انطلاق تويوتا راش 2022 بسعر مفاجأة منافسة لاندكروزر 2022 الجبارة

تويوتا راش 2022 الجديدة منافسة لاندكروزر 2022، وتعد راش واحدة من أكثر موديلات تويوتا التي قابلت نجاحا ساحقا في المملكة العربية السعودية، وتأتي المنافسة بين راش الجديدة ولاندكروزر 2022 للتشابه الكبير في الأغراض التي يمكن للسيارتين تؤديها لكن مع اختلاف التجهيزات لصالح لاندكروزر مفخرة الأرض وتتشارك السيارتين في نفس الصفات العامة ومنها الارتفاع عن الأرض ورحابة الصالون الداخلية ومساحات الجلوس والتخزين.

تأتي السيارة بفئتين في السعودية لدى عبداللطيف جميل هما، GL و STD، وهناك الوان عديدة للسيارة لتناسب جميع الأذواق ومنها، الأبيض، الأسود، الرمادي الأحمر.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على العديد من المزايا الاستثنائية ومن بين هذه المزايا أن السيارة تحتوي على خزان الوقود 45 لتر.

وتأتي السيارة أيضا بناقل حركة أتوماتيكي والسيارة تعمل بالدفع الخلفي ما يعطيها قوة كبيرة لخوض المغامرات.

السيارة تأتي بمحرك 1.5 لتر يعطي قوة 103 حصان عند 6600 لفة في الدقيقة.

وفي الوقت نفسه مقاس إطارات السيارة r17 وهو ما يعطي صرفية وقود قوية للغاية.

راش تستهلك لتر بنزين واحد فقط كلما تسير مسافة 16.3 كيلومتر، وهو معدل استهلاك ممتاز على سيارة دفع رباعي.

وتتميز السيارة بارتفاعها عن الأرض مثلها مثل لاندكروزر 2022.

يمكن شراء السيارة عن طريق زيارة أحد فروع وكالة عبداللطيف جميل المنتشرة في جميع أنحاء السعودية.

وفي الوقت نفسه يمكن الاستعلام عن طريق الاتصال الهاتفي على الرقم المرفق فيما يلي: 8002442211.

وكذلك يمكن الدخول على موقع وكالة عبداللطيف على الانترنت والتواصل إلكترونيا مع ممثلي الشركة للاستعلام.

ويمكن عن طريق نفس وسائل الاتصال الاستعلام عن تفاصيل تقسيط السيارة الفخمة الجبارة.

تحتوي السيارة على 7 مقاعد جلد بمستوى راحة عالي لجميع الركاب.

السيارة تحتوي على تجهيزات أمان من وسائد هوائية وأنظمة أمان الفرامل.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على شاشة داخلية كبيرة ويمكن توصيل الهاتف عليها لاستقبال المكالمات وارسالها والاستماع إلى الوسائط.

تكييف السيارة جبار ويعمل بنظام المنطقيتن مما يعطي أعلى اداء وأعلى راحة للركاب.

يبدأ سعر السيارة من سعر 71 ألف ريال وحتى 76 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه تختلف الاسعار بين فئتين السيارة بسبب اختلاف التهجيزات بينهما.

السيارة متوفرة لدى وكالة عبداللطيف جميل وسوف يتم نشر تحديثات الاسعار لدى وكالة تويوتا في السعودية أول بأول.

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