سعر ومواصفات كيا بيجاس 2022 تفاصيل وعيوب سيارة كيا بيجاس LX 2022 الجديدة السعودية

مواصفات كيا بيجاس 2022 الجديدة وسعرها في مصر والسعودية وسنتعرف أيضا علي عيوب السيارة ومميزاتها، أن كيا بيجاس 2022 وما لها من أداء جيد باعتبارها أحدث أصدارات شركة kia العالمية، وما تنتجه من قوة ومتانة في عالم السيارات وما يحتوي عليه هذا العالم من تنافس مستمر، حيث يتم عرض kia pegas موديل 2022 على أشكال ثلاثة يشمل الأول منها طراز EX والثاني LX والطراز الثالث هو GL .

كيا بيجاس 2022

سنتعرف الآن علي مواصفات سيارة Kia Pegas وهي ما يأتي:

تحتوي السيارة الجديدة على مجموعة من المواصفات التي تعمل على منافسة فورد وأودي للسيدان ذات الحجم الصغير.

الشكل الخارجي لهذا الموديل يشبه الى حد كبير الشكل القديم kia rio.

كما تحتوي على عدد من المصابيح التقليدية هالوجين.

المرايات الجانبية للسيارة تتميز بكونها قابلة للتعديل بالكهرباء.

يحتوي هذا الموديل على حساسات خلفية تعمل في صدد سهولة الركن بالإضافة الى عجلات تأتي بقياس 14 اتش.

تحتوي السيارة علي مصابيح kia pegas 2022 الخلفية فهي تشبه الى حد ما شيفروليه أوبترا بالإضافة الى عدد 2 من الخطوط العاكسة للأضواء.

علامة شركة كيا الشهيرة تتمركز الوسط في هذا الموديل وتحديدا فوق المدخل المؤدي الى صناديق الأمتعة بالسيارة.

محرك البنزين للسيارة الجديدة رباعي الأسطوانات يتميز بسعة 1.4 لتر أو ما يكون من 1400 سي سي.

السيارة لها عدد من الألوان منها الأبيض الثلجي واللون الأسود بالإضافة الى الألوان الأحمر الغامق والأزرق الفاتح.



مميزات Kia Pegasسعر Kia بيجاس 2022 في مصر والسعودية

سنتعرف علي أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية وأيضا في مصر وهي:

سعر سيارة kia pegas 2022 في داخل السوق المصري للبيع هو 213.995 جنيها مصريا.

وهذا بالنسبة لفئة الفل اتوماتيك التي تتمتع بسعة 1.4 لتر.

أما في المملكة العربية السعودية فان هذا السعر يتمثل في 49.000 من الريال السعودي لفئة فل أوبشن.

تعتبر السيارة غير آمنه بعض الشي إذا تم تجاوز سرعتها km/h 140.

وذلك لما يحدثه الهيكل الخارجي للموديل 2022 من اهتزازات عند هذه السرعة.

تأتي عندما يكون من جودة في نظام التعليق.

بالإضافة الى رداءة ما يكون من المواد التي صنعت منها المقصورة الخاصة بالسيارة.

وما قد تسببه من احتراق في الدول شديدة الحرارة.

عيوب كيا بيجاس 2022