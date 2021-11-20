اتفرج على الحلاوة.. سيارة تويوتا كامري المدهشة الفخمة الجديدة كليا بمواصفات واسعار رائعة

اتفرج على الحلاوة.. سيارة تويوتا كامري المدهشة الفخمة ، هل تبحث عن سيارة متوسطة الحجم؟، سيارة تويوتا كامري 2021 تعتبر من الاختيارات الموفقة، حيث انها سيارة سيدان وحجمها متوسط، وتضم العديد من الميزات الميزة مقارنة بسعرها غير المرتفع، والسيارة تعتبر سيارة راقية ورياضية المظهر، كما أنها سيارة عملية بصورة كبيرة، ويمكنك الاستفادة منها في السفر والتنقلات لمسافات كبيرة، وفي تلك المقالة سنعرض لكم سعر سيارة تويوتا كامري 2021، كما سنعرض لكم جميع مواصفات السيارة بالتفصيل.

اتفرج على الحلاوة.. سيارة تويوتا كامري المدهشة الفخمة

تعد سيارة تويوتا كامري ٢٠٢١ بالعديد من المواصفات التي تختلف عن باقي السيارات الموجودة في الأسواق السعودية، لذلك سنقدم إليكم فيما يلي كل مواصفات سيارة تويوتا كامري والاسعار ايضا والعيوب والمميزات:

السيارة لها محرك أساسي متميز، كما أن لها محرك إضافي.

وسعة المحرك الأساسي تصل إلى حوالي 2.5 لتر.

قوة المحرك الأساسي تصل إلى حوالي 202 حصان.

عزم دوران السيارة يصل إلى حوالي 249 نيوتن على المتر.

نظام دفع أمامي متميز.

السيارة تتميز بتصميم داخلي متميز وكراسي جلد أنيق.

السيارة مزودة بنظام EpS.

تتميز السيارة بوجود نظام الترفيه Entune.

تأتي السيارة بشاشة متميزة تعمل عن طريق اللمس، وحجمها 7 بوصة.

التحكم في التكيف يكون إلكتروني، كما ان الشاشة التي تعمل باللمس تتميز بسرعتها للاستجابة.

تتميز السيارة بوجود راديو عالي الدقة.

تضم السيارة نظام صوتي متميز وهو نظام JBL.

السيارة تتميز بتوزيع صوتي متميز عن طريق 9 سماعات داخلية.

استهلاك الوقود اقتصادي، حيث تسجل السيارة حوالي إحدى عشر كيلومتر لكل لتر، وذلك يعتبر متوسط وموفر للغاية.

السيارة تضم 10 وسائد هوائية في كل جزء من السيارة.

يوجد في السيارة مقاعد مميزة وجودتها قوية.

تتمتع السيارة بوجود مرايات لتفادي حدوث تصادم.

تتميز السيارة بوجود تصميم عالي الدقة وشكله رائع.

تعرف فيما يلي على سعر تويتا كامري 2021 فى المملكة العربية السعودية: