مواصفات سيارة روز رايز موديل 2021 وسعرها بالسعودية

مواصفات سيارة روز رايز 2021، سيارة روز رايز موديل 2021 تمكنت من نيل إعجاب الكثير من الأشخاص من محبي السيارات في العالم أجمع وخاصةً الدول العربية، إذ أنه تم استخدام تقنيات إلكترونية حديثة في السيارة وصممت بأفضل وأرقى معايير الجودة لكي تظهر لنا السيارة بالتصميم النهائي الحالي الذي يجعل الشخص يرغب في امتلاكها بأسرع وقت، فإن التصميم الخارجي لها جذاب يجمع بين الحداثة والعراقة والمحركات الموجودة في السيارة جبارة ولهذا نعرفكم اليوم على مواصفات سيارة روز رايز 2021.

مواصفات سيارة روز رايز موديل 2021

هناك عدة أنواع من سيارات روز رايز ولكن جميعها بها بعض الصفات المشتركة التي تجعلها الأفضل بين أنواع السيارات الأخرى مثل:

السيارة بنظام يتمكن من معرفة الضغط في إطارات السيارة لمراقبته. كما أن بها نظام أمان يعمل على سرعة جعل السيارة في الحد المعقول إذا كان أحد الأبواب الخلفية غير مغلق بشكل تام حتى وإذا كان مفتوح بصورة بسيطة. تصميم هيكل السيارة الخارجي يجعلها تحقق التوازن والسرعة في نفس الوقت. السيارة بها نظام مخصص للملاحة مع وجود حوالي 152 وحدة مختلفة للإنارة. نوع الزجاج بالسيارة سميك عازل للصوت. كما أن بسيارات روز رايز المختلفة نظام تنبيه بصوت مرتفع لكي ينبه السائق إذا انحرف عن الطريق المحدد له بالسير فيه. وجود مصابيح ضبابية وكذلك مصابيح من الزينون. وبها كاميرا حرارية تسهل على السائق اكتشاف الأجسام تمامه حتى مسافة 300 متر. السيارة تتحرك بسرعات عديدة ومختلفة لأنها مصنوعة من الألومنيوم الذي يساهم في جعل وزن السيارة أخف ليتمكن السائق من الانطلاق بها كما يشاء.

سعر سيارات روز رايز موديل 2021

ولأن سعر السيارة هام أيضًا لكافة العملاء بالتأكيد يرغبون في معرفة سعر سيارة روز رايز الإصدارات المختلفة منها وهي: