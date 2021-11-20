“الاسطورة اليابانية” سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة الأحلام لكل شخص بمواصفاتها الخيالية

“الاسطورة اليابانية” سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة الأحلام لكل شخص إنطلقت في الأسواق السعودية منذ القليل من الوقت، حيث تعتبر هذه السيارة هي الأكثر جذباً من نوعها إلى الكثير من الناس، وذلك لما تتمتع به من الكثير من الصفات والكماليات المبهرة، كما أنها تتميز بالشكل الرياضي المتميز بغزو الثلج والصحراء، وعلى هذا تعتبر هذه السيارة حلم كل شخص عاشق لمجال السيارات، والسباقات على الطرق الوعرة والطويلة. سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة الأحلام لكل شخص تتميز هذه السيارة بعدد من المواصفات، حيث يكون من بين هذه المواصفات كل من التالي:

تمتلك هذه السيارة محرك بقدرة 473 حصان، مع قوة عزم 250 نيوتن.

كما أن هذه السيارة تتميز بالدفع الرباعي الخلفي، حيث يتم الدفع من الخلف في حالة السير في الأماكن الوعرة.

إلى جانب ذلك، يتمتع المحرك بأنه سداسي الاسطوانات، بناقل حركة أوتوماتيكي، بـ6 سرعات مختلفة.

كما أن السيارة تحتوي على الكبائن الدوبل، مما يعمل على حماية الركاب أثناء القيادة.

والجدير بالذكر، أن السيارة تتمتع بشاسيهات جديدة، مع مقاعد من الجلد الفاخر، مما يزيد من أناقة وجاذبية السيارة.

ومن جانب آخر، تكون جنوط السيارة من جنوط ذات 18 بوصة، وهذا ما يمنح السيارة استقرار على الطريق. مميزات سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة الأحلام لكل شخص هناك الكثير من المميزات التي تنفرد بها سيارة تويوتا تندرا 2022، حيث يكون من بينها كل من:

مصابيح أمامية مصنوعة من LED، إلى جانب أنها مصابيح ذات إضاءة عالية بالنهار، إلى جانب أنها تعمل على مقاومة الضباب بالليل.

كاميرات توجد على جانبي السيارة، حيث تقوم على إرشاد السائق بالمسافات الجانبية التي توجد جنب السائق.

إلى جانب مرشد العودة إلى الخلف، ويكون ذلك من خلال حساسات وكاميرا يتم من خلالها رؤية الجهة الخلفية من السيارة.

كما تتمتع السيارة بتكييف هواء يتم توزيعه في الخلف من خلال مضخات خاصة للهواء البارد.

إلى جانب حوامل المجات، كما يمكن للسائق التحكم في السيارة من خلال طارة القيادة، حيث يوجد بها الكثير من أزرار التحكم التي تساعد على التحكم في كل شيء.

كما تتميز المقاعد أن كل مقعد يمكن التحكم فيه على حدا. مواصفات الأمان والسلامة في سيارة تندرا 2022 سيارة تويوتا تندرا 2022 بها الكثير من مواصفات السلامة والآمان، حيث يكون من بينها: مكابح الانغلاق.

مثبت السرعة.

الوسادات الهوائية.

التحكم في السرعة أثناء الدوران.

خاصية القيادة على المنحدرات والثلوج والرمال.

والجدير بالذكر، أنه يبلغ سعر هذه السيارة 138 ألف ريال سعودي. الوسوم

“الاسطورة اليابانية” سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة الأحلام لكل شخص إنطلقت في الأسواق السعودية منذ القليل من الوقت، حيث تعتبر هذه السيارة هي الأكثر جذباً من نوعها إلى الكثير من الناس، وذلك لما تتمتع به من الكثير من الصفات والكماليات المبهرة، كما أنها تتميز بالشكل الرياضي المتميز بغزو الثلج والصحراء، وعلى هذا تعتبر هذه السيارة حلم كل شخص عاشق لمجال السيارات، والسباقات على الطرق الوعرة والطويلة. سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة الأحلام لكل شخص تتميز هذه السيارة بعدد من المواصفات، حيث يكون من بين هذه المواصفات كل من التالي:

تمتلك هذه السيارة محرك بقدرة 473 حصان، مع قوة عزم 250 نيوتن.

كما أن هذه السيارة تتميز بالدفع الرباعي الخلفي، حيث يتم الدفع من الخلف في حالة السير في الأماكن الوعرة.

إلى جانب ذلك، يتمتع المحرك بأنه سداسي الاسطوانات، بناقل حركة أوتوماتيكي، بـ6 سرعات مختلفة.

كما أن السيارة تحتوي على الكبائن الدوبل، مما يعمل على حماية الركاب أثناء القيادة.

والجدير بالذكر، أن السيارة تتمتع بشاسيهات جديدة، مع مقاعد من الجلد الفاخر، مما يزيد من أناقة وجاذبية السيارة.

ومن جانب آخر، تكون جنوط السيارة من جنوط ذات 18 بوصة، وهذا ما يمنح السيارة استقرار على الطريق. مميزات سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة تويوتا تندرا 2022 سيارة الأحلام لكل شخص هناك الكثير من المميزات التي تنفرد بها سيارة تويوتا تندرا 2022، حيث يكون من بينها كل من:

مصابيح أمامية مصنوعة من LED، إلى جانب أنها مصابيح ذات إضاءة عالية بالنهار، إلى جانب أنها تعمل على مقاومة الضباب بالليل.

كاميرات توجد على جانبي السيارة، حيث تقوم على إرشاد السائق بالمسافات الجانبية التي توجد جنب السائق.

إلى جانب مرشد العودة إلى الخلف، ويكون ذلك من خلال حساسات وكاميرا يتم من خلالها رؤية الجهة الخلفية من السيارة.

كما تتمتع السيارة بتكييف هواء يتم توزيعه في الخلف من خلال مضخات خاصة للهواء البارد.

إلى جانب حوامل المجات، كما يمكن للسائق التحكم في السيارة من خلال طارة القيادة، حيث يوجد بها الكثير من أزرار التحكم التي تساعد على التحكم في كل شيء.

كما تتميز المقاعد أن كل مقعد يمكن التحكم فيه على حدا. مواصفات الأمان والسلامة في سيارة تندرا 2022 سيارة تويوتا تندرا 2022 بها الكثير من مواصفات السلامة والآمان، حيث يكون من بينها: مكابح الانغلاق.

مثبت السرعة.

الوسادات الهوائية.

التحكم في السرعة أثناء الدوران.

خاصية القيادة على المنحدرات والثلوج والرمال.

والجدير بالذكر، أنه يبلغ سعر هذه السيارة 138 ألف ريال سعودي.

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