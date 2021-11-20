إنطلاق الأسطورة.. سيارة تويوتا ياراس 2022 بالشكل الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

سيارة تويوتا ياراس 2022 بالشكل الجديد، سيارة من الماركة الأشهر تويوتا ياراس 2022 في السعودية هي ما سنتحدث عنه من خلال الآتي من الفقرات القادمة، والتي سنخص فيها بالذكر أهم الخصائص التي تتعلق بمواصفات السيارة التي تمتاز بها، كما سنوضح أهم التجهيزات التي تخص السيارة، وأهم ما يميزها من كماليات تجذب مختلف العملاء، وعبر السطور القادمة نعرض تفصيل كامل عن السيارة كما نتعرف على تكلفة الشراء لهذه السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا ياراس 2022 في السعودية

العديد من المواصفات التي تمتاز بها تلك السيارات عن غيرها من نماذج وموديلات السيارات الأخرى، الانسيابية للتصميم مع قوته تجعل السيارة بمظهر تبدو عليه القوة مع الشياكة، وهذا الموديل الخاص بالسيارة يعتبر جذاب ولائق للغاية من حيث التباين الملحوظ في التصميم لمختلف أجزاء السيارة مع توفر الشباك من الناحية الأمامية بلون أسود وفي موقع منخفض وهذا لمزيد من القوة في التصميم لجسم الغسالة.

المميزات الداخلية لسيارة تويوتا ياراس 2022 بالشكل الجديد

من بين أهم المميزات الخاصة بتلك السيارة النمط شديد العصرية والحداثة وهذ أكثر ما يلفت لها، كما أن المقصورة الخاصة بالسيارة ياراس من سيدان المتميزة، والتي تتسم بالاتساع من الداخل، مع الرحابة في مدخل السيارة، كما يتوفر النظام الخاص بالصوت من النوع المدمج، مع توفر الوحدة الرئيسية والتي تكون في غاية الأناقة، والمنفذ من نوع يو إس بي/ AUX.

أهم ما يتوفر بداخل السيارة

المشغلات الموسيقية متوفرة من الممكن أن يتم الاستمتاع بها من خلال استخدام هذا النظم الصوتي مع مساعدة المدخل يو إس بي، وكذلك توفر التكييف لتهيئة الأجواء في داخل السيارة، كما أن تشغيل المكيف يعد في غاية السهولة.

أهم العروض على سيارة تويوتا ياراس 2022 بالمملكة العربية السعودية

السيارة المستعملة من تلك الماركة تويوتا ياراس متاحة بمبلغ يقدر بنحو ثلاثة عشر ألف ريال بالنسبة للموديلات القديمة، والنسخة الحديثة من تلك السيارة تباع بمبلغ وقدره خمسة وأربعين ألف ريال سعودي، والدفعة الأخيرة للسداد بمبلغ يقدر بنحو ما قيمته ستة عشر ألف ريال سعودي من معارض المملكة العربية السعودية.