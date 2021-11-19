“وحش الدفع الرباعي” سيارة جيب رانجلر (Jeep Wrangler Sahara) في السعودية بمواصفاتها الاسطورية

“وحش الدفع الرباعي” سيارة جيب رانجلر (Jeep Wrangler Sahara) من سيارات الدفع الرباعي التي يكون لها العديد من الجمهور المحب لهذا النوع من السيارات، إلى جانب ذلك، تعتبر هذه السيارة الأفضل على الإطلاق من فئات الدفع الرباعي التي تطلقها الكثير من الأنواع الأخرى من السيارات، وعلى هذا تتميز هذه السيارة بعدد من المميزات المختلفة، والتي يكون من بينها خيارات الأمن والسلام، إلى جانب بعض الكماليات الأخرى التي يحتاجها عملاء هذه السيارة.

هناك العديد من المواصفات والمميزات التي تتميز بها سيارة Jeep Wrangler Sahara 2021، حيث يكون من بينها كل من التالي:

تتميز السيارة بمحرك V6 Pentastar سعة 3.6 لتر، إلى جانب أن قوة الموتور تصل إلى 285 حصاناً وعزم دوران 352 نيوتن.

ومن جانب آخر، محرك السيارة يصل سرعته من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.4 ثانية مع ناقل الحركة اليدوي، ولكن

يصل إلى أقصى سرعة في 6.9 ثانية في الفئة Sahara مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي .

كما أن السيارة لها ناقل حركات أوتوماتيكي له 8 سرعات مختلفة، أما الناقل اليدوي يكون له 6 سرعات مختلفة.

إلى جانب ذلك، تحتوي السيارة على أزرار للتحكم في الابواب عن طريق السائق، كما أن السيارة قادرة على سحب ما يقرب من 1587 كيلوغرام.

هناك بعض المميزات الفريدة التي تتميز بها سيارة Jeep Wrangler Sahara 2021 حيث يكون من بينها كل من التالي:

تتميز هذه السيارة بأنها يمكنها أن تسير في الطرق الصحراوية، او طرق ذات الثلوج.

إلى جانب أنها تحتوي على خزان الديزل، بالإضافة إلى أنها تحتوي على خزان بنزين.

ومن جانب آخر، يوجد في هذه السيارة بأن المقاعد من الجلد، حيث يوجد بها الكثير من الألوان، وذلك حتى يختار منها العميل ما يتناسب معه.

كما تتميز السيارة بأنها تحتوي على صدام أمامي مميز خطافات السحب، إلى جانب مصابيح الضباب الجديدة.

ومن جانب آخر، تتميز السيارة بغطاء المحرك الجديد، والمميز بفتحات التهوية والتي تضيف طابع الغضب والقوة للصدام الامامي لهذه السيارة.

هناك العديد من الكماليات التي توجد في سيارة Jeep Wrangler Sahara 2021، حيث يكون من بين هذه الكماليات كل مما يلي:

تدعم هذه السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء، حيث يتم التعرف على المطبات أو العوائق التي تقابل السيارة.

إلى جانب ذلك، يتوفر بها نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

كما توجد بعض من أجهزة استشعار الخلفية للسيارة، والتي تساعد السائق على الركن والوقوف خلف السيارات الخلفية متوفرة.

كما أن هناك كاميرا الرجوع للخلف ، مع وجود أجهزة استشعار للمسافات.

ومن جانب آخر، تدعم السيارة نظام معلومات وترفيه جديد يسمى Uconnect يعمل على شاشة ملتميديا حجمها 8 بوصة.

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