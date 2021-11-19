العملاقة وصلت.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد في السعودية، السيارة الشهيرة والمتطورة من نوع لماركة العالمية واليابانية تويوتا فورتشنر 2022 بالسعودية الكثير من الناس من المهتمين بعالمك السيارات يتساءلون عن أهم المواصفات لتلك السيارة والتي تعد أكثر نوع محدث ومطور من قبل الشركة العالمية الأضخم تويوتا، ومن خلال الآتي من الفقرات والسطور التالية نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات الخاصة بتلك السيارة الشهيرة والتي قد انتشرت الكثير من المعلومات عنها على الكثير من المنصات المهتمة بمجال السيارات وأحدث الموديلات منها، وعن تلك السيارة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي من الفقرات القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسعودية

العديد من الفئات وأكثر من درجة لتك النوعية من السيارات والتي لها العديد من الامتيازات، حيث كانت البداية لذلك الموديل بالعام ألفين وخمسة عشر حينما تم تصنيعه في دولة اليابان بواسطة الشركة الأشهر للسيارات وهي تويوتا، والسيارة تحمل عدد من المواصفات التي تغري عشاق السيارات الحديثة الفارهة، وعن تلك المواصفات نتحدث بالتفصيل بالآتي من السطور التالية:

أهم مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسعودية

من بين أهم المواصفات الخاصة بهذا الموديل المنتج حديثا ما سيلي ذكره في النقاط القادمة:

الهيكل بتصميم فريد مميز ونوعه الدافع الرباعي.

الوزن للسيارة ما يعدل طن وسبعمائة كيلو جرام.

السيارة قد تم التصميم ها بتوفر الناقل للحركة المقسم إلى نحو خمس سرعات.

المحرك الذي يتوفر بالسيارة من النوع تويوتا فورتشنر يمتاز بأنه من النوع في سيكس فور دابليو دي.

الناقل الحركي يتوفر بنوعيته الأوتوماتيك.

المحرك يبلغ من القوة حوالي مائة وخمسين حصان، كما أن السرعة بعد إحدى عشر ثانية تصل لمائة كم.

يتوفر الصندوق الخلفي بالسعة التي تمون أعلى مما يقرب من الأربعمائة لترا.

يبلغ عدد الأبواب بالسيارة تويوتا فورتشنرحيث يتوفر في هذا الموديل عدد أربعة أبواب من النوع ييدان مع توفر بابين كشف.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

السيارة من هذا لنوع تتوفر بالسعر الذي يبلغ ما قيمته خمسة وخمسين ألف ريال سعودي، وهو الحد الأدنى لسعر الشراء لتلك السيارة بمعارض المملكة العربية السعودية.