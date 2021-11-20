بدون كفيل تقسيط تويوتا انوفا 2021 أساسي 2.7 بدفعات شهرية أقل من 1700 ريال سعودي

يقدم عبد اللطيف جميل للتمويل مجموعة من عروض التمويل على مجموعة من سيارات تويوتا والتي تشمل كل من سيارات تويوتا 2021, تويوتا 2022 في السعودية ابتداء من 10/10/2021 و ينتهي بتاريخ 30/11/2021. بأسعار وميزات تنافسية جيدة نذكرها في التقرير التالي.تويوتا انوفا 2021 أساسي 2.7 بدفعات تبدأ من 1639 ريال سعودي.

كيفية التقديم على عروض سيارات تويوتا من عبد اللطيف جميل للتمويل شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات

بسيطة حيث بإمكانك الضغط على زر اظهر الرقم للإتصال بشركة عبداللطيف جميل للتمويل او الضغط على زر الاتصال بالشركة مباشرة اذا كنت تستخدم الجوال للإستفسار عن هذا العرض. هذا العرض مقدم بالتعاون مع عبداللطيف جميل للتمويل الذي يقدم خدمة التمويل، وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة الى عبداللطيف جميل للتمويل و عبداللطيف جميل للتمويل، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل.

لا توجد أي مصاريف إدارية.

يتم دفع الإيجار الشهري الأول والمحتسب على أساس ستين شهرًا حسب العرض.

بدون دفعة أولى.

بدون كفيل.

معتمد من الهيئة الشريعة.

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

تويوتا يارس سيدان 2021 واي شركات1.5 . بدفعات شهرية تبدأ من 952 ريال سعودي. تويوتا يارس سيدان 2021 واي شركات 1.5 IA بدفعات شهرية تبدأ من 952 ريال. تويوتا يارس سيدان 2021 واي 1.5 بدفعات شهرية 962 ريال سعودي. سيارة يارس سيدان 2021 واي بلس 1.5 بدفعات شهرية تبدأ من 1011 ريال سعودي. تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5 تبدأ بـ 1152 ريال سعودي. تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور الدفعة الشهرية 1210 ريال سعودي. تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف. بدفعة شهرية تصل لـ 1285 ريال سعودي. تويوتا كورولا 2021 جي ال اي فتحة سقف 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي. تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور 1.8 هايبرد بدفعات شهرية تصل لـ 1498 ريال سعودي.

ما هي مميزات عروض التمويل لسيارات تويوتا من عبد اللطيف جميل؟!