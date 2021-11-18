مفاجاة.. عرض جبار تقسيط سيارة كامرى LX2022 من عبد اللطيف جميل علي خمس سنوات

عروض جبار تقسيط سيارة تويوتا كامرى LX2022 من عبد اللطيف جميل العروض متعددة ومتنوعة، حيث أن وفت شركة عبد اللطيف الكثير من عروض التقسيط للحصول على سيارة كامري، وعلى هذا تتيح الشركة أكثر من نظام يمكن أن يتناسب مع الكثير من العملاء، كما أنها تتيح الكثير من طرق الدفع المناسبة للعملاء المتميزين واليوم من خلال مقالنا سوف نعرض لكم كل ما يتعلق المواصفات والاسعار تابعوا.

يمكن التعرف على الكثير من العروض التي يتمكن العميل من الحصول عليها في حالة رغبته في إمتلاك سيارة كامرى LX2022، حيث يكون من بين هذه العروض كل من:

يمكن للعميل أن يقوم بدفع المقدم، ثم يقوم بدفع الأقساط حسب النسبة التي تكون مقررة على العميل.

إلى جانب ذلك، مقدر عدد الاقساط التي تم تسديدها من العملاء ما يقرب من 2000 قسط حتى الآن.

ومن المفترض أن يقوم العميل بدفع قسط شهري يبلغ 1859 ريال سعودي.

إلى جانب ذلك، يجب أن يتم دفع المقدم قبل أن يتم استلام السيارة، على أن تكون الدفعة الأخيرة تقدر بمبلغ 35630 ريال سعودي.

كما يجب أن يتم تقسيط السيارة على 600 شهر، أي ما يقرب من 5 سنوات.

والجدير بالذكر، أن نسبة الفوائد قد يكون فيما يقرب من 20% من سعر السيارة الأصلي.

كما يتم إضافة القيمة المضافة، وهي ما تقرب من 16 الف ريال سعودي.

والجدير بالذكر، أنه يتم 892 ريال سعودي مصاريف تمويل، وإبرام عقد البيع.

حتى يتمكن المواطن من الحصول على عروض تقسيط سيارة كامرى، هناك طريقتين يمكن من خلالها عمل التقسيط، حيث يكون من بينها:

الطريقة الاولى تتمثل في الذهاب إلى أحد المقرات الرئيسية للشركة، حيث يتم التعرف على أنظمة التقسيط المتاحة، والطريقة التي يتم بها السداد.

الطريقة الاولى تتمثل في الذهاب إلى أحد المقرات الرئيسية للشركة، حيث يتم التعرف على أنظمة التقسيط المتاحة، والطريقة التي يتم بها السداد. كما تعتبر الطريقة الاخرى، هي الطريقة التي يتم فيها الحصول على السيارة بالتقسيط.

من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة عبد اللطيف جميل.

وفي الحالة الثانية، يقوم المواطن بإدخال لون السيارة، ونوعها، وطريقة الدفع.

وكافة البيانات التي تتعلق بالمواطن والسيارة، حيث يتم تقديم طلب التقسيط من خلال هذه الطريقة لمدة خمس سنوات.

هناك عدد من الشروط التي تفرضها الشركة، والتي لا يمكن بدونها أن يتم الحصول على عروض تقسيط سيارة كامرى، حيث يكون من بينها كل من التالي: