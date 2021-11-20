حتى نهاية نوفمبر عروض تقسيط هيونداي 2022 محمد يوسف الناغي السعودية الأجدد

تقدم شركة محمد يوسف الناغي في السعودية أجدد عروض تقسيط هيونداي 2022 حتى نهاية شهر نوفمبر 2021. على مجموعة من السيارات أبرها سيارة كونا 2022 أو يمكنك الاختيار من التقسيط لو أنت راغب في تقسيط سيارة في السعودية هيونداي. فأمامك هيونداي باليسيد 2022 بقسط يبدأ من 1299 ريال سعودي. أو تقسيط هيونداي سوناتا 2022 بقسط يبدأ من 1299 ريال سعودي. أو تشتري سيارة كونا 2022 هيونداي بقسط يبدأ من 1109. ويمكنك أن تقوم برفع الاقساط أو تقليلها وفق ما تريد وهذا يعتمد على الدفعة الأخيرة التي ستقوم بسدادها عرض تقسيط هيونداي بالسعودية.

عرض تقسيط سيارة باليسيد 2022 هيونداي في السعودية

لم ننس القادة المحبون لسيارات هيونداي. والمحبون لـ عروض تقسيط السيارات في السعودية. جئنا لكم بعرض تقسيط سيارة هيونداي باليسيد موديل 2022 فلقد حان الوقت للتغيير وفق أفضل العروض من هيونداي. ومن المزايا في تلك السيارة هي 0% دفعة أولى. كذلك لا توجد أي رسوم إدارية. كما يمكنك الحصول على خمس سنوات صيانة مجانية أو بعد 100 ألف كيلومتر. ويبدأ تقسيطها من 1959 ريال سعودي شهري. ولا تذهب لأي مكان مازال هناك عروض في السطور القادمة.

عرض تقسيط سيارة في السعودية سوناتا هيونداي 2022 بقسط أقل من 1500 ريال سعودي

العرض الثاني لمحبين عروض تقسيط سيارات في المملكة العربية السعودية. هو عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022 في المملكة العربية السعودية. وهذا العرض به مجموعة من المميزات: (1) الميزة الأولى: لا يوجد فيه أي دفعات مقدمة. (2) الميزة الثانية: لا يوجد فيه أي رسوم الإدارية. (3) العرض مقدم من شركة محمد يوسف الناغي بتقسيط يبدأ من 1299 ريال سعودي شهري. يعني ولا أروع من هذا الجمال في العروض لعام 2022. وتمهل هناك عرض آخر على سيارة من سيارات هيونداي موديل 2022.

عرض تقسيط سيارة كونا 2022 في السعودية من هيونداي محمد يوسف الناغي

جئنا للسيارة التي يحبها الجميع. إنها العنتيلة الرائعة إنها سيارة المهام الصعبة. سيارة هيونداي كونا 2022. المحبون لـ عروض تقسيط السيارات في السعودية يستفيدون من عروض الناغي. وهي كالتالي: المميزات المختلفة تبدأ بـ (أ) لا يوجد أي رسوم إدارية تدفعها في البداية. (ب) لا يوجد أي دفعة أولى يعني صفر في المئة دفعات. (ج) يمكنك الحصول على صيانة مجانية إذا ما أكملت عامًا من الشراء، أو أكملت 20 ألف كيلومتر من الممشى. (د) يمكنك أن تقوم بتقسيط هذه السيارة بداية من 1109 ريال سعودي شهريًا.

تقسيط هيونداي كريتا 2022 بقسط شهري 1009 ريال سعودي

يمكنك الآن عمل تقسيط للسيارة الشهيرة هيونداي كريتا موديل 2022 بقسط 1009ريال سعودي ومن أهم المميزات التي تحصل عليها أنه لا يوجد دفعة أولى على الإطلاق كما لا توجد أي رسوم إدارية. أضف إلى ذلك يمكنك الحصول على ضمان المصنع لمدة 5 أعوام أو ممشى 100 ألف كيلومتر. كما تحصل على تأمين شامل على طول فترة سريان الجهة التمويلية. وخدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة.

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.

القسط الشهري المعلن شامل ضريبة القيمة المضافة.

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية المعتمدة

صورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل

صورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل.

خطاب تعريف من جهة العمل.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

أصل خطاب التأمينات الاجتماعية

الشروط والأحكام التي تنظم عملية التقسيط مع الوكيلالمستندات المطلوبة لتقسيط العرض