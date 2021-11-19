ارخص سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في السعودية بمواصفاتها واسعارها

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ارخص سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في السعودية سيارة سوزوكي فيتارا في السعودية 2021 ما سنناقشه في مقالنا اليوم حيث أن شركة سوزوكي من أشهر شركات السيارات اليابانية حول العالم وتقدم لنا أجدد السيارات بمميزات متعددة، وسوزوكي من السيارات الصغيره المحببة لدي الكثيرون في الخليج، وسنوضح مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة وأسعارها المتداولة في سوق السيارات السعودي.
أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا في السعودية 2021
شكل سيارة سوزوكي فيتارا في السعودية الخارجي يتكون من:-
- يتمتع الشكل الخارجي للسيارة بمواصفات جديدة حيث أجرت الشركة بعض التعديلات الخارجية من الأمام مثل الشبك العريض المحتوي على فتحة التهوية عليها شعار سوزوكي.
- تم تزويد السيارة بمصابيح ليد.
- بها فتحة من السقف بانورامية من الكروم كي تقلل الكتلة.
- الزجاج معتم من الخارج ولكن متاح للرؤية من الداخل.
- اطارات السيارة مقاسها حوالي 17 بوصة.
- يوجد بها شاشة معلوماتية رئيسية مقاسها 7 بوصة تعمل بنظام اللمس وموجودة على جانبي السيارة.
- العجلات مكسوّة بالجلد كما يوجد أزرار تحكم في السيارة.
- المقاعد مرنة حيث يمكنك الجلوس في أكثر من وضع.
- بها نظام تكييف الهواء وتعمل أوتوماتيكيًا.
- السيارة مزوّدة أيضًا بـ 6 وسائد هوائية في المقاعد الأمامية لحماية الركاب وأمانهم.
وصل سعر سيارة سوزوكي فيتارا من الطراز GLX 2WD إلى 76,786 ريال سعودي بينما سعر GLX 2WD Plus سعر 82,561 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.مميزات سيارة سوزوكي فيتارا في المملكة
- بها أنظمة للثبات عالية ومستوى الرؤية للركاب واضح من جميع النواحي.
- ليس بها أي نقاط عمياء.
- تتميز عن النسخ القديمة بأن حجم زجاجها أكثر سمكًا.
- مساحة المقاعد الخلفية مناسبة لحركة الركاب مما تعمل على راحتهم عند المسافات الطويلة.
- حجمها متوسط وأقل من النسخ القديمة لنفس الشركة.
- سعرها باهظ جدًا بالمقارنة للنسخ القديمة ومنافسيها الفترة الحالية منها وخاصة في السوق المصري.
- جودة خامات المقصورة الأمامية رديئة نسبيًا بالنسبة لنافسيها في السوق حاليًا.
- سانج يونج تيفولي.
- ستروين سي 3.
- أم جي ZS.
- رينو DUSTER.
- LAND.
- OPEL CROUSE.
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ارخص سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في السعودية سيارة سوزوكي فيتارا في السعودية 2021 ما سنناقشه في مقالنا اليوم حيث أن شركة سوزوكي من أشهر شركات السيارات اليابانية حول العالم وتقدم لنا أجدد السيارات بمميزات متعددة، وسوزوكي من السيارات الصغيره المحببة لدي الكثيرون في الخليج، وسنوضح مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة وأسعارها المتداولة في سوق السيارات السعودي.
أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا في السعودية 2021
شكل سيارة سوزوكي فيتارا في السعودية الخارجي يتكون من:-
- يتمتع الشكل الخارجي للسيارة بمواصفات جديدة حيث أجرت الشركة بعض التعديلات الخارجية من الأمام مثل الشبك العريض المحتوي على فتحة التهوية عليها شعار سوزوكي.
- تم تزويد السيارة بمصابيح ليد.
- بها فتحة من السقف بانورامية من الكروم كي تقلل الكتلة.
- الزجاج معتم من الخارج ولكن متاح للرؤية من الداخل.
- اطارات السيارة مقاسها حوالي 17 بوصة.
- يوجد بها شاشة معلوماتية رئيسية مقاسها 7 بوصة تعمل بنظام اللمس وموجودة على جانبي السيارة.
- العجلات مكسوّة بالجلد كما يوجد أزرار تحكم في السيارة.
- المقاعد مرنة حيث يمكنك الجلوس في أكثر من وضع.
- بها نظام تكييف الهواء وتعمل أوتوماتيكيًا.
- السيارة مزوّدة أيضًا بـ 6 وسائد هوائية في المقاعد الأمامية لحماية الركاب وأمانهم.
وصل سعر سيارة سوزوكي فيتارا من الطراز GLX 2WD إلى 76,786 ريال سعودي بينما سعر GLX 2WD Plus سعر 82,561 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.مميزات سيارة سوزوكي فيتارا في المملكة
- بها أنظمة للثبات عالية ومستوى الرؤية للركاب واضح من جميع النواحي.
- ليس بها أي نقاط عمياء.
- تتميز عن النسخ القديمة بأن حجم زجاجها أكثر سمكًا.
- مساحة المقاعد الخلفية مناسبة لحركة الركاب مما تعمل على راحتهم عند المسافات الطويلة.
- حجمها متوسط وأقل من النسخ القديمة لنفس الشركة.
- سعرها باهظ جدًا بالمقارنة للنسخ القديمة ومنافسيها الفترة الحالية منها وخاصة في السوق المصري.
- جودة خامات المقصورة الأمامية رديئة نسبيًا بالنسبة لنافسيها في السوق حاليًا.
- سانج يونج تيفولي.
- ستروين سي 3.
- أم جي ZS.
- رينو DUSTER.
- LAND.
- OPEL CROUSE.
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