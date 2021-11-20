مواصفات وسعر سيارة تويوتا سيكويا 2022 Toyota Sequoia أقوى سيارة عائلية

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سنتعرف اليوم على سيارة تويوتا سيكويا 2022 الجديدة، الذي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة، وهي تعد من افضل السيارات الرياضية بمظهرها وإمكانيتها الجديدة التي ستبهر الجمعين، كما تصنف أيضا من السيارات العائلية حيث أنها واسعه المساحة ومريحة جدا للسائق والركاب، حيث أنها تحتوى على الكثير من التقنيات الحديثة، التي سنتعرف عليها جميعا في هذه المقالة.سيارة تويوتا سيكويا 2022
تتمتع هذه السيارة بالكثير من المواصفات العالية، حيث سنتكلم الآن على اهم مواصفات المحرك السيارة، حيث يأتي نوع المحرك بالغاز، والانتقال 6 سرعات أوتوماتيكية قابلة للتحويل، ونوع القيادة بالدفع على العجلات الأربع، والأسطوانات V8، وإجمالي عدد المقاعد 7 حتى تسيع جميع أفراد العائلة، والضمان الأساسي 3 سنوات، وسعة خزان الوقود 26.4 جالون.مواصفات محرك السيارة
- حجم المحرك الأساسي: 5.7 لتر
- نوع المحرك الأساسي: غاز
- نوع الكاميرا: كاميرا علوية مزدوجة (DOHC)
- الأسطوانات V8
- قوة حصان 381 حصان، 5600 دورة في الدقيقة
- عزم الدوران 401 رطل-قدم، 3600 دورة في الدقيقة
- التفاف دائري 38.1 قدم
- الصمامات32
- يمكنك التعرف أيضا على مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022.
- يوجد عدد 2 مساند رأس أمامية.
- ويوجد عدد 2 من مساند الرأس الخلفية.
- متوفر كشافات LED
- متاح نظام تحذيرات النقاط العمياء والمسار لعدم حدوث حوادث.
- يوجد مقعد للأطفال.
- متوفر وسائد هوائية أمامية وخلفية مزدوجة مثبتة على الجانب.
- منع تشغيل المحرك.
- يوجد مصابيح الضباب.
- يوجد نظام أمان قبل الاصطدام.
- متاح نظام إنذار مضاد للسرقة عن بعد.
- يوجد مراقبة ضغط الإطارات.
- مساعد الكبح في حالات الطوارئ.
- فرامل قرصية أمامية وخلفية مهواة.
- أقفال الباب الخلفي لسلامة الأطفال.
- وأيضا مساند رأس خلفية قابلة للتعديل.
- ويمكن انعطف مرايا الإشارة.
- يوجد خدمة الراديو عبر الأقمار الصناعية.
- ثم متوفر ايضا اتصال USB
- نظام تثبيت السرعة التكيفي.
- متوفر جيوب الباب الأمامية والخلفية.
- مجسات وقوف السيارات الأمامية والخلفية.
- تخزين ظهر المقعد الأمامي.
- اشتعال بدون مفتاح.
- ثم يوجد المقعد الخلفي اليدوي سهل الدخول.
- يوجد كاميرا الرؤية الخلفية.
- تنقية الهواء الداخلي.
- عجلة القيادة جلدية.
سعر السيارة بالدولار 63830 أمريكي، دون سعر الشحن
- السعر في السعودية 239438 ريال سعودي.
- سعر في مصر 1001735 جنيه مصري.
- السعر في الأمارات 234443 درهم إماراتي.
الوسوم
سنتعرف اليوم على سيارة تويوتا سيكويا 2022 الجديدة، الذي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة، وهي تعد من افضل السيارات الرياضية بمظهرها وإمكانيتها الجديدة التي ستبهر الجمعين، كما تصنف أيضا من السيارات العائلية حيث أنها واسعه المساحة ومريحة جدا للسائق والركاب، حيث أنها تحتوى على الكثير من التقنيات الحديثة، التي سنتعرف عليها جميعا في هذه المقالة.سيارة تويوتا سيكويا 2022
تتمتع هذه السيارة بالكثير من المواصفات العالية، حيث سنتكلم الآن على اهم مواصفات المحرك السيارة، حيث يأتي نوع المحرك بالغاز، والانتقال 6 سرعات أوتوماتيكية قابلة للتحويل، ونوع القيادة بالدفع على العجلات الأربع، والأسطوانات V8، وإجمالي عدد المقاعد 7 حتى تسيع جميع أفراد العائلة، والضمان الأساسي 3 سنوات، وسعة خزان الوقود 26.4 جالون.مواصفات محرك السيارة
- حجم المحرك الأساسي: 5.7 لتر
- نوع المحرك الأساسي: غاز
- نوع الكاميرا: كاميرا علوية مزدوجة (DOHC)
- الأسطوانات V8
- قوة حصان 381 حصان، 5600 دورة في الدقيقة
- عزم الدوران 401 رطل-قدم، 3600 دورة في الدقيقة
- التفاف دائري 38.1 قدم
- الصمامات32
- يمكنك التعرف أيضا على مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022.
- يوجد عدد 2 مساند رأس أمامية.
- ويوجد عدد 2 من مساند الرأس الخلفية.
- متوفر كشافات LED
- متاح نظام تحذيرات النقاط العمياء والمسار لعدم حدوث حوادث.
- يوجد مقعد للأطفال.
- متوفر وسائد هوائية أمامية وخلفية مزدوجة مثبتة على الجانب.
- منع تشغيل المحرك.
- يوجد مصابيح الضباب.
- يوجد نظام أمان قبل الاصطدام.
- متاح نظام إنذار مضاد للسرقة عن بعد.
- يوجد مراقبة ضغط الإطارات.
- مساعد الكبح في حالات الطوارئ.
- فرامل قرصية أمامية وخلفية مهواة.
- أقفال الباب الخلفي لسلامة الأطفال.
- وأيضا مساند رأس خلفية قابلة للتعديل.
- ويمكن انعطف مرايا الإشارة.
- يوجد خدمة الراديو عبر الأقمار الصناعية.
- ثم متوفر ايضا اتصال USB
- نظام تثبيت السرعة التكيفي.
- متوفر جيوب الباب الأمامية والخلفية.
- مجسات وقوف السيارات الأمامية والخلفية.
- تخزين ظهر المقعد الأمامي.
- اشتعال بدون مفتاح.
- ثم يوجد المقعد الخلفي اليدوي سهل الدخول.
- يوجد كاميرا الرؤية الخلفية.
- تنقية الهواء الداخلي.
- عجلة القيادة جلدية.
سعر السيارة بالدولار 63830 أمريكي، دون سعر الشحن
- السعر في السعودية 239438 ريال سعودي.
- سعر في مصر 1001735 جنيه مصري.
- السعر في الأمارات 234443 درهم إماراتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر سيارة تويوتا سيكويا 2022 Toyota Sequoia أقوى سيارة عائلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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