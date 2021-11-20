تخفيض جديد في سعر هيونداي كونا سمارت 2021 الاقتصادية الرياضية يتجاوز 13%، يتميز طراز كونا من هيونداي بمظهر شبابي رياضي مختلف ومساحة داخلية مناسبة، كما اهتمت هيونداي أيضاً بإضافة محرك اقتصادية قوي مع طرح السيارة بسعر مناسب لجذب فئة الشباب. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات فئة سمارت من هيونداي كونا 2021 والتي طُرحت بأربع فئات مختلفة، كما سوف نكشف لكم عن عرض مميز بخصم يصل إلى حوالي 13 بالمائة من سعر السيارة، وهو أقل سعر لهيونداي كونا سمارت الجديدة في السعودية.

تخفيض سعر هيونداي كونا سمارت 2021

طُرحت كونا 2021 بألوان مختلفة وغير تقليدية لتناسب فئة الشباب واختلاف أذواقهم، فهي تتوفر باللون الأخضر الفاتح، الرصاصي، الرمادي والأزرق السماوي، تتميز السيارة بمحرك بنزين 4 سلندر سعته 2000 سي سي ويولد قوة 149 حصان، القير أوتوماتيكي بست سرعات تبترونيك والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي. انضمت فئة سمارت من هيونداي كونا الجديدة إلى عروض نهاية العام الخاصة بالسيارات وتصفيات موديلات 2021، حيث أصبحت تتوفر بسعر 76 ألف و800 ريال بدلاً من 87 ألف و 900 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والخصم يقترب من 13%.

تتميز هيونداي كونا 2021 فئة سمارت بكشافات ضباب أمامية وإشارات انعطاف بالمرايا وأنوار LED شاملة، شبك أمامي رياضي باللون الأسود بالإضافة إلى جناح خلفي وحنايا عفش. السيارة اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود بمعدل 15.7 كيلو متر لكل لتر، كما أن بها جميع مواصفات الأمان التي يتمناها أي قائد للمركبة وتشمل الحساسات الخلفية، عدد خمس أحزمة أمان، إيرباجات أمامية وخلفية، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني، كاميرا خلفية مدمجة بالاضافة إلى فرامل ABS.

كونا سمارت 2021 الاقتصادية

تتميز فئة سمارت من كونا 2021 الرياضية بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي بالإضافة إلى التشغيل عن بعد، التصميم الداخلي للسيارة مزيج بين الأسود والرمادي ومقاعد مخمل قماشية فاخرة، زجاج كهربائي بالكامل وشاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة إلى تحكم كامل عبر المقود. السيارة بها مسند أمامي درج ومسند أخر للمقاعد الخلفية وشاحن لاسلكي، المكيف أوتوماتيك لمس في هيونداي كونا 2021 فئة سمارت، وهي تدعم البلوتوث وبها نظام صوتي مميز يتكون من 6 مكبرات للصوت.