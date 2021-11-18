السيارة الجبارة .. كيا سيراتو 2021 الفخمة في السعودية بمواصفات خيالية والسعر مفاجاة

السيارة الجبارة .. كيا سيراتو 2021 الفخمة ، قامت شركة كيا بالإعلان عن موديلها الجديد من فترة قليلة، وهذا الموديل هو سيارة كيا 2021، وشركة كيا هي شركة عالمية، وتنتج سيارات سيراتو وهي سيارات من نوع السيارات السيدان، وتتميز تلك السيارة بكونها مزودة بمحرك مميز وقوته حوالي 1600 سي سي، وهذا المحرك المتميز تصل قوته إلى نحو 130 حصان. بينما قوة العزم الخاصة بسيارة كيا سيراتو 2021 تصل إلى نحو192 نيوتن على المتر، وتتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيك متميز، وله حوالي ستة سرعات. وتعتبر السيارة من سيارات الجر الأمامي، وتصل سرعتها لحوالي 100 كيلو متر على الساعة ساعة وذلك في مدة 12 ثانية.

السيارة الجبارة .. كيا سيراتو 2021 الفخمة

تتمتع سيارة كيا سيراتو بالعديد من المميزات التي تجعلها تتصدر أولي السيارات المتميزة، ومن هنا سنوضح لك المواصفات والاسعار فيما يلي:

يعتبر معدل الاستهلاك الخاص بالوقود داخل السيارة متوسط ويصل إلى حوالي 6.9 لتر عند قطع حوالي 100 كيلو متر.

يوجد داخل السيارةمقاعد مجهزة على أعلى مستوي.

السيارة مزودة بالكثير من عوامل السلامة المتنوعة، والتي تساعد في حماية السائق والركاب، ومنها تقنية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

سيارة كيا سيراتو 2021 مزودة بنظام مميز وهو تقنية التوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

تتمتع السيارة بنظام منع إدارة المحرك.

كيا سيراتو 2021 مزودة بجنوط متميزة بمقاس 15 بوصة.

السيارة مزودة بمكيف هواء ممتاز.

السيارة مزودة بزجاج كهربائي.

يوجد داخل السيارة برفاهيات متعددة ومنها جهاز راديو.

مزودة بمخرج USB.

نظام توزيع ممتاز للسماعات.

مصابيح ممتازة، حيث تضم السيارة مصابيح أمامية LED.

تتميز السيارة بوجود عجلة القيادة مصنوعة من الجلد.

تتميز السيارة بوجود ناقل الحركة متميز وراقي ومصنوع من الجلد.

يوجد مخارج تكييف خلفية.

تتميز السيارة مزودة بمسند يد خلفي.

سنقدم لكم السعر داخل في المملكة العربية السعودية فهو يتراوح بين 75 ألف ريال سعودي إلى حوالي 95 ألف ريال سعودي فقط، وهو سعر مناسب لجميع المستويات المتوسطة لأعلى، وقد عرضنا لكم كل ما يتعلق بمواصفات واسعار السيارة 2021 انتظرونا في مقالات أخري عبر موقعنا ثقفني.