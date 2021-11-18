سيارات برخص التراب.. أقوي السيارات العائلية اسطورة الدفع الرباعي 7 راكب بمواصفات روعة

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سيارات برخص التراب.. أقوي السيارات العائلية ، يوجد عدد من السيارات العائلية التي تصلح للرحلات، وذلك بسبب اتساعها حتى سبعة أفراد في السيارة الواحدة، وفى السطور التالية سنتابع أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي التي يصلح أن تكون مناسبة في أكثر من أتجاه، وبجانب كونها سيارات عائلية فإنها تصلح للرحلات التي يقوم الأصدقاء بها وذلك لاتساعها وتحملها الشديد لقطع مسافات في الرحلات ، كما أنها تأتي بأسعار في متناول العديد من الأفراد بدون دفع المبالغ الكبيرة التي يتوقع دفعها الكثيرين مقابل هذه الأنواع من السيارات، وسوف نقدم لكم باقة متنوعة من المواصفات الخاصة بسيارات الدفع الرباعي العائلية والأسعار الخاصة بها.
سيارات برخص التراب.. أقوي السيارات العائلية
يوجد عدة انواع لسيارات الدفع الرباعي الجديدة، ومن ضمنها:سيارة mazda CX9 2021
تتميز السيارة بوجود عدة مميزات تجعلها منفردة عن غيرها من الأنواع الأخرى، ومن ضمنها:
- تعمل السيارة عن طريق المحرك التوربيني ليساعدها على العمل بشكل رباعي.
- تعتبر هذه السيار الأشهر وذلك يرجع لكونها من السيارات الموفرة في البنزين، وهو ما يجعلها من الأكثر بيعًا بين العديد من الأفراد.
- يوجد بداخل السيارة شاشة عرض بحجم عشرة بوصات يمكن استخدامها في التنقل بواسطة ال GPS.
تتمتع هذه السيارات بعدة مميزات، ومنها:
- تعمل بمحرك v6 المعروف عنه أنه من أقوي المحركات للسيارات التي تعمل بالدفع الرباعي.
- هذه السيارة من أهم السيارات في الفئة المتوسطة من السيارات العائلية.
- يوجد بالسيارة نظام يجعلها تطلق إنذار عند اقترابها بشكل كبير من أي سطح تصطدم به.
- يمكن توصيلها بكلا نوعي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد والتي تعمل بنظام ال iOS.
- فترة الضمان لهذه النوعية من السيارات تصل إلى عشرة سنوات من وقت الشراء.
- تتمتع بتصميم كفئ وبكشافات عالية الإضاءة ومصنوعة من الزجاج المضاد للكسر.
تعد الأسعار الخاصة بهذه الأنواع مناسبة لجميع الطبقات المتوسطة فيما أعلى، والأسعار تكون بالشكل التالي
- سعر سيارة مازدا يكون 128000 ريالًا سعوديًا.
- بينما سعر سيارة هيونداي يكون 122000 ريالًا سعوديًا.
- وهذه الأسعار تعتبر الأسعار الخاصة بعام 2021 ولم يتم الإعلان عن الأسعار الأخيرة المتوقعة لعام 2022.
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سيارات برخص التراب.. أقوي السيارات العائلية ، يوجد عدد من السيارات العائلية التي تصلح للرحلات، وذلك بسبب اتساعها حتى سبعة أفراد في السيارة الواحدة، وفى السطور التالية سنتابع أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي التي يصلح أن تكون مناسبة في أكثر من أتجاه، وبجانب كونها سيارات عائلية فإنها تصلح للرحلات التي يقوم الأصدقاء بها وذلك لاتساعها وتحملها الشديد لقطع مسافات في الرحلات ، كما أنها تأتي بأسعار في متناول العديد من الأفراد بدون دفع المبالغ الكبيرة التي يتوقع دفعها الكثيرين مقابل هذه الأنواع من السيارات، وسوف نقدم لكم باقة متنوعة من المواصفات الخاصة بسيارات الدفع الرباعي العائلية والأسعار الخاصة بها.
سيارات برخص التراب.. أقوي السيارات العائلية
يوجد عدة انواع لسيارات الدفع الرباعي الجديدة، ومن ضمنها:سيارة mazda CX9 2021
تتميز السيارة بوجود عدة مميزات تجعلها منفردة عن غيرها من الأنواع الأخرى، ومن ضمنها:
- تعمل السيارة عن طريق المحرك التوربيني ليساعدها على العمل بشكل رباعي.
- تعتبر هذه السيار الأشهر وذلك يرجع لكونها من السيارات الموفرة في البنزين، وهو ما يجعلها من الأكثر بيعًا بين العديد من الأفراد.
- يوجد بداخل السيارة شاشة عرض بحجم عشرة بوصات يمكن استخدامها في التنقل بواسطة ال GPS.
تتمتع هذه السيارات بعدة مميزات، ومنها:
- تعمل بمحرك v6 المعروف عنه أنه من أقوي المحركات للسيارات التي تعمل بالدفع الرباعي.
- هذه السيارة من أهم السيارات في الفئة المتوسطة من السيارات العائلية.
- يوجد بالسيارة نظام يجعلها تطلق إنذار عند اقترابها بشكل كبير من أي سطح تصطدم به.
- يمكن توصيلها بكلا نوعي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد والتي تعمل بنظام ال iOS.
- فترة الضمان لهذه النوعية من السيارات تصل إلى عشرة سنوات من وقت الشراء.
- تتمتع بتصميم كفئ وبكشافات عالية الإضاءة ومصنوعة من الزجاج المضاد للكسر.
تعد الأسعار الخاصة بهذه الأنواع مناسبة لجميع الطبقات المتوسطة فيما أعلى، والأسعار تكون بالشكل التالي
- سعر سيارة مازدا يكون 128000 ريالًا سعوديًا.
- بينما سعر سيارة هيونداي يكون 122000 ريالًا سعوديًا.
- وهذه الأسعار تعتبر الأسعار الخاصة بعام 2021 ولم يتم الإعلان عن الأسعار الأخيرة المتوقعة لعام 2022.
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