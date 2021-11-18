الواعرة الجبارة .. مواصفات تويوتا هايلكس 2022 الجديدة كليا تعرف على سعرها في الأسواق 

الواعرة الجبارة.. مواصفات تويوتا هايلكس 2022 الجديدة كليا تعتبر هذه السيارة من بين أفضل السيارات التي تم إنتاجها من قبل شركة تويوتا العالمية والتي تعتمد على عدة اختيارات مختلفة لأنظمة الدفع مع إضافة الشركة لبعض التحسينات والتعديلات الجديدة تجعل السيارة قادرة على مواكبة أسواق التنافس في مجال السيارات لهذا العام ويظهر هذا من خلال تصريح الشركة عن المواصفات الخاصة بالسيارة واسعارها عقب طرحها بشكل مباشر داخل كل من الأسواق السعودية والمصرية والأسواق العالمية والتي نوضحها عبر البيانات التالية.
مواصفات تويوتا هايلكس 2022 الجديدة كليا في الاسواق
- تقدم هذه السيارة من خلال منحها للمحرك من الجيل الثامن والذي تبلغ سعته بنحو 2.8 لتر وهذا باستخدام أنواع الوقود الديزل.
- هذا المحرك يأتي نوعية تيربو بقدرة مرتفعة في توليد عدد احصنه يقدر بنحو 204 حصان ومعدلات عزم نجدها تصل إلى 500 نيوتن.
- يتصل بالسيارة ناقل للحركة بمعدل 6 سرعات للعمل بشكل اوتوماتيكي مع مجموعة خيارات أخرى لناقل الحركة.
- أنظمة الدفع لهذه السيارة تختلف تبعًا لفئتها بين أنظمة الدفع الكلى وأنظمة الدفع الخلفي.
- تم تدعيم هذه السيارة بإحدى أنظمة التعليق والتي تختص برفع مستوى جودة القيادة عبر الطرقات الغير ممهدة.
- زودت السيارة بالعديد من التحسينات التي تظهر في تواجد عدة. خيارات للعجلات بين مقاس 17 او 18 بوصة.
- تضم في الجزء الخارجي بعض أشكال الشبك والاكصدام مع بعض الفتحات الخاصة ب التهوية.
- تصميم مقاعد السيارة بنوعية GR مع اختيار الألمونيوم في تصميم الدواسات.
- تنجيد المقاعد بواسطة الجلد والذي تم تزيينه من خلال اضافة بعض الخطوط الحمراء إلى هذه المقاعد.
قامت الشركة مؤخرًا بالكشف عن اسعار السيارة بإصداراتها المختلفة داخل الأسواق المختلفة والتي تضم كل من الآتي
- تأتي أقل النسخ من هذه السيارة على الصعيد العالمي بنحو 27.150 ال دولار أمريكي بينما اعلى النسخ المتوفره تبلغ قيمتها 39.680 ألف دولار.
- النسخة الأولى داخل الأسواق المصرية المنخفض بتكلفة 424.897 ألف جنيه والنسخة الثانية الأعلى ارتفاع بسعر 620.992 ألف جنيه.
- تتوفر السيارة داخل الأسواق السعودية بأسعار تبدأ من 135.70 ريال بينما النسخة الأعلى تبلغ 198.400 ألف ريال سعودي.
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الواعرة الجبارة.. مواصفات تويوتا هايلكس 2022 الجديدة كليا تعتبر هذه السيارة من بين أفضل السيارات التي تم إنتاجها من قبل شركة تويوتا العالمية والتي تعتمد على عدة اختيارات مختلفة لأنظمة الدفع مع إضافة الشركة لبعض التحسينات والتعديلات الجديدة تجعل السيارة قادرة على مواكبة أسواق التنافس في مجال السيارات لهذا العام ويظهر هذا من خلال تصريح الشركة عن المواصفات الخاصة بالسيارة واسعارها عقب طرحها بشكل مباشر داخل كل من الأسواق السعودية والمصرية والأسواق العالمية والتي نوضحها عبر البيانات التالية.
مواصفات تويوتا هايلكس 2022 الجديدة كليا في الاسواق
- تقدم هذه السيارة من خلال منحها للمحرك من الجيل الثامن والذي تبلغ سعته بنحو 2.8 لتر وهذا باستخدام أنواع الوقود الديزل.
- هذا المحرك يأتي نوعية تيربو بقدرة مرتفعة في توليد عدد احصنه يقدر بنحو 204 حصان ومعدلات عزم نجدها تصل إلى 500 نيوتن.
- يتصل بالسيارة ناقل للحركة بمعدل 6 سرعات للعمل بشكل اوتوماتيكي مع مجموعة خيارات أخرى لناقل الحركة.
- أنظمة الدفع لهذه السيارة تختلف تبعًا لفئتها بين أنظمة الدفع الكلى وأنظمة الدفع الخلفي.
- تم تدعيم هذه السيارة بإحدى أنظمة التعليق والتي تختص برفع مستوى جودة القيادة عبر الطرقات الغير ممهدة.
- زودت السيارة بالعديد من التحسينات التي تظهر في تواجد عدة. خيارات للعجلات بين مقاس 17 او 18 بوصة.
- تضم في الجزء الخارجي بعض أشكال الشبك والاكصدام مع بعض الفتحات الخاصة ب التهوية.
- تصميم مقاعد السيارة بنوعية GR مع اختيار الألمونيوم في تصميم الدواسات.
- تنجيد المقاعد بواسطة الجلد والذي تم تزيينه من خلال اضافة بعض الخطوط الحمراء إلى هذه المقاعد.
قامت الشركة مؤخرًا بالكشف عن اسعار السيارة بإصداراتها المختلفة داخل الأسواق المختلفة والتي تضم كل من الآتي
- تأتي أقل النسخ من هذه السيارة على الصعيد العالمي بنحو 27.150 ال دولار أمريكي بينما اعلى النسخ المتوفره تبلغ قيمتها 39.680 ألف دولار.
- النسخة الأولى داخل الأسواق المصرية المنخفض بتكلفة 424.897 ألف جنيه والنسخة الثانية الأعلى ارتفاع بسعر 620.992 ألف جنيه.
- تتوفر السيارة داخل الأسواق السعودية بأسعار تبدأ من 135.70 ريال بينما النسخة الأعلى تبلغ 198.400 ألف ريال سعودي.
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