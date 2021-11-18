سعر سيارة رينو داستر 2021 في شكلها الجديد وأهم مواصفاتها ومميزاتها

سعر سيارة رينو داستر 2021؛ عشاق السيارات ينتظرون الجديد من شركة EIM نظرًا لما تتمتع به من مواصفات ومزايا قوية سنتعرف عليها الآن بالعلاوة على التعرف على أجدد اسعارها لهذا العام 2021 بالتفاصيل الكاملة. مواصفات سيارة رينو داستر 2021 أبعاد السيارة: الطول 4.341 متر، العرض 1.804 متر، الارتفاع 1.693 متر.

سعة صندوق التخزين: 445 لتر.

مقاس الجنط: 16/17 بوصة.

الخلوص الأرضي: 210 متر.

مواصفات المحرك: 1600 سي سي، 16 نظام الصبابات، 115 حصان.

عزم الدوران: 156 نيوتن / متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي CVT.

سعة خزان الوقود: 50 لتر. مزايا رينو داستر 2021 مواصفات سيارة رينو داستر 2021مزايا رينو داستر 2021 أولا:- مزايا ومواصفات السلامة والأمان في النسخة الأولى تحتوي على نظام مانع للانغلاق، نظام توزيع الفرامل الكترونيا، نظام الثبات الالكتروني، نظام تدعيم الفرامل، نظام مساعد لصعود المرتفعات، اثنين من الوسائد الهوائية امامية للسائق، والراكب، مع نظام تثبيت مقاعد الأطفال، نظام مانع للسرقة.

تأتي السيارة في الفئة الأولى بتصميم خارجي بمواصفات رائعة حيث تأتي بزجاج خلفي وجانبي مظلل، بجانب توفر مصابيح ليد للإضاءة بالنهار، ومصابيح أمامية هالوجين، بالإضافة لتوفر مصابيح ضبابية امامية وخلفية، حامل السقف.

أما المزايا الداخلية للسيارة من الفئة الأولى فتأتي بمواصفات رائعة تساعد على القيادة الثابتة مثل الزجاج الكهربائي للأبواب الأمامية، التكييف اليدوي، مع نظام ECO لتقليل استهلاك الوقود، مقاعد خلفية قابلة للطي مصنوعة من القماش، مع توفر إمكانية تعديل مقعد السائق. ثانيا:- مزايا ومواصفات السلامة والأمان في النسخة الثانية يتوفر بها كل ما سبق ولكن يزيد عليه توفر أربعة وسائد هوائية أمامية وأيضًا جانبية.

وتأتي السيارة في الفئة الثانية بتصميم مثل الأولى ولكن يزيد عليه المقابض التي تأتي بنفس لون السيارة، والمرايا للأبواب الخارجية المطلية باللون الفضي، كما تحتوي على حساسات ركن خلفية.

أما المزايا الداخلية للسيارة من الفئة الثانية فهي تعتبر نفس المزايا للفئة الأولى ويزيد عليها الزجاج الكهربائي للأبواب الخلفية، التكيف أوتوماتيكيًا، مرايا جانبية كهربائية، نظام مثبت السرعة، عجلة القيادة مصنوعة من الجلد، مع شاشة 7 بوصة لمعرفة معلومات السيارة، نظام ملاحة، هذا بالإضافة إلى شاشة مرآة للهاتف تتصل مع نظام الاندرويد، أبل، بالإضافة إلى MP3، مخرج كهربائى 12 فولت. ثالثا:- مزايا ومواصفات السلامة والأمان في النسخة الثالثة جميع ما سبق ولكن يزيد عليه نظام كشف النقطة العمياء.

أما تصميم الفئة الثالثة للسيارة بنفس المزايا السابقة بالإضافة إلى توفر 4 كاميرات لملاحظة الطريق من كل الجوانب.

