بدون كفيل تويوتا كورولا 2021 جي ال اي فتحة سقف 1.5 بدفعة شهرية مفاجأة في السعودية

الآن يمكنك الاستفادة من عرض تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كورولا 2021 جي ال اي فتحة سقف 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 1391 ريال سعودي وذلك بدون كفيل. حيث يقدم الوكيل عبد اللطيف جميل مجموعة من عروض تقسيط سيارات على أنواع محددة من تويوتا. وأثبتت سيارة تويوتا كورولا 2021 قوتها على الطريق بصورة جيدة جدًا لما تتمتع بها من مميزات الثبات والصلابة اليابانية المعروفة.

لا توجد أي مصاريف إدارية. يتم دفع الإيجار الشهري الأول والمحتسب على أساس ستين شهرًا حسب العرض. بدون دفعة أولى. بدون كفيل. معتمد من الهيئة الشريعة.

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري. بدون كفيل عند تطابق الشروط. إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة. الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان.

ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي.

كذلك حجم محرك السيارة هو 1.5 لتر.

بالإضافة لما سبق عدد الاسطوانات هو 3 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 119 حصان.

أما بخصوص ناقل الحركة في تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 هو أوتوماتيك CVT.

ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين.

من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 19.3 كيلومتر لكل لتر.

بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي.

بلوتوث و6 مكبرات الصوت.

سعر تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021 يبدأ من 76000 ريال سعودي.

شاحن لاسلكي. شريط جانبي مطلي بالكروم (صنع في أندونيسيا ). حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في الصين). جناح خلفي (صنع في ماليزيا). فرشات أرضية من القماش(صنع في تايلند). تحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي(صنع في ماليزيا). غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)(صنع في تايلاند) ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا). جهاز نفخ الإطارات (صنع في الصين). حقيبة السلامة (صنع في الصين).

ما هي مميزات عروض التمويل لسيارات تويوتا كورولا 2021 من عبد اللطيف جميل؟!سعر ومميزات تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021مواصفات تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021سعر تويوتا كورولا جي إل آي فتحة سقف 1.5 لتر 2021مواصفات كورولا 2021 جي ال اي فتحة سقف 1.5 الوحش الياباني القادم بقوة