سيارة خيالية.. تويوتا راش 2022 في السعودية اروع اصدارات العملاق اليابانى بمواصفات واسعار جبارة

سيارة خيالية.. تويوتا راش 2022 في السعودية ، من أحدث إصدارات شركة تويوتا هى سيارة تويوتا راش وتعتبر من السيارات من النوع الرياضي الأقوى التي تم إنتاجها، وسيتم تواجدها في أقرب وقت بالسعودية، وهناك الكثير من الاستخدامات التي تتوافر بهذه السيارة، هذا بجانب الاستخدامات الاعتيادية لكافة السيارات الأخرى، كما أن لهذه النوعية من السيارات العديد من المنتظرين لانطلاقها، وهي واحدة من السيارات التي تم تصنيعها بهدف السفر والتنقل بها بدون أي أضرار قد تلحق بها، كما أنها مناسبة للشباب للشكل الخارجي الجميل الخاص بها، وهو ما يجعلها مناسبة لجميع الأذواق ولكل الفئات التي ترغب في اقتناء سيارة مميزة.

سيارة خيالية.. تويوتا راش 2022 في السعودية

تأتي السيارة بعدد من المواصفات التي تجعلها مميزة عن غيرها من السيارات المماثلة لها والتي تجعلها فريدة من نوعها، فهي تتمتع بالكثير من المواصفات المنفردة ومن هذه المواصفات ما يلي

السيارة تأتي بمحرك VVT-14 سعة واحد لتر ونصف، وبقوة 1300 CC

كما تتمتع السيارة بوجود قوة عزم 136 رطل.

يوجد بالمحرك أربع سرعات مختلفة مما يجعلك تسير بها على سرعة مميزة، مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

كما إنها مزودة بنظام لتعمل بالدفع الخلفي في عجلاتها.

تستهلك حوالي 16.3 لتر/كيلومتر من الوقود.

تتمتع بإن لها تصميم خارجي يجمع بين التصميم الديناميكي والتصميم الأيروديناميكي.

تتمتع عجلات السيارة من الألمنيوم المطلي باللون الأسود بقياس سبعة عشر بوصة.

تتميز واجهة السيارة الأمامية لها شكل مميز وجذاب، وذلك يرجع لشبكة الردياتير التي تم صنعها من الكروم ويوجد بأوسطها الشعار المميز لشركة تويوتا.

داخل السيارة يتسع لعدد يصل إلى سبعة أفراد، لذا يمكن استخدامها في الرحلات العائلية أو الرحلات مع الأصدقاء لأماكن بعيدة.

حتى الوقت الحالي لم يتم الإعلان رسميًا عن السعر الذي سيتم تحديده لسيارات تويوتا راش 2022، كما أن هذا ينطبق على ميعاد دخولها السعودية، وعليه فإن هناك بعض الأقاويل أن الأسعار ستكون تقريبية من إصدار السيارة 2021 وقد كان