سيارة الاحلام.. شانجان CS95 الاسطورة العملاقة في السعودية 2022

سيارة الاحلام.. شانجان CS95 الاسطورة العملاقة من السيارات العملية بالنسبة للكثير من الناس، حيث انها من السيارات الحديثة التي تتوفر بها الكثير من الإمكانيات التي يحتاجها العميل، ولكن في نفس الوقت لا تكون مرتفعة السعر بالنسبة لمثيلاتها من السيارات الأخرى، وعلى هذا يفضل الكثير من العملاء العمل على اختيار هذه السيارة عند اللجوء إلى اقتناء سيارة جديدة، كما أنها متاحة في الأسواق السعودية منذ بداية العام الجديد، وعلى هذا يمكن أن يتم البدء في حجز هذه السيارة من الآن.

تتمتع هذه السيارة بعدد من المميزات والمواصفات التي تشهد تطور في هذا النوع من السيارات الصينية، حيث يكون من بينها كل من:

تعتبر هذه السيارة من السيارات التي لها طراز رياضي، وبالتالي فهي تتمتع ببعض من المميزات من السيارات الرياضية الخفيفة من نوع SUV.

كما أن هذه السيارة تتمتع من الخارج بتصميم فريد، حيث يوحي هذا التصميم بالانسيابية، إلى جانب أنها تعطي شعور بالرقي والأناقة.

إلى جانب ذلك، تتميز السيارة بأنها من السيارات التي تتمتع بمستوى عال من التجهيزات.

مثل المقاعد الجلدية، وإمكانية التحكم الكهربائي في كل مقعد.

كما تحتوي السيارة على شاشة LED 8 بوصة، Multimedia .

حيث يتم من خلالها تشغيل كافة الوسائط، وذلك حتى يتمكن السائق من التحكم فيها.

إلى جانب أنها تحتوي الكثير من الإتصال من خلال وسائط البلوتوث، إلى جانب GPS، مع وجود شحن لاسلكي في السيارة.

تعتبر سيارة Changan Royal CS 95 Double 2022 من السيارات التي يتوفر بها الكثير من المميزات الخاصة والفريدة، حيث يكون من بينها كل من:

يوجد في السيارة محرك 4 اسطوانات ذات حقن خارجي، حيث يكون لها ما يقرب من 16 صمام.

كما تتميز السيارة بمحرك بقوة 233 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن، حيث يقوم بعمل 4000 لفة في الدقيقة.

إلى جانب ذلك، يبلغ سعة وقود البنزين ما يقرب من 75 لتر من البنزين، ولا يوجد محرك الديزل.

كما انها تتمتع بعدد 4 سرعات أوتوماتيكية مختلفة، وهي العادي، والرياضي، الجري على الرمال أو الثلوج، مع الجر في الأرضيات الطينية.

يبلغ طول السيارة 4.5 متر، وعرض 1.9 متر، وارتفاع 1.7 متر.

هناك عدد من الكماليات التي تتميز بها سيارة Changan Royal CS 95 Double 2022، حيث يكون من بينها: