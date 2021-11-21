سعرها معقول .. سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 مواصفاتها واسعارها

سعرها معقول .. سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 أكثر ما يتم البحث عنه من قبّل محبي عالم السيارات، وليس جديدًا على شركة تويوتا أن تقدم لنا تحف فنية فهذه عادتها دائمًا، وتعد سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 من السيارات التي تندرج تحت فئة سيارات الـ SUV الرياضية صغيرة الحجم ومتعددة المهام، وكل هذا سنوضحه في السطور التالية في مقالنا هذا كما سنوضح أهم عيوب ومميزات السيارة في الأسواق وأسعارها وسيتم عرض السيارة في بدايات السنة القادمة. أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة في الأسواق أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة في الأسواق تتمتع سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بمواصفات مميزة تتمثل في:- تعمل على نظام عجلات الجر الأمامية ونظام الدفع الأمامي الرباعي.

مساحة الشحن بها تصل إلى 25,5 قدم مكعب وراء مقاعد الصف الثاني في الدفع الأمامي و24.3 قدم مكعب للدفع الكلي.

أبعادها تتمثل في 4630 مم طول، 1780 مم عرض و1435 مم ارتفاع.

سعة شنطتها الخلفية حوالي 371 لتر.

محركها حوالي 2.0 لتر به 4 سلندرات وقوته حوالي 169 حصان.

تحتوي على محرك هايبرد جديد 1.8 لتر.

بها جنوط من الفولاذ يصل حجمها إلى 17 بوصة وجنوط معدنية حجمها 18 بوصة بحيث تحسن إمكانية التحكم الجيد في السيارة.

السيارة مزودة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة والترفيه والتي تتمثل في عدد 9 مكبرات الصوت وخاصية بلوتوث مميزة كما أن بها خاصية الشحن الكلاسيكي ونقطة خاصة بالاتصال بالواي فاي بالإضافة إلى منافذ USB في المقاعد الخلفية.

تتميز بوجود خاصية التحكم التلقائي في المناخ. أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدة تتمتع السيارة بمميزات أمان عالية جدًا كما أن بها نظام للكبح الأمامي الذي يتم تفعيله ذاتيًا في الحالات الطارئة.

مزودة أيضًا بخاصية رصد النقطة العمياء ونظام لتحديد السرعات ورصد المشاة بالإضافة إلى 9 من الوسائد الهوائية. عيوب سيارة تويوتا كورولا الجديدة سعة الشحن في الخلف أقل من سعة شحن السيارات المنافسة من نفس الجيل بالإضافة إلى أن معدل تسارعها متوسط.

حجم شاشة الترفيه والمعلومات صغيرة نسبيًا. أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدةعيوب سيارة تويوتا كورولا الجديدة وسعر سيارة تويوتا كورولا الجديدة في سوق السيارات السعودي حوالي 94 ألف ريال سعودي فيما يعادل أسعار تبدأ من 25 ألف دولار أميركي. الوسوم

سعرها معقول .. سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 أكثر ما يتم البحث عنه من قبّل محبي عالم السيارات، وليس جديدًا على شركة تويوتا أن تقدم لنا تحف فنية فهذه عادتها دائمًا، وتعد سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 من السيارات التي تندرج تحت فئة سيارات الـ SUV الرياضية صغيرة الحجم ومتعددة المهام، وكل هذا سنوضحه في السطور التالية في مقالنا هذا كما سنوضح أهم عيوب ومميزات السيارة في الأسواق وأسعارها وسيتم عرض السيارة في بدايات السنة القادمة. أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة في الأسواق أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة في الأسواق تتمتع سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بمواصفات مميزة تتمثل في:- تعمل على نظام عجلات الجر الأمامية ونظام الدفع الأمامي الرباعي.

مساحة الشحن بها تصل إلى 25,5 قدم مكعب وراء مقاعد الصف الثاني في الدفع الأمامي و24.3 قدم مكعب للدفع الكلي.

أبعادها تتمثل في 4630 مم طول، 1780 مم عرض و1435 مم ارتفاع.

سعة شنطتها الخلفية حوالي 371 لتر.

محركها حوالي 2.0 لتر به 4 سلندرات وقوته حوالي 169 حصان.

تحتوي على محرك هايبرد جديد 1.8 لتر.

بها جنوط من الفولاذ يصل حجمها إلى 17 بوصة وجنوط معدنية حجمها 18 بوصة بحيث تحسن إمكانية التحكم الجيد في السيارة.

السيارة مزودة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة والترفيه والتي تتمثل في عدد 9 مكبرات الصوت وخاصية بلوتوث مميزة كما أن بها خاصية الشحن الكلاسيكي ونقطة خاصة بالاتصال بالواي فاي بالإضافة إلى منافذ USB في المقاعد الخلفية.

تتميز بوجود خاصية التحكم التلقائي في المناخ. أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدة تتمتع السيارة بمميزات أمان عالية جدًا كما أن بها نظام للكبح الأمامي الذي يتم تفعيله ذاتيًا في الحالات الطارئة.

مزودة أيضًا بخاصية رصد النقطة العمياء ونظام لتحديد السرعات ورصد المشاة بالإضافة إلى 9 من الوسائد الهوائية. عيوب سيارة تويوتا كورولا الجديدة سعة الشحن في الخلف أقل من سعة شحن السيارات المنافسة من نفس الجيل بالإضافة إلى أن معدل تسارعها متوسط.

حجم شاشة الترفيه والمعلومات صغيرة نسبيًا. أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدةعيوب سيارة تويوتا كورولا الجديدة وسعر سيارة تويوتا كورولا الجديدة في سوق السيارات السعودي حوالي 94 ألف ريال سعودي فيما يعادل أسعار تبدأ من 25 ألف دولار أميركي.

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