الاسطورة الجبارة.. تويوتا لاندكروزر برادو 2022 بشكلها الجديد في السعودية

الاسطورة الجبارة.. تويوتا لاندكروزر برادو 2022 من أحدث الطرازات التي تقدمها شركة تويوتا اليابانية، حيث تم الإعلان عن فئة Prado، وهي الفئة الأعلى من عربات الدفع الرباعي من شركة تويوتا؛ والجدير بالذكر أنه أصبح التصميم الخارجي من السيارة يشبه تصميم Lexus GX، وهذا ما يجعلها في منافسة الكثير من السيارات الرائدة في هذا المجال؛ ومن جانب آخر، أن كافة شركات السيارات تتجه إلى الدفع الرباعي، حيث أنها الاتجاه الذي يتجه إليه العالم في هذا الوقت.

السيارات اليابانية من أفخم السيارات من جانب، كما أنها تتميز بالدقة في تنفيذ التفاصيل الخاصة بمواصفات الأمان، بجانب مواصفات الكماليات والرفاهية للعميل، ومن بينها كل من:

تتميز السيارة بسعة 2700 CC، وذلك نتيجة قوة عزم الدفع الرباعي، بالإضافة إلى أنها تتمتع بقوة دفع 162 حصان، مع قوة عزم 247 نيوتن.

ومن جانب آخر، تتميز تويوتا لاندكروزر برادو، بأنها مزودة بنسخة أخرى تعمل بالديزل، مما يوفر الكثير من المحروقات، على الرغم من أنه يتمتع بقوة 207، مع عزم 500 نيوتن.

كما أنه يتوفر فيها نظام امان، على سبيل المثال Air Bags، إلى جانب كابح المكابس ABS.

بالإضافة إلى أن هذه السيارة بنظام أمان من خلال تثبيت السرعة، وكابح الإنزلاق عند المنعطفات.

ومن جانب آخر، وتتمتع السيارة بالكثير من عوامل الأمان، حيث يتم التحكم كهربائياً من خلال مقعد السائق.

هناك الكثير من الكماليات التي توجد في تويوتا لاندكروزر برادو، والتي تضيف الكثير من الجاذبية والأناقة للسائق، على سبيل المثال كل من:

تتمتع السيارة بفرض من الجلد الفاخر، حيث تعتبر كافة مقاعد الجلد من أفخم أنواع الجلد الطبيعي.

كما يتم تغطية أزرار التحكم ومحيطها بالجلد الطبيعي.

كما يوجد ف في السيارة 7 مقاعد تعمل بالكهرباء، حيث يتم طي 2 من المقاعد الخلفية، وذلك يكون من خلال اختيار الركاب.

إلى جانب، يتمكن السائق من تعديل الاتجاهات الأربعة، من خلال تحكم كهربائي في المقعد.

كما تتميز السيارة بوجود شاشة ملتيميديا، بعرض 9 بوصة، حيث يتم التحكم في الكثير من الوظائف السيارة من خلال هذه الشاشة.

تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر برادو، بعدد من المميزات التي تجعل التصميم الخارجي للسيارة مميز، حيث يكون من بينها كل من:

أضافت الشركة على الأبواب الخارجية والمصابيح الأمامية الكثير من اللون الأسود حتى يضيف الكثير من الأناقة على السيارة.

كما تكون جنوط السيارة من بعرض 18 بوصة، وذلك حتى تعمل على ثبات السيارة على الطريق.

من خلال القيادة على الطرق الوعرة.

تتوفر تويوتا لاندكروزر برادو، في الاسواق السعودية والعالمية بكل من الأسعار التالية: