يا جمال تويوتا يارس 2022 في السوق السعودي بمواصفتها الفائقة

يا جمال تويوتا يارس 2022 في السوق السعودي من أفضل طرازات السيارات المتوقع طرحها في بدايات العالم القادم الجديد والتي تناسب جميع الأذواق كما أنها مناسبة أيضًا لجميع الفئات حيث أنها تتميز بسعرها المنخفض وسنوضح كل مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 وأسعارها المتداولة في السعودية كما سنناقش أهم مميزاتها وعيوبها تابعوا معنا مشاهدينا الكرام. أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في السوق السعودية أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في السوق السعودية من أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 ما سنوضحه في السطور التالية:- تتميز بمحرك ذات سعة قوية حيث تصل سعة محركها إلى 1.5 لتر.

يحتوي على 4 سلندرات و16 صمام.

قوته تصل إلى 104 حصان.

عزم الدوران الخاص به يسجل حد أقصى بمعدل 140 نيوتن لكل متر.

بها ناقل حركة أوتوماتيكي بمعدل 4 سرعات.

مزودة بخاصية حقن وقود الكتروني.

استهلاكها للوقود يصل إلى 6.0 لتر.

سعة الخزان حوالي 42 لتر.

تحتوي على خاصية للتحكم في الجر وتثبيت السرعة كما أنها تحتوي أيضًا على مراقبة ضغط الهواء بداخل الإطارات.

التسارع فيها يتراوح من 0 إلى 100 كم لكل 13.0 ثانية.

مكابحها مانعه للانزلاق وتحتوي على مساعد المكابح.

طولها 4410 مم وعرضها 1700 مم بينما ارتفاعها الكلي 1475 مم وقاعدة الإطارات 2550 مم. أسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي لعام 2022 تويوتا يارس 2022 سيدان STD سجل سعر 750.45 ريال سعودي.

أما سيارة تويوتا يارس 2022 سيدان Y FLT سعرها 960.48 ريال سعودي.

بينما فئة تويوتا يارس 2022 سيدان Y تباع بسعر 160.50 ريال سعودي.

وفئة تويوتا يارس 2022 سيدان YX 1.5 160.56 ريال سعودي.

وبالنسبة لفئة تويوتا يارس 2022 سيدان Y 1.5 سجلت أسعار 160.52 ريال سعودي.

أما سعر فئة تويوتا يارس 2022 سبورت هاتشباك S وصل إلى 160.55 ريال سعودي. مميزات سيارة يارس 2021 في السوق السعودية بها خاصية التوقف الذكي المميزة.

تحتوي على 4 سماعات داخلية.

كثافة الأنوار الأمامية عالية الجودة ومصابيحها الأمامية جيدة.

بداخلها شاشة للعرض المعلوماتي.

راديو – مشغل CD – مسجل MP3 – مدخل USB.

عجلة قيادتها متعددة الأهداف والأغراض.

مزودة بمكيف هواء يدوي.

حساسات في الخلف لمساعدة المستخدم في الركن. عيوب تويوتا يارس 2022 التحكم في المقاعد الأمامية يتم يدويًا.

ثباتها ضعيف بسبب العفشة الناعمة.

سعرها أعلى مقارنة بما تقدمه.

تصميمها الخارجي تقليدي ليس به أي إبداعات. أسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي لعام 2022مميزات سيارة يارس 2021 في السوق السعوديةعيوب تويوتا يارس 2022 الوسوم

يا جمال تويوتا يارس 2022 في السوق السعودي من أفضل طرازات السيارات المتوقع طرحها في بدايات العالم القادم الجديد والتي تناسب جميع الأذواق كما أنها مناسبة أيضًا لجميع الفئات حيث أنها تتميز بسعرها المنخفض وسنوضح كل مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 وأسعارها المتداولة في السعودية كما سنناقش أهم مميزاتها وعيوبها تابعوا معنا مشاهدينا الكرام. أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في السوق السعودية أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في السوق السعودية من أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 ما سنوضحه في السطور التالية:- تتميز بمحرك ذات سعة قوية حيث تصل سعة محركها إلى 1.5 لتر.

يحتوي على 4 سلندرات و16 صمام.

قوته تصل إلى 104 حصان.

عزم الدوران الخاص به يسجل حد أقصى بمعدل 140 نيوتن لكل متر.

بها ناقل حركة أوتوماتيكي بمعدل 4 سرعات.

مزودة بخاصية حقن وقود الكتروني.

استهلاكها للوقود يصل إلى 6.0 لتر.

سعة الخزان حوالي 42 لتر.

تحتوي على خاصية للتحكم في الجر وتثبيت السرعة كما أنها تحتوي أيضًا على مراقبة ضغط الهواء بداخل الإطارات.

التسارع فيها يتراوح من 0 إلى 100 كم لكل 13.0 ثانية.

مكابحها مانعه للانزلاق وتحتوي على مساعد المكابح.

طولها 4410 مم وعرضها 1700 مم بينما ارتفاعها الكلي 1475 مم وقاعدة الإطارات 2550 مم. أسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي لعام 2022 تويوتا يارس 2022 سيدان STD سجل سعر 750.45 ريال سعودي.

أما سيارة تويوتا يارس 2022 سيدان Y FLT سعرها 960.48 ريال سعودي.

بينما فئة تويوتا يارس 2022 سيدان Y تباع بسعر 160.50 ريال سعودي.

وفئة تويوتا يارس 2022 سيدان YX 1.5 160.56 ريال سعودي.

وبالنسبة لفئة تويوتا يارس 2022 سيدان Y 1.5 سجلت أسعار 160.52 ريال سعودي.

أما سعر فئة تويوتا يارس 2022 سبورت هاتشباك S وصل إلى 160.55 ريال سعودي. مميزات سيارة يارس 2021 في السوق السعودية بها خاصية التوقف الذكي المميزة.

تحتوي على 4 سماعات داخلية.

كثافة الأنوار الأمامية عالية الجودة ومصابيحها الأمامية جيدة.

بداخلها شاشة للعرض المعلوماتي.

راديو – مشغل CD – مسجل MP3 – مدخل USB.

عجلة قيادتها متعددة الأهداف والأغراض.

مزودة بمكيف هواء يدوي.

حساسات في الخلف لمساعدة المستخدم في الركن. عيوب تويوتا يارس 2022 التحكم في المقاعد الأمامية يتم يدويًا.

ثباتها ضعيف بسبب العفشة الناعمة.

سعرها أعلى مقارنة بما تقدمه.

تصميمها الخارجي تقليدي ليس به أي إبداعات. أسعار سيارة تويوتا يارس في سوق السيارات السعودي لعام 2022مميزات سيارة يارس 2021 في السوق السعوديةعيوب تويوتا يارس 2022

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