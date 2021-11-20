سيارة سوبارو سوليتير 2023 مميزات جبارة أولها السير على الجليد وفوق الجبال

سيارة سوبارو سوليتير 2023 وحش الطرق الوعرة، جاء اسم السيارة المنتظرة سوبارو سوليتير، مزيج جمع الكلمتين اللاتينيتين “Sol” التي تعني (الشمس) و“Terra” وهي تعني (الأرض)، حتى أصبح الاسم هو SUBARU SOLTERRA كما نشاهده في كل الأسواق، حيث تعمل السيارة سوبارو سوليتير على جسم سيارة كهربائية بشكل كامل.

سيارة سوبارو سوليتير 2023

وبالتعاون مع شركة تويوتا بشكل جزئ، ستحمل سيارة سوبارو SUV الكهربائية اسم سولتيرا نهائيًا، حيث تدخل الحملة المختصة بالدعايا لسيارة سوبارو سوليتير 2023، مرحلة جديدة وغير مسبوقة، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن خطط لتقديم النموذج الكهربائي بداخلها، في معرض لوس أنجلوس القادم للسيارات، حيث كان من المحدد المقرر طرحه للجمهور في 17 نوفمبر،

مهارات سوبارو سوليتير 2023

يحتوي هذا التصميم المقرر “خلوص الأرضي” على ارتفاع أكثر، وذلك بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي القياسي الموجود في سيارة سوبارو سوليتيرا، وتعد تلك الميزة بالأخص هي التي تجعل السيارة قادرة على التأقلم في الطرق الوعرة وفي جميع الأحوال الجوية الصعبة

تصميم سيارة سوبارو سوليتير 2023

بينما تتكتم الشركة المصنعة لسيارة سوبارو عن التفاصيل الخاصة بسوليتيرا، ولكن يبدو بأنها متطابقة بشكل كبير مع تويوتا BZ4X، ولم يكن ذلك الأمر مفاجئًا حيث تم تطوير السيارتين معًا، تحت إشراف الشراكة الجديدة بين الشركتين اليابانيين، وبناء على ذلك، يمكننا توقع الشكل النهائي لسوليتير، بطول 184.6 بوصة (4690 ملم) وعرض 65 بوصة (1،650 ملم) ، وارتفاع 73.2 بوصة (1،860 ملم) ، مع قاعدة من العجل بطول 112.2 بوصة (2850 ملم)

أداء سيارة SUBARU SOLTERRA 2023

وفيما يخص أداء سيارة سوبارو، فمن المتوقع لحزمة البطارية الليثيوم أن تكون بأداء أيون 71.4 كيلو وات في الساعة، حيث يوجد فيها محركات كهربائية أمامية وخلفية أيضًا، وينتج عن كل محرك فيهما 107 حصان (80 كيلو واط / 109 حصان).

عٌمر البطارية

ومن المنتظر أن يؤدي هذا النموذج من المحركات الموجودة في سيارة سوبارو بشكل مجمّع، ويبلغ في النهاية 215 حصانًا (160 كيلو واط / 218 حصانًا) وزمن تقريبي 0-62 ميل في الساعة (0-100 كم / ساعة) 7.7 ثانية، والشئ الذي نعيره اهتمامًا هو أنه يجب عندما يبلغ مدى سيارة سوبارو سولتيرا لحوالي 286 ميلاً (460 كم). يحين وقتها الشحن.

خاصية الشحن السريع

ومن المتوقع أن مالكي سيارة سوبارو سوف يصلون لشحن بنسبة 80٪ تقريبًا، خلال 30 دقيقة فقط، لأنها تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 150 كيلو وات، ومن الممكن أيضًا أن تقدم نسخة أخرى من سيارة سوبارو سوليتير بسقف شمسي له القدرة على توليد ما يعادل 1 118 ميلاً (1800 كيلومتر) من النطاق السنويً.