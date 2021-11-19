اتفرج على الحلويات.. سيارة كيا سبورتاج فالسعودية 2022 الشكل الجديد الفخم بمواصفات واسعار رائعة

اتفرج على الحلويات.. سيارة كيا سبورتاج 2022 ، مع اقتراب موعد إطلاق السيارة الجديدة من كيا يقوم الكثير بالبحث على محركات الإنترنت على المواصفات الحديثة التي تم العمل عليها في السيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة، فهذه السيار من الأشهر بين محبي السيارات الرياضية الحديثة التي تتميز بكونها من السيارات السريعة والانيقة بين الأنواع الأخرى المشابهة، فهي من أنواع السيارات التي يمكن استخدامها في الرحلات أو الاستخدامات اليومية العادية، وتتميز بشكلها الجذاب الأنيق الذي يفضله الشباب.

اتفرج على الحلويات.. سيارة كيا سبورتاج 2022

يوجد عدد من المواصفات التي تميز سيارة كيا سبورتاج عن منافسيها من السيارات الرياضية المماثلة لها، حيث تتمتع سيارة كيا سبورتاج بالكثير من المميزات التي توفرها تصميمها الأكثر من رائع، فالسيارة ذو ملمس قوي ومتين، ومن ضمن المميزات التي توفرها الشركة المصنعة لسيارة كيا سبورتاج للعام المقبل ٢٠٢٢ سوف نتناولها خلال السطور التالية: ومن هذه المواصفات الاتي

يوجد بالسيارة في الجزء الخارجي شبكة كبيرة، ما يجعل الشكل الخارجي مميز عن الباقي من السيارات.

تأخذ السيارة من وجه النمر في المقدمة للسيارة، وهو ما يعطيها الشكل المميز لها.

المصابيح الأمامية تتميز بإنها تأخذ الشكل الجانبي لتكوين وجه النمر المميز لشكل السيارة.

تحمل السيارة الشعار الحديث لسيارات كيا المميزة.

مصابيح لسيارة من النوع الضبابي، وبالتالي يمكن تشغيلها في أوقات الرؤية المتعسرة.

جانبي السيارة لها شكل المنحني الذي يعطيها الشكل المميز عن مختلف الأنواع.

حوامل السيارة من الكروم المانع للصدأ والذي يعطي للسيارة حركة ميكانيكية عالية.

تتميز السيارة بشكل خلفي له أجنحة يساعدها على الانطلاق بشكل أسرع.

بشكل خلفي له أجنحة يساعدها على الانطلاق بشكل أسرع. عجلات السيارة مغطاة بطبقة من الكروم الملون لتمييزها عن باقي الأنواع.

السيارة تأتي بلونين مختلفين فيوجد السطح بلون مختلف عن باقي الهيكل للسيارة.

تتميز السيارة بإنها مزودة بفتحة سقف للتهوية الداخلية الخاصة بالجالسين داخلها.

مصابيح السيارة الخلفية تأخذ الشكل الجانبي لتعطيها شكل جذاب من الخلف.

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن السعر الخاص بسيارة كيا سبورتاج 2022، ولكن هناك بعض التوقعات أن يتم إصدار السيارة بسعر 94000 ريال في السعودية.