أتوماتيكي ممشى 22 ألف كيلو متر وسعرها 50 ألف ريال.

حالة بدي السيارة وكالة اللون أسود، وهي متواجدة في أبها، السيارة الجبارة تعمل بالبنزين واستهلاكها هو 20 كيلو متر مقابل كل لتر.

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شراء السيارات المستعملة ليس له قواعد فيما يتعلق بالسعر، وإنما تعتمد كل حالة على قدرتك في طرح العرض المناسب والتسويق له على أساس أنه الأفضل.

وفي الوقت نفسه لا تعتمد ابدا على مجرد النظر في شراء السيارات المستعملة، افحص السيارة جيد لمعرفة عيوبها، سوف يفيد ذلك في تقديم سعر مناسب لها.

اختبر السيارة بنفسك، عليك قيادتها لمعرفة نقاط الضعف التي لا ينتبه لها أحد، مثل عيوب التجهيزات الداخلية.