أما عن مزايا الفئة الثالثة فهي تأتي بكل مواصفات الفئة الأولى والثانية ولكن يزيد عليها نظام التشغيل بدون مفتاح، باستخدام كارت نيو، بالإضافة إلى توفر كونسول داخلي مطعم بالكروم، أما عن تصميم المقاعد فهي مصنوعة من القماش المرسوم عليه أشكال رياضية. عيوب رينو داستر 2021 تصميم السيارة ليس جديد بل متوفر ومنذ أعوام سابقة، وكان ينتظر العملاء الجديد فجاءت محبطة للآمال.

لا يوجد بها بعض المواصفات الأساسية التي أصبحت متوفرة بكثرة حتى في السيارات الاقتصادية والأقل سعرًا منها مثل فتحة السقف.

صغر المساحة في المقاعد الخلفية في بعض فئات السيارة.

الصوت ضعيف فقط يصعب الاستماع أثناء القيادة خاصًة عند القيادة بسرعة عالية.

بعض فئات السيارة لا يتوفر فيها بعض المواصفات الهامة مثل الدخول بدون مفتاح، أو الشحن اللاسلكي، وتنقية الهواء، بالإضافة إلى أن التكييف يدوي في الفئة الأولى في حين أن بعض السيارات الأخرى بنفس السعر تقدم التكييف أوتوماتيكي.

لا يتوفر فتحات تكييف في المقاعد الخلفية، كما لاحظ بعض العملاء وجود ضعف في السحب أثناء تشغيل التكييف.

نظام الملاحة بالسيارة مستواه ضعيف حتى وإن كان نظام كامل، حيث أنه يقع تحديدًا بالقرب من ناقل الحركة، لذا لا يستطيع السائق رؤيته بوضوح.

ارتفاع سعر قطع الغيار للسيارة، كما يجد العميل أيضًا صعوبة في إعادة بيعها. سعر رينو داستر 2021 سيارة رينو داستر 2021 الفئة الأولى (H1): 288 ألف جنيه.

سعر رينو داستر 2021 الفئة الثانية (H2):310 ألف جنيه.

سيارة رينو داستر 2021 الفئة الثالثة (H3): 339 ألف جنيه. عيوب رينو داستر 2021سعر رينو داستر 2021 الوسوم

سعر سيارة رينو داستر 2021؛ عشاق السيارات ينتظرون الجديد من شركة EIM نظرًا لما تتمتع به من مواصفات ومزايا قوية سنتعرف عليها الآن بالعلاوة على التعرف على أجدد اسعارها لهذا العام 2021 بالتفاصيل الكاملة. مواصفات سيارة رينو داستر 2021 أبعاد السيارة: الطول 4.341 متر، العرض 1.804 متر، الارتفاع 1.693 متر.

سعة صندوق التخزين: 445 لتر.

مقاس الجنط: 16/17 بوصة.

الخلوص الأرضي: 210 متر.

مواصفات المحرك: 1600 سي سي، 16 نظام الصبابات، 115 حصان.

عزم الدوران: 156 نيوتن / متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي CVT.

سعة خزان الوقود: 50 لتر. مزايا رينو داستر 2021 مواصفات سيارة رينو داستر 2021مزايا رينو داستر 2021 أولا:- مزايا ومواصفات السلامة والأمان في النسخة الأولى تحتوي على نظام مانع للانغلاق، نظام توزيع الفرامل الكترونيا، نظام الثبات الالكتروني، نظام تدعيم الفرامل، نظام مساعد لصعود المرتفعات، اثنين من الوسائد الهوائية امامية للسائق، والراكب، مع نظام تثبيت مقاعد الأطفال، نظام مانع للسرقة.

تأتي السيارة في الفئة الأولى بتصميم خارجي بمواصفات رائعة حيث تأتي بزجاج خلفي وجانبي مظلل، بجانب توفر مصابيح ليد للإضاءة بالنهار، ومصابيح أمامية هالوجين، بالإضافة لتوفر مصابيح ضبابية امامية وخلفية، حامل السقف.

