الاسطورة اليابانية.. سوزوكي فيتارا 2021 أرخص سيارة في السعودية بمواصفات خرافية

الاسطورة اليابانية.. سوزوكي فيتارا 2021 أرخص سيارة في السعودية أعلنت عنها شركة سوزوكي اليابانية التي استطاعت أن تحتل مكانة بارزة عبر تاريخها الطويل ، تقدم المظهر الجديد لسيارة 2021 SUV ، مع العديد من التجهيزات الداخلية ، في أكثر من مميزة التصميم الخارجي تم الإعلان عن فئتين من هذا الطراز الجديد ينتميان إلى أسطول سوزوكي ، بنفس المعدات ، ولكن مع اختلاف السعر ولون السقف والمرايا والقوائم كما أن سوزوكي فيتارا 2021 تعتبر من أكثر السيارات الرياضية استخدامًا من قبل المصريين والسعوديين تعتبر من أرخص السيارات ولديها الكثير من القدرات الرائعة بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح الفئات المتوفرة في السوق المحلي بناءً على المواصفات المتوفرة في هذه السيارة.. سنعرض لكم اليوم كل ما يتعلق بالسيارة.تفاصيل مواصفات وأسعار وأعطال هذه السيارة من خلال هذا التقرير.

⦁ بدأ إنتاج الطراز الياباني من سيارة سوزوكي عام 1988.

وتم إطلاق الجيل الثاني عام 1998 ، وعرضت الشركة الجيل الثالث عام 2005.

ثم تم إجراء بعض التحسينات على هذا الإصدار ، ثم ظهر الجيل الرابع عام 2019 وبعض التعديلات.

يضاف إليها سيارة سوزوكي فيتارا 2021 التي ظهرت مؤخرًا

جاءت سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية بعجلات رياضية قياس 17 بوصة

مع مصابيح أمامية LEDLIGHT الشبكات الأمامية ذات المقاطع العرضية من الكروم اللامع.

والمرايا الجانبية مع شرائط إضاءة LED مصابيح ضباب دائرية.

تضمنت القياسات الهيكلية للسيارة تم تقديرها بطول 4175 مم ، عرض 1775 مم ، ارتفاع 1610 مم .

مساحة التخزين الخلفية تصل إلى 375 لترًا ، والتي يمكن زيادتها أثناء استخدام وظيفة المقعد القابل للطي.

تحتوي سوزوكي فيتارا 2021 أيضًا على وسائد هوائية وأنظمة مكابح عالية التجهيز ومجموعة من المعدات وأدوات التحكم

مثل شاشة عرض للوسائط المتعددة .

عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، وأجهزة استشعار للوقوف والحركة.

زر إيقاف ، وأنظمة تشغيل وأنظمة صوتية وترفيهية .

تتميز سوزوكي فيتارا 2021 بحقيقة أنها تعتمد بشكل أساسي على نظام الدفع بالعجلات الأمامية.

وهذا النظام خاص بالعجلات.

تتميز السيارة بالاقتصاد في الوقود لأنها لا تستهلك نسبة كبيرة من الوقود.

بالإضافة إلى ذلك ، تتسارع سيارة سوزوكي فيتارا 2021 من وضعية الوقوف إلى سرعة حوالي 100 كيلومتر في الساعة.

في فترة تبلغ حوالي 13 ثانية.

يبلغ استهلاك وقود السيارة حوالي 5.5 لتر لمسافة طريق حوالي 100 كم / ساعة.

تبلغ سرعة السيارة القصوى 170 كم.

حجم تخزين ممتاز مع السعة الكبيرة للحقيبة الخلفية ، والتي تمتد لتشمل العديد من المتعلقات الشخصية والأمتعة.

والتي تمثل حوالي 400 مل من إجمالي مساحة التخزين للمجموعة.

سوزوكي فيتارا 2021 ممتازة من حيث عوامل الحماية والأمان.

مجهزة بأنظمة حماية ضد السرقة.

تم تجهيز سوزوكي فيتارا بعدة وسائد هوائية ، ومكابح مانعة للانغلاق (ABS).

⦁ الفئة الأولى هي موديل 2021 GLX 2WD مع ناقل حركة أوتوماتيكي بمحرك 1600 سي سي بسعر 76،786 ريال سعودي.

⦁ GLX 2WD PLUS 2021 مع محرك 1600 سي سي من الفئة الثانية بسعر 82،561 ريال سعودي.

1. العيوب الرئيسية للسيارة هي متوسط ​​حجمها وعدم كفاية المقصورة الداخلية مما يجعلها في وضع غير عادل مقارنة بمنافسيها.

2. لاقت هذه السيارة بعض الانتقادات عند إطلاقها في السوق المصري بسبب ارتفاع سعرها مقارنة بمنافسيها.

3. وجد الخبراء أن المواد الداخلية للمقصورة الأمامية ذات نوعية رديئة مقارنة بمنافسيها.