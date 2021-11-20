سيارة برخص التراب.. كيا سبورتاج وحش الاسفلت الشكل الجديد 2022 بمواصفات واسعار جبارة

كيا سبورتاج وحش الاسفلت ، بعد الإعلان عن اقتراب موعد إطلاق النسخة الحديثة من كيا سبورتاج التي ينتظرها العديدين، وهي واحدة من أشهر السيارات من النوع الرياضي، والتي يبحث عنها الكثير من محبي المغامرة والرحلات، كما أنها تتميز بالمساحة الواسعة في الداخل كما أن بها عدد من الإمكانيات التي تزيد من متعة التنزه بها بشتى الطرق، ومن مميزاتها أنها تعمل بشكل كامل بطريقة إلكترونية لتسهل على راكبيها متعة ركوبها.

سيارة برخص التراب.. كيا سبورتاج وحش الاسفلت

تتميز هذه السيارة بعدد من المواصفات التي تصف السيارة بشكل كامل وبمتابعتها يمكن لجميع الأفراد تحديد إمكانية اقتناء هذه السيارة أو البحث عما يماثلها بإمكانيات متناسبة معه بشكل أكبر، ومن هذه المواصفات المنفردة للسيارة هي:

شبكة السيارة المتواجدة بالجزء الأمامي كبيرة ولها شكل يميزها من مماثلاها.

الشكل الأمامي يشبه مقدمة وجه النمر المميزة.

مصابيح السيارة الموجودة بالمقدمة لها شكل مميز عن باقي السيارات.

تحمل السيارة على مقدمتها شعار كيا المميز الذي تم تفعيله حديثًا.

تحتوي السيارة على مصابيح يمكن تشغيلها في الأوقات الضبابية للتمكين من متابعة الطريق بشكل صحيح.

تأخذ الأبواب الشكل المنحني الذي يعطي شكل مميز للسيارة.

يوجد على جانبي السيارة حوامل من الكروم للمساعدة عند النزول من السيارة.

يوجد بالجزء الخلفي من السيارة جزء يجعلها تشبه الطائرة عند تحركها.

يتميز الجنوط بالسيارة مصنعة من المعدن الملون الذي يعطي السيارة الشكل المميز.

يمكن الحصول على السيارة بلونين مختلفين في نفس الوقت.

يوجد بالسيارة خاصية فتح للسقف بها.

تتصل المصابيح الموجودة بنهاية السيارة بالأبواب الموجودة بها لتعطيها الشكل الواسع المميز لها.

تتميز السيارة بالشكل الرياضي المذهل الذي يجعلها من السيارات المفضلة للكثيرين.

تعد سيارة كيا من ضمن السيارات التي سيعلن عن موعد ظهورها في الأسواق المحلية داخل المملكة العربية السعودية بداية من السنة القادمة ٢٠٢٢، وحتى الوقت الحالي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأسعار الخاصة لهذه السيارات، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الفئة في السعودية بما يقرب من 94000 ريالًا سعوديًا.