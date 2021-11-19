مواصفات سيارة تويوتا فوكسي2022 Toyota Voxy وموعد طرحها

سيارة تويوتا فوكسي Toyota Voxy 2022 من السيارات التي ينتظرها الكثير من محبي السيارات في العالم، فهي سيارة من فئة الميني فان التي لها عشق خاص لدى البعض، وقد نالت الإصدارات القديمة منها استحساناً كبيراً بين المستخدمين حول العالم، ظهر الجيل الثالث من تويوتا فوكسي في عام 2014 بتصميم أنيق ورائع، والآن نحن بانتظار الجيل الجديد من سيارات تويوتا ميني فان 2022 والتي تشمل فوكسي وNoah و Esquire، في هذا المقال نقدم لكم أهم مواصفات سيارات تويوتا فوكسي الجديدة وموعد نزولها في الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا فوكسي 2022 Toyota Voxy

من الأخبار الجيدة التي أعلنت عنها الشركة اليابانية الأضخم في عالم تصنيع السيارات تويوتا منذ مايو 2020، أن الإصدار الجديد من سيارات فوكسي سيكون مختلفاً كلياً عن الإصدارات السابقة رغم أنها ما زالت تحتفظ بالتصميم العام، وجاءت المواصفات الجديدة كالتالي:

المصابيح الأمامية أنحف قليلاً من الإصدارات السابقة.

تحتوي على ثلاث شرائح افقية رفيعة في منطقة أسفل المصابيح الأمامية.

المصد الأمامي له نهايات خارجية عمودية على شكل حرف C حتى تعطي مظهراً رياضيا مكتمل الأركان للشكل العام الأمامي.

أما المصابيح الخلفية فهي أكثر اتساعاً مما سبق، تسربت بعض الأخبار أن ستكون هناك مفاجأة بشأن المصابيح الخلفية، وهي أن تكون متصلة بطريقة ما بالسقف من الخلف بشريط رفيع من الإضاءة، ولكنها ما زالت حتى الآن معلومة غير مؤكدة.

محرك سيارة 2022 Toyota Voxy

قد يعتمد الإصدار الجديد من فوكسي نظام تويوتا كورولا بمحرك أقوى M20A-FXS بقوة 650 فولت للمحرك الكهربائي.

البطارية سيتم تغيير بعض الخصائص الكيميائية لها عن الإصدارات السابقة، حيث تتحول من هيدريد النيكل إلى ايونات الليثيوم.

أهم مميزاتها أنها أكثر جرأة وثباتاً على الطريق.

تأتي السيارة بعدد كبير من الألوان المتنوعة حتى تناسب أكبر عدد ممكن من الأذواق.

سيارة أصلاً يتم تصنيفها تحت فئة السيارات الرياضية، إلا أنها مناسبة لكل الأوقات.

مميزات تويوتا فوكسي 2022موعد طرح سيارة تويوتا فوكسي في الأسواق

تم الإعلان عن موعد طرح سيارة فوكسي الجديدة 2022، والتي من المنتظر أن يتم في شهر يناير المقبل 2022، تذكر التقارير اليابانية أن إصدارات فوكسي السابقة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين في اليابان في الفترة ما بين يناير واغسطس 2021، وبنسبة مبيعات زائدة تخطت 16%، فمن المتوقع أن يكون الإصدار القادم من فوكسي سيحقق نجاحاً كبيراً بدون شك، لذا فإن مصنعي السيارة فوكسي أكثر تشوقاً بصدور السيارة لرؤية رد الفعل العالمي بشأن تلك السيارة.