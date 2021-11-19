مواصفات عربة ميتسوبيشي إير تريك 2022 الجديدة كلياً وأسعارها تعرف عليها الآن

مواصفات عربة ميتسوبيشي إير تريك 2022 ، عربات ميتسوبيشي من المركبات التي تتجدد باستمرار فتجمع مابين الحداثة والمرونة في التصميم و في تلك المقالة نتحدث عن سيارة ميتسوبيشي 2022 التي تم الإعلان عنها مؤخراً حيث أزاحت ميتسوبيشي الستار عن عربة SUV العربة الكهربائية الجديدة وسوف تكون العربة بإنتاجية جديدة بشكل كلي وبأسم “إير تريك” وسوف تكون في معرض غوانزو للسيارات وذلك بعد أشهر من كشف ميتسوبيشي عن النسخة الاختبارية للسيارة ولمزيد من المعلومات رواد موقع ثقفني تابعونا في الأسطر القادمة

مواصفات عربة ميتسوبيشي إير تريك 2022

في البداية يجدر بنا الإشارة إلى أن سيارة ميتسوبيشي 2022 واسم إير تريك ليس جديداً من نوعة في تسميات عربة ميتسوبيشي حيث استخدمت الشركة اسم إير تريك في السابق لموديل ميتسوبيشي الأصلي وذلك في اليابان لعدة أعوام. والآن قد قررت ميتسوبيشي إعادة إحياء الاسم وذلك بتعاون الشركة مع علامة GAC “الصينية”.

والجدير بالذكر أن السيارة تتمتع بتصميم يشابه لموديلات ميتسوبشي الأحدث. وانه أيضاً تعاونت ميتسوبيشي مع شركة GAC الصينية ويقوم بذلك لتطوير”إير تريك” الجديدة. والعربة لها تصميم للمصابيح الأمامية المنقسمة، بالإضافة إلى المصابيح النهارية الــ LED ومكانها فوق المصدات والشبك الأمامي مغلق والعربة لها مقدمة جريئة كما انها بشكل عام جريئة.

Mitsubishi 2022

كما أن علامات سيارة ميتسوبيشي 2022 والتصميم الرئيسي تشتمل على :-

في البداية لها مصابيح أمامية منقسمة.

كما أن لها مصابيح نهارية LED موجودة بشكل أنيق فوق المصدات.

كذلك تمتلك العربة شبك أمامي مغلق وذلك لعدم الحاجة لفتحات التهوية للمحرك الكهربائي.

كما أن العربة بشكل عام تتمتع بواجهة جريئة.

كما حصلت عربة إير تريك الجديدة على سقف شمسي.

كذلك العربات تمتلك شعارات EV الكهربائية المكررة في أنحاء الخلفية والجوانب المختلفة.

والعربة بها مقابض أبواب قابلة للثني.

أسعار ميتسوبيشي 2022

كما أن داخلية سيارة Mitsubishi 2022 بها تصميم مبسط بالإضافة إلى وضع الكثير من ضوابط السيارة في :-

تتمتع السيارة بشاشة لمسية كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية.

كما أن السيارة تتمتع بلوحة عدادات رقمية بها تقنية للواقع المعزز للملاحة.

كذلك تدعم السيارة مدى صافي 520 كيلومتر.

بالإضافة إلى بطارية 69.9 كيلوواط\س.

كما انه ذكرت المصادر الصينية المحلية أن محرك السيارة الكهربائية سوف يولد 181 حصان.

وذلك بدون توضيح لعزم الدوران.

جدير بالذكر أن السيارة سوف تنطلق في الصين خلال النصف الأول من 2022 ولم يتحدد سعر السيارة إلى الآن تابعونا لمعرفة كل جديد.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات عربة ميتسوبيشي إير تريك 2022 و أسعار ميتسوبيشي 2022 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.