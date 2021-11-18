معرض الرياض للسيارات يكشف عن موديلات نادرة من المركبات مع انطلاق فاعلياته

انطلق معرض الرياض للسيارات الحدث المرتقب من الملايين بالمنطقة العربية من حبي القيادة واقتناء السيارات الجديدة لأشهر المركات العالمية، كذبك محبي السيارات الكلاسيكية العريقة والنادرة، حيث يترقب البعض ظهور 4 سيارات من إصدارات سيارات نادرة، كان المنظمون قد تحدثوا عنها، ويعد معرض الرياض من أكبر المعارض في المنطقة العربي بل والعالم وأصبح إقامته مرتبط بفاعليات موسم الرياض، ويقام به مهرجان لسيارات الفراري، وقد يتم الكشف عن 15 موديل من السيارات الكلاسية التي لا شك ستحظى باهتمام خاص من رواد تلك الاحتفالية التي ستسمر لعدة أيام.

انطلاق موسم الرياض للسيارات 2021

أعلنت الهيئة العامة للرياضة افتتاح مساء اليوم الخميس فاعليات موسم الرياض للسيارات ويستمر لمدة 10 أيام، حيث من المقرر عرض قرابة 600 سيارة نادرة، تنتمي إلى قرابة 60 علامة تجارية من أشهر العلامات العالمية، ويشارك في المعرض 16 مصنع عالمي، ومن بين الأحداث التي ستتزامن خلال تلك الفترة وحتى 28 نوفمبر الجاري، إقامة فاعلية فراري الرياض خلال الفترة من 26 وحتى 27 نوفمبر.

سيقام أيضاً أضخم مزاد على شراء واقتناء عدد من موديلات السيارات الأشهر على مستوى العالم، وموديلات من إنتاج وطرازات خاصة، ومن المنتظر أن يكون هناك حضور جماهيري كبير من داخل وخارج المملكة، ومن مشاهير العالم، وهو ما سيلزم البعض بضرورة الحصول على تذكرة مسبقة لسهولة الدخول وحضور الفاعليات في موسم الرياض، مع التزام الحضور بالتعليمات والضوابط الصحية والاحترازية.

سيارات نادرة معرض الرياض

عدد من الصور التي كشف عنها لبعض السيارات النادرة :

كيفية شراء تذاكر موسر الرياض

أوضح المستشار تركي أل شيخ طريقة الحصول على تذاكر معرض الرياض للسيارات، وذلك عبر خطوات الحجز الإلكتروني على التذاكر لحضور فاعليات وسباقات السيارات، من خلال الدخول على بوابة تذاكر موسم الرياض للسيارات، علكا بان الحضور يكون من الساعة 4 مساءً وحتى الثانية عشر من منتصف الليل. التي ستقام خلال هذه الفترة كما يلي: