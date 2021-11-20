رخيصة الثمن.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة فى السعودية بمواصفات جبارة وسعر خرافى

سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة ، يبحث الكثير من السعوديين عن سيارة تيوتا بيلتا الجديدة، وهي سيارة متميزة للغاية، وينتظرها الكثيرين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تطرح شركة تويوتا للسيارات اليابانية تلك السيارة بعد انتظار طويل، حيث تعمل على تجهيزها منذ سنوات عديدة، وسيارة Belta تعتبر إنتاج مشترك وتعاون بين سوزوكي وتويوتا، حيث تعتبر سيارة ممتازة من حيث سعرها ومواصفتها، وذلك تبعًا لمنصة cartoq التي تقوم بنشر كل جديد هو عالم السيارات، وصور السيارة تم تسريبها على الإنترنت في كل مكان فتابعونا من خلال هذا المقال لمعرفة كل ما يخص سيارة تويوتا بيلتا من صور ومواصفات واسعار. رخيصة الثمن.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة رخيصة الثمن.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة فيما يلي سنعرض لكم مواصفات سيارة تيوتا بيلتا 2022: تتميز تويوتا بيلتا بوجود محرك 1500 ويعتبر من المحرك فائقة الجودة.

ترتفع قوة المحرك الخاص بالسيارة إلى حوالي 105 حصان.

ناقل الحركة في السيارة مميز للغاية وهو من النوع أوتوماتيكي.

يتميز ناقل الحركة بوجود 4 سرعات متكاملة.

يوجد نسخة يدوي من السيارة وتكون بحوالي 5 سرعات.

سيارة تويوتا بيلتا تعتمد بشكل كبير على نظام الجر الأمامي.

حجم صندوق تخزينها الخلفي حوالي 495 لترا.

سيارة موفرة في البنزين.

السيارة تعد مجهزة بالعديد من السمات المتميزة، حيث تضم مصابيح أمامية متميزة وتضم مصابيح خلفية.

الجنوط الموجودة في السيارة متميزة وتصب إلى 16 بوصة.

جنوط رياضية متميزة، وشكل أنيق خارجي.

تتميز بوجود زر تشغيل خاص بالتحكم في المحرك.

تصميم داخلي أنيق حيث أن المقاعد من الجلد.

يمكنك التحكم في إرتفاع الكرسي الخاص بالسائق بسهولة.

السيارة تضم كماليات متميزة ومنها شاشة حديثة تعمل باللمس.

تدعم السيارة أنظمة التشغيل المختلفة ومنها نظام الأندرويد. سعر سيارة تيوتا بيلتا 2022 سعر سيارة تيوتا بيلتا 2022 لم يتم الإعلان عن سعر سيارة تويوتا بيلتا حتى تلك اللحظة، ومن المقرر الإعلان عنه في نهاية هذا العام الحالى ، حيث سيتم طرح السيارة في المنطقة العربية والخليج العربية فتابعونا من خلال موقعنا ثقفنى ليصلكم كل جديد وحصرى عن احدث السيارات بماركات محتلفة فى المملكة العربية السعودية. الوسوم

سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة ، يبحث الكثير من السعوديين عن سيارة تيوتا بيلتا الجديدة، وهي سيارة متميزة للغاية، وينتظرها الكثيرين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تطرح شركة تويوتا للسيارات اليابانية تلك السيارة بعد انتظار طويل، حيث تعمل على تجهيزها منذ سنوات عديدة، وسيارة Belta تعتبر إنتاج مشترك وتعاون بين سوزوكي وتويوتا، حيث تعتبر سيارة ممتازة من حيث سعرها ومواصفتها، وذلك تبعًا لمنصة cartoq التي تقوم بنشر كل جديد هو عالم السيارات، وصور السيارة تم تسريبها على الإنترنت في كل مكان فتابعونا من خلال هذا المقال لمعرفة كل ما يخص سيارة تويوتا بيلتا من صور ومواصفات واسعار. رخيصة الثمن.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة رخيصة الثمن.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة فيما يلي سنعرض لكم مواصفات سيارة تيوتا بيلتا 2022: تتميز تويوتا بيلتا بوجود محرك 1500 ويعتبر من المحرك فائقة الجودة.

ترتفع قوة المحرك الخاص بالسيارة إلى حوالي 105 حصان.

ناقل الحركة في السيارة مميز للغاية وهو من النوع أوتوماتيكي.

يتميز ناقل الحركة بوجود 4 سرعات متكاملة.

يوجد نسخة يدوي من السيارة وتكون بحوالي 5 سرعات.

سيارة تويوتا بيلتا تعتمد بشكل كبير على نظام الجر الأمامي.

حجم صندوق تخزينها الخلفي حوالي 495 لترا.

سيارة موفرة في البنزين.

السيارة تعد مجهزة بالعديد من السمات المتميزة، حيث تضم مصابيح أمامية متميزة وتضم مصابيح خلفية.

الجنوط الموجودة في السيارة متميزة وتصب إلى 16 بوصة.

جنوط رياضية متميزة، وشكل أنيق خارجي.

تتميز بوجود زر تشغيل خاص بالتحكم في المحرك.

تصميم داخلي أنيق حيث أن المقاعد من الجلد.

يمكنك التحكم في إرتفاع الكرسي الخاص بالسائق بسهولة.

السيارة تضم كماليات متميزة ومنها شاشة حديثة تعمل باللمس.

تدعم السيارة أنظمة التشغيل المختلفة ومنها نظام الأندرويد. سعر سيارة تيوتا بيلتا 2022 سعر سيارة تيوتا بيلتا 2022 لم يتم الإعلان عن سعر سيارة تويوتا بيلتا حتى تلك اللحظة، ومن المقرر الإعلان عنه في نهاية هذا العام الحالى ، حيث سيتم طرح السيارة في المنطقة العربية والخليج العربية فتابعونا من خلال موقعنا ثقفنى ليصلكم كل جديد وحصرى عن احدث السيارات بماركات محتلفة فى المملكة العربية السعودية.

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