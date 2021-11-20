لا يزال موقع “ثقفني” يا عزيزي القاريء مع استعراض عروض سيارات في السعودية. واليوم نستعرض لك عرض تقسيط سيارة لكزس 2021 من وكيلها عبد اللطيف جميل للسيارات لشهر نوفمبر من عام 2021. حيث يقدم العرض للسيارة لكزس إل إكس 570 اس اس 2021. وهذا العرض ساري من الفترة 14 نوفمبر 2021 وحتى 30 نوفمبر 2021.

عرض سيارة لكزس2021 في السعودية مع استرجاع نقدي 25000 ريال سعودي

كما ذكرنا إن عبد اللطيف جميل للسيارات يقدم عرض على سيارتي لكزس ال اكس 570 اس اس موديل 2021 اس اس .والعرض يقول يمكنك شراء السيارة مع فرصة استرجاع نقدي 250000 ريال سعودي. وكذلك مع صيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا. ويسري العرض على جميع فئات ال اكس 2021 الجديدة والمتوفرة المباعة خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2021 أو حتى نفاد الكمية. وتتم الصيانات الدورية بحسب توصيات المصنع في كتيب المالك. مع تطبيق الشروط والأحكام.

سعر سيارة لكزس ال اكس 570 اس اس ال اكس 2021

يصل السعر الحالي لـ سيارة لكزس LX 2021 LX 570 SS إلى نحو 460990 ريال سعودي.

مميزات سيارة لكزس ال اكس 571 اس اس

إن سيارة لكزس إل إكس 2021 570مزودة بنظام ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، ونظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، وAirbags، وإنذار لمنع السرقة، وضوء في الصندوق الخلفي، ومسند للذراع في الوسط ، وصندوق وحدة التحكم، وقفل مركزي، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، و جهاز للتحكم بمدى الاضاءة للمصابيح الامامي، وشبك أمامي مطلي بالكروم ، ومصابيح الإنعطافات، و أضواء محيطة ، وتحكم الصوت على عجلة القيادة ، ومراّة التعتيم أوتوماتيكياً، ومكيف أوتوماتك . تأتي هذه الـ SUV اليابانية بمحرك Petrol 8 سعة 5.7 يولّد 362 حصانًا وعزم دوران 530 نيوتن متر.

محرك لكزس 2021 570 ومواصفات مهمة

سعة المحرك 5.7 لتر مع 8 سيلندرات، ونوعية الدفع دفع كلي وسعة خان الوقود 138 لتر. واقتصادية في استهلاك الوقود حيث تقطع 15.7 لتر كل 100 كيلومتر. وفيما يخص نوعية الوقود فهي تستخدم بنزين. مع قوة محرك 362 حصان، وعزم دوران 530 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي وسرعة قصوى 220 كم/ الساعة. وعدد مقاعد 8 مقاعد. أما التسارع 0-100 كم/ساعة ثانية فهي 7.7. فيما يخص قياساتها فالطول 5.065 متر، والعرض 1.980 متر، والارتفاع 1.910 متر، وقاعدة العجلات 2.850 متر، وسعة الصندوق 259 لتر.

نظرة على أسعار لكزس 2021 مستعمل

وإذا ما نظرنا إلى أسعار سيارات لكزس 2021 مستعمل فهي كالتالي: سعر لكزس يو اكس 2021 يصل لـ 172615 ريال سعودي. وسعر لكزس ان اكس 2021 فالسعر يبدأ من 188370 ريال سعودي. أما سعر لكزسس اي اس 2021 فيصل لـ 180 ألف ريال سعودي. أما سعر لكزس ار سي 2021 فالسعر يصل لـ 257140 ريال سعودي. أما سعر لكزس اي اس 2021 فيصل لـ 183540 ريال سعودي. وسعر لكزس ار اكس 2021 فالسعر يصل لـ 230920 ريال سعودي. أما سعر لكزس جي اكس 2021 فيصل لـ 261625 ريال سعودي. وسعر لكزس ار سي اف 2021 فيصل لـ 374440 ريال سعودي. أما سعر لكزس ال سي 2021 فالسعر يصل لـ 458390 ريال سعودي. وأما سعر لكزس ال اس 2021 فيصل لـ 374373 ريال سعودي. وسعر لكزس ال اكس 2021 فيصل لـ485990 ريال سعودي.