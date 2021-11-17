التقيل وصل.. طرح تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بمواصفات خيالية والسعر مفاجاة

التقيل وصل.. طرح تويوتا بيلتا 2022 ، أعلنت شركة تويوتا بإطلاقها للإصدار الحديث من سياراتها النوع بيلتا، وذلك تعاونًا مع شركة سوزوكي، وذلك لعمل سيارة بديلة لسيارات من النوع ياريس سيدان التي توقف إصدارها، وتم التأكد من هذه النقطة بعد أن تم التسريب لبعض من الصور الخاصة للسيارة تويوتا بيلتا، وسيكون الشكل الخارجي للسيارة مشابه لنوع سياز من سوزوكي وفى مقدمتها شعار تويوتا الشهير، وعليه فإن هناك العديد من المواصفات التي تميز هذا النوع من السيارات عن غيرها من الأنواع التي تماثلها.

التقيل وصل.. طرح تويوتا بيلتا 2022

من المواصفات التي تميز هذه السيارة والتي تجعلها مميزة عن غيرها من السيارات بعض الصفات التالية:

تأتي السيارة بمحرك سعة واحد لتر ونصف، بقوة 1500 CC، وناقل للحركة بشكل أوتوماتيك بأربع سرعات مختلفة.

يصل قدرة التحميل في الصندوق الخلفي حتى 495 لترًا.

كما أنها تأتي بخزان وقوم يتحمل حتى أربعون لترًا من البنزين.

تعمل السيارة بنظام أمان عالي لحماية راكبيها من الوسائد الهوائية، التحكم بالفرامل بشكل أوتوماتيكي، حماية من السرقة.

السيارة مزودة بمصابيح تساعد على الرؤية في الأجواء الضبابية.

كما أن السيارة مزودة بتكييف مركزي لتقليل نسبة الحرارة العالية.

تعمل السيارة بالنظام الأوتوماتيكي بالكامل من تشغيل وإيقاف، أو تحريك للنوافذ أو الأبواب جميعها بشكل أوتوماتيكي كامل.

كما أن السيارة مزودة بشاشة حجم سبع بوصات لتشغيل خاصية ال GPS.

كامل الصالون الداخلي للسيارة من الجلد.

تتمتع السيارة بعجلات متينة تساعدك في السفر إلى مسافات بعيدة.

تتميز بوجود فرامل قوية لتجنب حدوث حوادث على الطرق.

يمكن تعديل المقعد المخصص لسائق السيارة كما تكون الرغبة.

كامل الأبواب تبطينها بالجلد، وذلك لإضفاء الملمس الجلدي الناعم على الأبواب.

تتميز السيارة بوجود مرايات جانبية تعمل على رؤية جيدة للسيارات الموجودة في الطريق لتفادي حدوث تصادم

تتمتع السيارة بمقاعد جيدة الصنع والغلاف الخارجي مصنوع من الجلد.

حتى هذا الوقت لم يتم الإعلان عن السعر النهائي لسيارات تويوتا بيلتا 2022، كما أنه لم يتم الإعلان عن أي كماليات سيتم التعامل بها في هذه السيارة.