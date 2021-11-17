مواصفات سيارة روز رايز موديل 2021 وسعرها بالسعودية

- 1/2
- 2/2
مواصفات سيارة روز رايز 2021، سيارة روز رايز موديل 2021 تمكنت من نيل إعجاب الكثير من الأشخاص من محبي السيارات في العالم أجمع وخاصةً الدول العربية، إذ أنه تم استخدام تقنيات إلكترونية حديثة في السيارة وصممت بأفضل وأرقى معايير الجودة لكي تظهر لنا السيارة بالتصميم النهائي الحالي الذي يجعل الشخص يرغب في امتلاكها بأسرع وقت، فإن التصميم الخارجي لها جذاب يجمع بين الحداثة والعراقة والمحركات الموجودة في السيارة جبارة ولهذا نعرفكم اليوم على مواصفات سيارة روز رايز 2021.مواصفات سيارة روز رايز موديل 2021
هناك عدة أنواع من سيارات روز رايز ولكن جميعها بها بعض الصفات المشتركة التي تجعلها الأفضل بين أنواع السيارات الأخرى مثل:
- السيارة بنظام يتمكن من معرفة الضغط في إطارات السيارة لمراقبته.
- كما أن بها نظام أمان يعمل على سرعة جعل السيارة في الحد المعقول إذا كان أحد الأبواب الخلفية غير مغلق بشكل تام حتى وإذا كان مفتوح بصورة بسيطة.
- تصميم هيكل السيارة الخارجي يجعلها تحقق التوازن والسرعة في نفس الوقت.
- السيارة بها نظام مخصص للملاحة مع وجود حوالي 152 وحدة مختلفة للإنارة.
- نوع الزجاج بالسيارة سميك عازل للصوت.
- كما أن بسيارات روز رايز المختلفة نظام تنبيه بصوت مرتفع لكي ينبه السائق إذا انحرف عن الطريق المحدد له بالسير فيه.
- وجود مصابيح ضبابية وكذلك مصابيح من الزينون.
- وبها كاميرا حرارية تسهل على السائق اكتشاف الأجسام تمامه حتى مسافة 300 متر.
- السيارة تتحرك بسرعات عديدة ومختلفة لأنها مصنوعة من الألومنيوم الذي يساهم في جعل وزن السيارة أخف ليتمكن السائق من الانطلاق بها كما يشاء.
ولأن سعر السيارة هام أيضًا لكافة العملاء بالتأكيد يرغبون في معرفة سعر سيارة روز رايز الإصدارات المختلفة منها وهي:
- سيارة روز رايز داون سعرها بين 1300000 أو 1500000 ريال.
- وسعر سيارة روز رايز رايث هو بين 1400000 حتى 1600000 ريال.
- وسيارة روز رايز فانتوم سعرها يتراوح من 1900000 ريال حتى 2100000 ريال.
- وسعر سيارة روز رايز جوست هو 1400000 ريال حتى 1580000 ريال.
- وسيارة روز رايز فانتوم EWB سعرها يبدأ من 2200000 ريال إلى 2400000 ريال.
- وسعر سيارة روز رايز كولينان هو 1900000 ريال إلى 2100000 ريال.
الوسوم
مواصفات سيارة روز رايز 2021، سيارة روز رايز موديل 2021 تمكنت من نيل إعجاب الكثير من الأشخاص من محبي السيارات في العالم أجمع وخاصةً الدول العربية، إذ أنه تم استخدام تقنيات إلكترونية حديثة في السيارة وصممت بأفضل وأرقى معايير الجودة لكي تظهر لنا السيارة بالتصميم النهائي الحالي الذي يجعل الشخص يرغب في امتلاكها بأسرع وقت، فإن التصميم الخارجي لها جذاب يجمع بين الحداثة والعراقة والمحركات الموجودة في السيارة جبارة ولهذا نعرفكم اليوم على مواصفات سيارة روز رايز 2021.مواصفات سيارة روز رايز موديل 2021
هناك عدة أنواع من سيارات روز رايز ولكن جميعها بها بعض الصفات المشتركة التي تجعلها الأفضل بين أنواع السيارات الأخرى مثل:
- السيارة بنظام يتمكن من معرفة الضغط في إطارات السيارة لمراقبته.
- كما أن بها نظام أمان يعمل على سرعة جعل السيارة في الحد المعقول إذا كان أحد الأبواب الخلفية غير مغلق بشكل تام حتى وإذا كان مفتوح بصورة بسيطة.
- تصميم هيكل السيارة الخارجي يجعلها تحقق التوازن والسرعة في نفس الوقت.
- السيارة بها نظام مخصص للملاحة مع وجود حوالي 152 وحدة مختلفة للإنارة.
- نوع الزجاج بالسيارة سميك عازل للصوت.
- كما أن بسيارات روز رايز المختلفة نظام تنبيه بصوت مرتفع لكي ينبه السائق إذا انحرف عن الطريق المحدد له بالسير فيه.
- وجود مصابيح ضبابية وكذلك مصابيح من الزينون.
- وبها كاميرا حرارية تسهل على السائق اكتشاف الأجسام تمامه حتى مسافة 300 متر.
- السيارة تتحرك بسرعات عديدة ومختلفة لأنها مصنوعة من الألومنيوم الذي يساهم في جعل وزن السيارة أخف ليتمكن السائق من الانطلاق بها كما يشاء.
ولأن سعر السيارة هام أيضًا لكافة العملاء بالتأكيد يرغبون في معرفة سعر سيارة روز رايز الإصدارات المختلفة منها وهي:
- سيارة روز رايز داون سعرها بين 1300000 أو 1500000 ريال.
- وسعر سيارة روز رايز رايث هو بين 1400000 حتى 1600000 ريال.
- وسيارة روز رايز فانتوم سعرها يتراوح من 1900000 ريال حتى 2100000 ريال.
- وسعر سيارة روز رايز جوست هو 1400000 ريال حتى 1580000 ريال.
- وسيارة روز رايز فانتوم EWB سعرها يبدأ من 2200000 ريال إلى 2400000 ريال.
- وسعر سيارة روز رايز كولينان هو 1900000 ريال إلى 2100000 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات سيارة روز رايز موديل 2021 وسعرها بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.