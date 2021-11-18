عند الرغبة في شراء سيارة يتم البحث عن افضل معارض بيع السيارات في دبي سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة، لذلك يفضل الجميع شراء ما يريده من سيارة من معرض موثوق فيه، لذلك ننوه في مقالنا هذا عن المعارض الأكثر شهرة في دبي. تعد الإمارات من أكثر دول الخليج التي تهتم بشراء السيارات بمختلف أنواعها، حيث يتوفر في معارضها السيارات الأمريكية والأوربية واليابانية، لذلك سنعرض اهم وأشهر المعارض فيما يلي:

افضل معارض بيع السيارات في دبي ريال موتورز

يقع هذا المعرض في رأس خور بدبي وهو من معارض بيع السيارات المستعملة بجميع فئاتها، يتميز المعرض بأن أسعاره معتدلة ومناسبة للجميع يمكن التواصل مع خدمة عملاء المعرض من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة بالمعرض أو الاتصال برقم +971507711477.

السروج للسيارات المستعملة

يوجد هذا المعرض في الشارقة ويعد من أشهر معارض شراء وبيع السيارات المستعملة بمختلف أنواعها، يمكن التوجه لمقر المعرض لمعاينة السيارات وتحديد الملائم من حيث الطراز والسعر بسهولة.

العوير للسيارات المستعملة

لعشاق السيارات الرياضية والكلاسيكية والفخمة يعد هذا المعرض من أفضل وأشهر المعارض في الإمارات حيث يقع في رأس خور، المميز في المعرض أنه يضم الكثير من وكلاء السيارات.

فاخوري موتورز

معرض فاخوري موتورز يضم تشكيلة رائعة من السيارات الفخمة سواء كانت جديدة أو مستعملة، يمكن زيارة صفحة المعرض على الفيس بوك للتحدث مع إدارتها والتعرف على تفاصيل أكثر أو لذهاب لمقر المعرض لاختيار السيارة المناسبة.

آلية عمل معارض السيارات

معارض السيارات المقصود بها مكان يتم عرض الكثير من السيارات فيه سواء كانت جديدة او مستخدمة من قبل، لذلك سننوه عن طريقة عمل معارض السيارات فيما يلي: