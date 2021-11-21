شوف الخارقة.. سيارة كيا تيلورايد 2022 تجمع بين الفخامة والأناقة

شوف الخارقة.. سيارة كيا تيلورايد 2022 هو موضوع مقالنا اليوم عبر موقعنا الإلكتروني موقع ثقفني وتعد سيارة كيا تيلورايد 2022 من عمالقة السيارات التي سيتم ظهورها في بداية عام 2022 القادم أي بعد شهور قليلة، وتتمتع السيارة بمواصفات خارقة بالإضافة إلى سعرها المناسب وتجمع السيارة بين عنصرين هامين جدًا وهو إمكانياتها العالية ومظهرها الممتاز المناسب لكل الفئات العمرية ابتداءً من الشباب وحتى كبار السن فهي لا تحكم بسن معين للحصول عليها. مواصفات السيارة الخارقة سيارة كيا تيلورايد 2022 مواصفات السيارة الخارقة سيارة كيا تيلورايد 2022 يتم تقسيم مواصفات سيارة كيا تيلورايد 2022 إلى مواصفات الشكل الخارجي ومواصفات الشكل الداخلي وسنوضح كل مواصفات على حدة في السطور القادمة. مواصفات السيارة الخارجية:- تحتوي على شبكة سوداء أمامية أنيفة تحيطها من جانب مصابيح الهالوجين النهارية.

كشافاتها مزينة باللون الأسود وتلمع من كل ناحية.

باب صندوقها للأمتعة الخلفي عليه شعار شركة كيا الكورية.

تم صنع عجلاتها من مادة الألمونيوم مقاس 20 و18 بوصة حسب فئة السيارة. مواصفات السيارة الداخلية:- بها مقصورة داخلية كبيرة جدًا ثلاثية الصفوف تكفي لعدد 8 من الأشخاص.

مزودة بوسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة مثل لوحة العدادات امام السائق التي تساعد في ارشاده للطريق وشاشة معلوماتية مقاسها 10.25 بوصة. أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية العامة:- مواصفات السيارة الخارجية:-مواصفات السيارة الداخلية:-أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية العامة:- تتميز سيارة كيا تيلورايد 2022 بعدة مواصفات ميكانيكية تتمثل فيما يلي:- تبلغ سعة المحرك الست أسطوانات 3.8 لتر.

تبلغ قوة المحرك حوالي 291 حصانًا ، والتي تدور عند 355 نيوتن متر.

مزود بناقل حركة أوتوماتيكي قوي بـ 8 سرعات.

تتمتع بحركة جيدة على العجلات الأمامية عيوب سيارة كيار تيلورايد الجديدة عيوب سيارة كيار تيلورايد الجديدة عند ذكرنا للميزات أي شيء يجب أيضًا ذكر العيوب فهذه أمانة وواجب علينا، وتعد عيوب السيارة أقل بكثير جدًا من مميزاتها ولكن أيضًا لابد من ذكرها وتتمثل فيما يلي:- معدل استهلاك الوقود فيها أقل بكثير من المعدل المتوسط. سعر سيارة كيا تيلورايد الجديدة في السوق المصري سعر سيارة كيا تيلورايد2022 EX يصل إلى 652 ألف جنيه مصري.

ويصل سعر سيارة كيا تيلورايد2022 SV إلى حوالي ألف جنيه مصري.

بينما سعر سيارة كيا تيلورايد2022 LX بلغ في السوق المصري حوالي 557 ألف جنيه مصري. سعر سيارة كيا تيلورايد الجديدة في السوق المصري الوسوم

شوف الخارقة.. سيارة كيا تيلورايد 2022 هو موضوع مقالنا اليوم عبر موقعنا الإلكتروني موقع ثقفني وتعد سيارة كيا تيلورايد 2022 من عمالقة السيارات التي سيتم ظهورها في بداية عام 2022 القادم أي بعد شهور قليلة، وتتمتع السيارة بمواصفات خارقة بالإضافة إلى سعرها المناسب وتجمع السيارة بين عنصرين هامين جدًا وهو إمكانياتها العالية ومظهرها الممتاز المناسب لكل الفئات العمرية ابتداءً من الشباب وحتى كبار السن فهي لا تحكم بسن معين للحصول عليها. مواصفات السيارة الخارقة سيارة كيا تيلورايد 2022 مواصفات السيارة الخارقة سيارة كيا تيلورايد 2022 يتم تقسيم مواصفات سيارة كيا تيلورايد 2022 إلى مواصفات الشكل الخارجي ومواصفات الشكل الداخلي وسنوضح كل مواصفات على حدة في السطور القادمة. مواصفات السيارة الخارجية:- تحتوي على شبكة سوداء أمامية أنيفة تحيطها من جانب مصابيح الهالوجين النهارية.

كشافاتها مزينة باللون الأسود وتلمع من كل ناحية.

باب صندوقها للأمتعة الخلفي عليه شعار شركة كيا الكورية.

تم صنع عجلاتها من مادة الألمونيوم مقاس 20 و18 بوصة حسب فئة السيارة. مواصفات السيارة الداخلية:- بها مقصورة داخلية كبيرة جدًا ثلاثية الصفوف تكفي لعدد 8 من الأشخاص.

مزودة بوسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة مثل لوحة العدادات امام السائق التي تساعد في ارشاده للطريق وشاشة معلوماتية مقاسها 10.25 بوصة. أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية العامة:- مواصفات السيارة الخارجية:-مواصفات السيارة الداخلية:-أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية العامة:- تتميز سيارة كيا تيلورايد 2022 بعدة مواصفات ميكانيكية تتمثل فيما يلي:- تبلغ سعة المحرك الست أسطوانات 3.8 لتر.

تبلغ قوة المحرك حوالي 291 حصانًا ، والتي تدور عند 355 نيوتن متر.

مزود بناقل حركة أوتوماتيكي قوي بـ 8 سرعات.

تتمتع بحركة جيدة على العجلات الأمامية عيوب سيارة كيار تيلورايد الجديدة عيوب سيارة كيار تيلورايد الجديدة عند ذكرنا للميزات أي شيء يجب أيضًا ذكر العيوب فهذه أمانة وواجب علينا، وتعد عيوب السيارة أقل بكثير جدًا من مميزاتها ولكن أيضًا لابد من ذكرها وتتمثل فيما يلي:- معدل استهلاك الوقود فيها أقل بكثير من المعدل المتوسط. سعر سيارة كيا تيلورايد الجديدة في السوق المصري سعر سيارة كيا تيلورايد2022 EX يصل إلى 652 ألف جنيه مصري.

ويصل سعر سيارة كيا تيلورايد2022 SV إلى حوالي ألف جنيه مصري.

بينما سعر سيارة كيا تيلورايد2022 LX بلغ في السوق المصري حوالي 557 ألف جنيه مصري. سعر سيارة كيا تيلورايد الجديدة في السوق المصري

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