أسطورة السيارات ...كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية

كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع مميزاتها، تنتمي كيا سبورتاج إلى فئة السيارات الرياضية التي تضم استخدامات متعددة، ويوجد منها موديلات بداية من الفئة الأولى وحتى الوصول إلى الفئة الرابعة، وتم الإعلان عن إصدار الفئة الجديدة وهي الخامسة من تلك السيارة المتميزة في شهر شهر أكتوبر من العام الجاري ويكثر بحث الأشخاص عن مميزات السيارة وأسعارها ومواصفاتها وفيما يلي سوف نذكر كثير من التفاصيل عن هذه السيارة فتابعونا كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع مميزاتها كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع مميزاتها مميزات كيا سبورتاج 2022

تضم تلك السيارة العديد من المميزات ومن أهم تلك المميزات ما يلي: تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانة.

سعة المحرك 1600 سي سي.

تصل قوة المحرك إلى 140 حصان.

الموتور مزود بعزم يصل إلى 16 نيوتن/ متر.

تضم ناقل حركة سداسي الحركات.

ومن أهم ما يميزها أن ناقل الحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

تضم فرامل مانعة للانزلاق والتوزيع إلكتروني.

الزجاج الخلفي يعمل بالكهرباء.

ومن مميزاتها الهامة أن بها حساسات ركن ويمكن تثبيت بها مقاعد الأطفال. مواصفات كيا سبورتاج 2022 مواصفات كيا سبورتاج 2022 تضم كيا سبورتاج مواصفات عالمية غاية في الأناقة فهي كالتالي: يصل طول السيارة إلى 4480 مم.

أما عن عرض السيارة يبلغ 1855 مم.

تبلغ تلك السيارة من الارتفاع حوالي 1645 مم.

ذات شكل أنيق للغاية ولا تضم شنطة خلفية. أسعار كيا سبورتاج 2022 أسعار كيا سبورتاج 2022 أعلن الوكيل الحصري لتلك السيارة في جمهورية مصر العربية عن أسعار الفئة الخامسة الجديدة التي تم الإفصاح عن مميزاتها في الشهر الجاري، وتشير القائمة السعرية الصادرة من خلال الشركة العالمية EIT البيان التالي: يأتي سعر الفئة الأولى LX CAM في القائمة المعلنة بحوالي 424.9 ألف جنيهًا.

الفئة الثانية LX FO تم تسعيرها بقيمة 469.9 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HL PLUS تقدم للجمهور بسعر يصل إلى 504.9 ألف جنيه مصري.

أما عن الفئة الرابعة T/L تم تحديدها في القائمة التسعيرية بمبلغ 544.9 ألف جنيه.

الفئة الخامسة LT PLUS BLACK EDITION تم طرحها في الأسواق بسعر 549.9 ألف جنيه، وهي الإصدار الأحدث.

وهكذا نكون قد تعرفنا على مميزات السيارة ومواصفاتها وكذلك أسعار الفئات الخمسة من سيارة كيا سبورتاج 2022. الوسوم

كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع مميزاتها، تنتمي كيا سبورتاج إلى فئة السيارات الرياضية التي تضم استخدامات متعددة، ويوجد منها موديلات بداية من الفئة الأولى وحتى الوصول إلى الفئة الرابعة، وتم الإعلان عن إصدار الفئة الجديدة وهي الخامسة من تلك السيارة المتميزة في شهر شهر أكتوبر من العام الجاري ويكثر بحث الأشخاص عن مميزات السيارة وأسعارها ومواصفاتها وفيما يلي سوف نذكر كثير من التفاصيل عن هذه السيارة فتابعونا كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع مميزاتها كيا سبورتاج 2022 بأحداث واروع مميزاتها مميزات كيا سبورتاج 2022

تضم تلك السيارة العديد من المميزات ومن أهم تلك المميزات ما يلي: تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانة.

سعة المحرك 1600 سي سي.

تصل قوة المحرك إلى 140 حصان.

الموتور مزود بعزم يصل إلى 16 نيوتن/ متر.

تضم ناقل حركة سداسي الحركات.

ومن أهم ما يميزها أن ناقل الحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

تضم فرامل مانعة للانزلاق والتوزيع إلكتروني.

الزجاج الخلفي يعمل بالكهرباء.

ومن مميزاتها الهامة أن بها حساسات ركن ويمكن تثبيت بها مقاعد الأطفال. مواصفات كيا سبورتاج 2022 مواصفات كيا سبورتاج 2022 تضم كيا سبورتاج مواصفات عالمية غاية في الأناقة فهي كالتالي: يصل طول السيارة إلى 4480 مم.

أما عن عرض السيارة يبلغ 1855 مم.

تبلغ تلك السيارة من الارتفاع حوالي 1645 مم.

ذات شكل أنيق للغاية ولا تضم شنطة خلفية. أسعار كيا سبورتاج 2022 أسعار كيا سبورتاج 2022 أعلن الوكيل الحصري لتلك السيارة في جمهورية مصر العربية عن أسعار الفئة الخامسة الجديدة التي تم الإفصاح عن مميزاتها في الشهر الجاري، وتشير القائمة السعرية الصادرة من خلال الشركة العالمية EIT البيان التالي: يأتي سعر الفئة الأولى LX CAM في القائمة المعلنة بحوالي 424.9 ألف جنيهًا.

الفئة الثانية LX FO تم تسعيرها بقيمة 469.9 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HL PLUS تقدم للجمهور بسعر يصل إلى 504.9 ألف جنيه مصري.

أما عن الفئة الرابعة T/L تم تحديدها في القائمة التسعيرية بمبلغ 544.9 ألف جنيه.

الفئة الخامسة LT PLUS BLACK EDITION تم طرحها في الأسواق بسعر 549.9 ألف جنيه، وهي الإصدار الأحدث.

وهكذا نكون قد تعرفنا على مميزات السيارة ومواصفاتها وكذلك أسعار الفئات الخمسة من سيارة كيا سبورتاج 2022.

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