حتى نهاية ديسمبر.. أجدد عروض البنك الأهلي للسيارات 2021

عروض البنك الأهلي للسيارات 2021 من أهم العروض التي يهتم بها كثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لجميع الراغبين في امتلاك سيارة خاصة أن يقوموا بالحصول عليها من خلال البنك الأهلي، حيث يقدم البنك العديد من العروض على السيارات بأنواعها المختلفة التي تناسب جميع الأذواق، مما ساعد عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون رأس مال كبير يكفي لشراء سيارة، في الحصول على السيارة المناسبة لكل سهولة، واليوم سوف نتحدث معكم عن كافة العروض التي يقدمها بنك الأهلي على السيارات.

عروض البنك الأهلي للسيارات 2021

يوفر بنك الأهلي السعودي عدد من العروض المميزة للعملاء الراغبين في امتلاك سيارة خاصة، وكان ذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات المختلفة والموزعين المعتمدين في السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هذه العروض بدأت منذ أول شهر يوليو، وتستمر إلى نهاية شهر ديسمبر 2021، ويحب على الجميع الانتباه إلى الملاحظات التالية:

يمكن للعميل اختيار أول دفعة، وتحديد المبلغ المناسب لدفع القسط الشهري.

يتم احتساب قيمة القسط الشهري وفقاً لسعر الفئة الأساسية للسيارة المختارة.

يتم تطبيق الأحكام و الشروط الخاصة ببنك الأهلي والوكالة المعتمدة أيضاً

عروض البنك الأهلي السيارات الكاديلاك 2021

يقدم بنك الأهلي السعودي بالتعاون مع وكيل سيارات الكاديلاك في المملكة مجموعة كبير من العروض المميزة، والتي من أهمها ما يلي:

سيارة كاديلاك CT5 موديل 2021

عند تحويل الراتب على البنك، يتم دفع 2514 قسط شهري، ويتم الحصول على السيارة بدون دفعة أولى، وقيمة الدفعة الأخيرة 35%. في حالة عدم تحويل الراتب إلى بنك الأهلي يتم دفع 2819 ريال قسط شهري، وقيمة الدفعة الأولى 5%، وقيمة الدفعة الأخيرة 30%.

سيارة كاديلاك XT4 موديل 2021

في حالة تحويل الراتب على بنك الأهلي، فإنه يتم 2297 قسط شهري، ولا يتم دفع الدفعة الأولى، والدفعة الأخيرة بقيمة 35% من سعر السيارة. في حالة عدم تمويل الراتب يتم دفع 2548 قسط شهري، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى 5%، والدفعة الأخيرة 35%.

سيارة إم جي تي 60 موديل 2021

عند تحويل الراتب إلى بنك الأهلي، يتم دفع قسم شهري 1061، وبدون دفعة أولى، وقيمة الدفعة الأخيرة 30%. في حالة تحويل الراتب إلى بنك آخر، يتم دفع 1107 قسط شهري، ويتم دفع 10% من قيمة السيارة كدفعة أولى، والدفعة الأخيرة 25%.

سيارة فاو T77 موديل 2021