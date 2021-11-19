سيارات للبيع مستعملة لاندكروزر راش كامري حالات ممتازة بأسعار رخصية

تعد لاندكروزر واحدة من السيارات ذائعة الصيت والشهرة في المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثيرين في المملكة عن سيارات مستعملة تويوتا من موديلات لاندكروزر و راش و كامري وغيرها، وتعد السيارات المستعملة الاختيار الأفضل لدى الكثيرين وذلك لانخفاض أسعارها وسهولة إجراءات الشراء عن السيارات الجديدة، وتحتفظ سيارات تويوتا المستعملة بسعر اعادة بيع ممتازة.

هناك سيارة لاندكروزر فئة vxs موديل 2021 بنجران وسعرها 315 ألف ريال، لون السيارة هو لؤلؤي والممشى 15 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة ممتازة من الداخل والخارج، بحالة الوكالة كالجديدة.

وكذلك هناك راش 2021 بالرياض محرك بنزين قير اتوماتيك ممشى 2800 كيلومتر بسعر 65 ألف ريال.

هناك حالة كامري 2021 هايبر في مكة بسعر 135 ألف ريال الحالة العامة للسيارة ممتازة، البدي بحالة الوكالة بممشى قليل.

وفي الوقت نفسه السيارة حالتها العامة من الداخل بحالة الوكالة، الفرش بحالة جيدة للغاية وكافة التهجيزات تعمل بكفاءة.

وكذلك هناك لاندكروزر 2021 بالرياض فئة gxr 3 بالرياض ممشى 14 ألف بسعر 280 الف ريال.

وفي الوقت نفسه السيارة بحالة الوكالة باستثناء بعض الأجزاء في الاكصدام الأمامي.

ممشى السيارة مرشح للزيادة حتى بيعها وكذلك سعرها قد يتغير بتغيير حالة السوق.

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الاحتراس من التلاعب في الممشى وذلك من خلال التقصي بالكشف الإلكتروني على كل جزء من أجزاء السيارة.

وفي الوقت نفسه يجدر الحرص الشديد في معرفة متوسط سعر السيارة في السوق السعودي حتى لا تتعرض للاستغلال.

السيارات مثل لاندكروزر بسبب قوتها الكبيرة فهي مشجعة على المغامرة لذلك يجب الحرص على الكشف على الأجزاء الخارجية منها بحذر.

عليك قراءة تواريخ الكفرات حتى تعرف إذا كان هناك ضرورة لتغيرها من عدمه وسوف يفرق هذا في سعر السيارة ككل.

عندما تفحص سيارات للبيع مستعملة قبل شرائها يجدر أن يتم الفحص في ضوء الشمس وذلك لأن ظلام الليل قد يخفي الكثير من العيوب.

أشياء عليك فعلها قبل شراء سيارة مستعملة من حراج أو أي مكان داخل المملكة العربية السعودية