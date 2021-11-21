ارخص سيارة في السعودية شانجان ايدو بلس 2022 مستعملة بحالات ممتازة وأسعار رخيصة

ارخص سيارة في السعودية شانجان ايدو بلس 2022 الآن يمكنك أن تقوم بشراء شانجان ايدو بلس 2022 فل في أحدث اصدارها للعام الحالي ضمن السيارات المستعملة والتي تتميز بمساحتها الداخلية المتعه لعدد خمس أفراد بسبل راحة بفضل إضافة منتجات الجلد لتغليف وتنجيد مقاعد هذه السيارة وغيرها من المزايا التي تستطيع الاطلاع عليها أولًا قبل البدء في اتخاذ قرار الشراء لهذه السيارة في فئتها المستعملة داخل الأسواق السعودية. مواصفات شانجان ايدو بلس 2022 فل تزود السيارة باثنين من اختيارات تنظيم المحرك الداخلي وأولها المحرك الذي يبلغ عدد اربع اسطوانات وسعة ثابتة تبلغ 1.6 لتر.

بينما تسجل قوة المحرك حوالي 185 حصان مع عزم الدوران الداخلي للمحرك والذي يظهر بنحو 161 دوره نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة الأول يأتي ب نوعية CVT.

ناقل الحركة الأول يأتي ب نوعية CVT. بينما نلاحظ المحرك الثاني للسيارة يأتي رباعي الاسطوانة مع سعة مختلفة للمحرك تبلغ 1.4 لتر فقط مع ناقل مزدوج للحركة يتكون من عدد 7 مستويات للسرعة.

في الغالب تسجل معدلات التسارع لهذه السيارة بنسبة من الصفر وحتى 100 كم خلال 7.9 فقط من الثواني.

تستطيع التحكم بشكل عام في مختلف أجزاء السيارة بشكل صوتي وفق أنظمة التحكم الصوتية المفعلة بداخل السيارة.

تضم السيارة بداخلها خاصية التعديل على المقعد الخاص ب السائق والذي يتاح تحريكه في حوالي 6 زوايا واتجاهات مختلفة.

تبلغ المقاييس الأساسية لشاشة العرض الرقمية بداخل مقصورة السيارة في حوالي 10.25 بوصة.

تبلغ المقاييس الأساسية لشاشة العرض الرقمية بداخل مقصورة السيارة في حوالي 10.25 بوصة. تدعم هذه الشاشة خاصية نقل المحتوى وعرضه من الهاتف الجوال إلى هذه الشاشة مما يضمن المتعة عند السفر في رحلات.

نجد عدة أنظمة تدعم سلامة السيارة بين توفر مانع اغلاق المكابح وأنظمة تدعم توزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

تستطيع الاستعانة بخاصية الثبات في مستوى السرعة عبر الطرقات او الانظمة المساعدة في المرور عبر الطرق الوعرة والمنحدرات. اسعار شانجان ايدو بلس 2022 فل تم الإعلان عن شانجان ايدو بلس 2022 للبيع منذ فترات بسيطة بداخل مدينة الخبر بواسطة إحدى الباعة الفردية بأسعار مخفضة وهذا لفئة شانجان المستعملة.

للبيع منذ فترات بسيطة بداخل مدينة الخبر بواسطة إحدى الباعة الفردية بأسعار مخفضة وهذا لفئة شانجان المستعملة. تعرض هذه السيارة بشكل فردي ومستعمل بأسعار تبلغ حوالي 73،500 ألف ريال سعودي كاش. لا تدعم خدمة السيارات المستعملة للبيع أنظمة التقسيط أو التمويلات كما يمكنك شرائها من قبل الجهة المعلنة عبر 0568383701. صور السيارة المستعملة للبيع الوسوم

ارخص سيارة في السعودية شانجان ايدو بلس 2022 الآن يمكنك أن تقوم بشراء شانجان ايدو بلس 2022 فل في أحدث اصدارها للعام الحالي ضمن السيارات المستعملة والتي تتميز بمساحتها الداخلية المتعه لعدد خمس أفراد بسبل راحة بفضل إضافة منتجات الجلد لتغليف وتنجيد مقاعد هذه السيارة وغيرها من المزايا التي تستطيع الاطلاع عليها أولًا قبل البدء في اتخاذ قرار الشراء لهذه السيارة في فئتها المستعملة داخل الأسواق السعودية. مواصفات شانجان ايدو بلس 2022 فل تزود السيارة باثنين من اختيارات تنظيم المحرك الداخلي وأولها المحرك الذي يبلغ عدد اربع اسطوانات وسعة ثابتة تبلغ 1.6 لتر.

بينما تسجل قوة المحرك حوالي 185 حصان مع عزم الدوران الداخلي للمحرك والذي يظهر بنحو 161 دوره نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة الأول يأتي ب نوعية CVT.

ناقل الحركة الأول يأتي ب نوعية CVT. بينما نلاحظ المحرك الثاني للسيارة يأتي رباعي الاسطوانة مع سعة مختلفة للمحرك تبلغ 1.4 لتر فقط مع ناقل مزدوج للحركة يتكون من عدد 7 مستويات للسرعة.

في الغالب تسجل معدلات التسارع لهذه السيارة بنسبة من الصفر وحتى 100 كم خلال 7.9 فقط من الثواني.

تستطيع التحكم بشكل عام في مختلف أجزاء السيارة بشكل صوتي وفق أنظمة التحكم الصوتية المفعلة بداخل السيارة.

تضم السيارة بداخلها خاصية التعديل على المقعد الخاص ب السائق والذي يتاح تحريكه في حوالي 6 زوايا واتجاهات مختلفة.

تبلغ المقاييس الأساسية لشاشة العرض الرقمية بداخل مقصورة السيارة في حوالي 10.25 بوصة.

تبلغ المقاييس الأساسية لشاشة العرض الرقمية بداخل مقصورة السيارة في حوالي 10.25 بوصة. تدعم هذه الشاشة خاصية نقل المحتوى وعرضه من الهاتف الجوال إلى هذه الشاشة مما يضمن المتعة عند السفر في رحلات.

نجد عدة أنظمة تدعم سلامة السيارة بين توفر مانع اغلاق المكابح وأنظمة تدعم توزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

تستطيع الاستعانة بخاصية الثبات في مستوى السرعة عبر الطرقات او الانظمة المساعدة في المرور عبر الطرق الوعرة والمنحدرات. اسعار شانجان ايدو بلس 2022 فل تم الإعلان عن شانجان ايدو بلس 2022 للبيع منذ فترات بسيطة بداخل مدينة الخبر بواسطة إحدى الباعة الفردية بأسعار مخفضة وهذا لفئة شانجان المستعملة.

للبيع منذ فترات بسيطة بداخل مدينة الخبر بواسطة إحدى الباعة الفردية بأسعار مخفضة وهذا لفئة شانجان المستعملة. تعرض هذه السيارة بشكل فردي ومستعمل بأسعار تبلغ حوالي 73،500 ألف ريال سعودي كاش. لا تدعم خدمة السيارات المستعملة للبيع أنظمة التقسيط أو التمويلات كما يمكنك شرائها من قبل الجهة المعلنة عبر 0568383701. صور السيارة المستعملة للبيع

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