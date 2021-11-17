سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2022 Toyota RAV4 في السعودية أفضل سيارة SUV

سعر ومواصفات تويوتا راف فور Toyota RAV4 2022 والتي تم تصنيفها كأفضل سيارة من فئة التصميم SUV الرياضي العصري، تنتمي السيارة إلى الجيل الخامس وتتميز بالشكل الفريد الذي يختلف كلياً عن الإصدارات السابقة، مع ثبات على الطريق وقوة وأداء متزن، لتعطيك تجربة قيادة ممتعة ورائعة لا تُنسى، وهي نسخة محدثة تم تطويرها وسوف يبدأ إنتاج تلك السيارة في شهر ديسمبر المقبل 2021، لنأخذكم في جولة سريعة مع “ثقفني” للتعرف على أسعار سيارة تويوتا راف فور 2022 Toyota RAV4 بالسعودية وأهم مميزاتها وعيوبها وكل ما يرغب المشتري في معرفته عنها.

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2022 Toyota RAV4 في السعودية

سعر تويوتا راف فور 2022 Toyota RAV4، تبدأ سيارة تويوتا راف 4 من 155 ألف ريالاً سعودياً، وتصل حتى 170 ألف ريال من الوكيل عبد اللطيف جميل، تختلف الأسعار تبعاً للتجهيزات والكماليات التي تتوفر في السيارة.

محرك البنزين رباعي الاسطوانات 2500 سي سي.

وناقل الحركة اوتوماتيك مزود بعدد 8 سرعات.

مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية والمحيطية.

وتحتوي سيارة Toyota على حساسات أمامية وخلفية لتسهيل الركنات والتقليل من الصدمات.

اقتصادية في استهلاك الوقود.

وسريعة في الانطلاق حيث تصل من 0 إلى سرعة 100 كيلو متر في حوالي 7.8 ثانية فقط.

تتميز بتوفير كافة سبل الأمن والسلامة، مثل نظام مثبت السرعة والرقابة على الإطارات، والفرامل التلقائية في حالة الطوارئ.

نظام امان مخصص للأطفال مثل مثبت مقعد الطفل.

نظام امان مخصص للأطفال مثل مثبت مقعد الطفل. وتوفر لك كافة احتياجاتك من الرفاهية والتطور، حيث تحتوي على ستريو من ماركة JBL و 2 راديو ومداخل USB وشاحن لاسلكي للجوال وبلوتوث و6 سماعات.

كل الفئات منها تحتوي على شاشة تاتش مقاس 8 بوصات بنظام ملاحة متكامل.

وتأتي بفتحة سقف بانوراما.

مقابض الأبواب بها خاصية الإضاءة.

ومزودة بمكيف سهل التحكم به وضبط المناخ من الأمام أو الخلف.

التصميم الداخلي للسيارة عصري وفخم ومقاعد مغطاة بالجلد.

ويتوفر منها 6 موديلات مختلفة.

ويمكنك طلب اللون الذي تختاره لسيارتك.

الوزن: 3370 رطلاً.

والطول: 181 بوصة.

العرض: 74 بوصة.

وتتميز بتصميم خارجي أنيق ورائع، ذات شكل ثماني الأضلاع.

شبكة تهوية خارجية محدثة على الواجهة الأمامية.

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