أما المزايا الداخلية للسيارة من الفئة الأولى فتأتي بمواصفات رائعة تساعد على القيادة الثابتة مثل الزجاج الكهربائي للأبواب الأمامية، التكييف اليدوي، مع نظام ECO لتقليل استهلاك الوقود، مقاعد خلفية قابلة للطي مصنوعة من القماش، مع توفر إمكانية تعديل مقعد السائق. ثانيا:- مزايا ومواصفات السلامة والأمان في النسخة الثانية يتوفر بها كل ما سبق ولكن يزيد عليه توفر أربعة وسائد هوائية أمامية وأيضًا جانبية.

وتأتي السيارة في الفئة الثانية بتصميم مثل الأولى ولكن يزيد عليه المقابض التي تأتي بنفس لون السيارة، والمرايا للأبواب الخارجية المطلية باللون الفضي، كما تحتوي على حساسات ركن خلفية.

أما المزايا الداخلية للسيارة من الفئة الثانية فهي تعتبر نفس المزايا للفئة الأولى ويزيد عليها الزجاج الكهربائي للأبواب الخلفية، التكيف أوتوماتيكيًا، مرايا جانبية كهربائية، نظام مثبت السرعة، عجلة القيادة مصنوعة من الجلد، مع شاشة 7 بوصة لمعرفة معلومات السيارة، نظام ملاحة، هذا بالإضافة إلى شاشة مرآة للهاتف تتصل مع نظام الاندرويد، أبل، بالإضافة إلى MP3، مخرج كهربائى 12 فولت. ثالثا:- مزايا ومواصفات السلامة والأمان في النسخة الثالثة جميع ما سبق ولكن يزيد عليه نظام كشف النقطة العمياء.

أما تصميم الفئة الثالثة للسيارة بنفس المزايا السابقة بالإضافة إلى توفر 4 كاميرات لملاحظة الطريق من كل الجوانب.

أما عن مزايا الفئة الثالثة فهي تأتي بكل مواصفات الفئة الأولى والثانية ولكن يزيد عليها نظام التشغيل بدون مفتاح، باستخدام كارت نيو، بالإضافة إلى توفر كونسول داخلي مطعم بالكروم، أما عن تصميم المقاعد فهي مصنوعة من القماش المرسوم عليه أشكال رياضية. عيوب رينو داستر 2021 تصميم السيارة ليس جديد بل متوفر ومنذ أعوام سابقة، وكان ينتظر العملاء الجديد فجاءت محبطة للآمال.

لا يوجد بها بعض المواصفات الأساسية التي أصبحت متوفرة بكثرة حتى في السيارات الاقتصادية والأقل سعرًا منها مثل فتحة السقف.

صغر المساحة في المقاعد الخلفية في بعض فئات السيارة.

الصوت ضعيف فقط يصعب الاستماع أثناء القيادة خاصًة عند القيادة بسرعة عالية.

بعض فئات السيارة لا يتوفر فيها بعض المواصفات الهامة مثل الدخول بدون مفتاح، أو الشحن اللاسلكي، وتنقية الهواء، بالإضافة إلى أن التكييف يدوي في الفئة الأولى في حين أن بعض السيارات الأخرى بنفس السعر تقدم التكييف أوتوماتيكي.

لا يتوفر فتحات تكييف في المقاعد الخلفية، كما لاحظ بعض العملاء وجود ضعف في السحب أثناء تشغيل التكييف.

نظام الملاحة بالسيارة مستواه ضعيف حتى وإن كان نظام كامل، حيث أنه يقع تحديدًا بالقرب من ناقل الحركة، لذا لا يستطيع السائق رؤيته بوضوح.

ارتفاع سعر قطع الغيار للسيارة، كما يجد العميل أيضًا صعوبة في إعادة بيعها. سعر رينو داستر 2021 سيارة رينو داستر 2021 الفئة الأولى (H1): 288 ألف جنيه.

سعر رينو داستر 2021 الفئة الثانية (H2):310 ألف جنيه.

سيارة رينو داستر 2021 الفئة الثالثة (H3): 339 ألف جنيه. عيوب رينو داستر 2021سعر رينو داستر 2021

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