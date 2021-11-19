عروض الحراج اليوم .. للبيع سيارات مستعملة نظيفة بأسعار لن تتكرر

عروض الحراج اليوم وسيارات مستعملة نظيفة للبيع بأسعار لن تتكرر، تتوفر بمدينة أبها سيارة هيونداي النترا 2015 محرك بنزين، السيارة باللون الأبيض مع داخلية باللون البيج، مقود مكسي بالجلد ذو تحكم كامل في النظام الصوتي، مثبت السرعة والبلوتوث. ماكينة 4 سلندر سعتها 2000 سي سي والجير أوتوماتيك مع إضاءات بالكامل LED، السيارة بها رشوش متفرقة ودقة بسيطة بدون حوادث في الصدام الخلفي، الممشى 211 ألف كيلو متر والسيارة عليها سوم 22 ألف ريال بينما يبلغ حد البيع النهائي من المالك 25 ألف ريال.

عروض حراج السيارات اليوم

تتوفر للبيع بمدينة جدة سيارة نيسان سنترا 2016 مستعمل فئة ستاندر بنزين، السيارة باللون الأبيض مع شبك أمامي ضخم من الكروم يتوسطه شعار نيسان، إطارات كروم على النوافذ ومقابض الأبواب وداخلية قماش باللون البيج. الماكينة 4 سلندر والجير أوتوماتيك والممشى لا يتعدى 110 ألف كيلو متر، السيارة مرشوشة رفرف خلفي يمين ورفرف أمامي يسار فقط وهو رش تجميلي نظيف بدون حوادث سابقة، أما بقية البودي فهو بحالة الوكالة والسعر المطلوب 32 ألف ريال.

وتوفرت للبيع العاجل في مدينة مكة ضمن عروض الحراج اليوم سيارة فورد مستعمل 2011 طراز موستنج بابين فقط، ماكينة عملاقة 6 سلندر سعة 3700 سي سي تولد قوة 307 حصان، الجير عادي والممشى 130 ألف كيلو متر فقط. السيارة مفحوصة جديد بداخلية جلد أسود وأحمر والمكيف يعمل بكفاءة، السيارة تحتاج فقط إلى دودة مقود ورش متفرق وتعود جديدة، السعر المطلوب 23 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

حراج سيارات مستعملة للبيع

تتوفر للبيع بمدينة أبها سيارة فورد فليكس 2013 عائلية مستعمل سعودي بمحرك بنزين، السيارة فئة نص فل SEL وارد توكيلات الجزيرة ثاني مستخدم من الوكالة، اللون الخارجي أسود والداخلية جلد باللون البيج. ماكينة 6 سلندر والجير أوتوماتيك والممشى 168 ألف كيلو متر، ماكينة وقير ومحركات على الشرط والبدي الخارجي بلد باستثناء رفرف وباب خلفي يمين نتيجة حكة خفيفة، وصل أعلى سوم إلى 35 ألف ريال. تتميز السيارة بحساسات خلفية وكشافات أمامية وتحكم كامل من المقود في مثبت سرعة، البلوتوث والأوامر الصوتية، إلى جانب تسخين وتحكم كهرباء في المقاعد وشاشة أمامية كبيره تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مشغل CD ومنفذ AUX-USB بالإضافة إلى مكيف لمس بتحكم منفصل و تحكم خلفي بالمكيف.