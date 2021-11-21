“الغندورة اليابانية” تويوتا راف فور 2022 Toyota RAV4 جديدة في السعودية بمواصفاتها واسعارها

“الغندورة اليابانية” تويوتا راف فور 2022 Toyota RAV4 أعلنت شركة تويوتا عن طرحها لمجموعة من السيارات الجديدة والخاصة ب طرازات تويوتا راف فور 2022 في جيلها الخامس من السيارات بعد إدخال العديد من التعديلات على الشكل الخارجي وتزويد العديد من التقنيات الداخلية لجعلها أكثر أنواع السيارات المنافسة ضمن انواع السيارات الرياضية متعددة الاستخدام حيث نطرح سويًا قوة أداء المحرك الخاص بسيارة تويوتا 2022 واسعارها داخل الأسواق السعودية عبر الأجزاء التالية.

تتعدد المواصفات الداخلية للسيارة بعد وضع عدة تجهيزات حديثها عليها لتشمل كل من البيانات التالية

التصميم الداخلي لمقصورة السيارة تم تحديثه بوضع إمكانيات ومواد ذات متانه عالية بملمس ناعم.

تتميز السيارة باتساع المساحة التي تجعلها من انسب السيارات العائلية التي يمكن أن تنقل خمس أفراد تبعًا لعدد مقاعدها.

قامت الشركة بتغليف المقاعد بطبقة خارجية من الجلد مع وضع خاصية التحكم الكهربي للمقاعد الخاص ب السائق بمعدل 8 اتجاهات مختلفة.

تزود المقاعد بخاصية التدفئة إلى جانب فتحات إضافية لزيادة معدل التهوية.

نجد احتواء السيارة على عدة تجهيزات ترفيهية من عدد 6 مكبرات صوتية ونظام ستيريو JBL مع دعم الشحن اللاسلكي للهواتف الجوالة.

نجد احتواء السيارة على عدة تجهيزات ترفيهية من عدد 6 مكبرات صوتية ونظام ستيريو JBL مع دعم الشحن اللاسلكي للهواتف الجوالة. شاشة تدعم خاصية اللمس بمقياس يبلغ 8 بوصة مع دعم نقطة اتصال الواي فاي ونظام يختص بالكشف عن أنظمة الملاحة.

تعتمد على إحدى محركاتها التقليدية بشكل رباعي الاسطوانه مع العمل بواسطة البنزين.

هذا المحرك من نوعية 1600 سي سي بينما يستطيع تخزين سعة تصل إلى 2.5 لتر.

قدرة العزم من دوران عجلات السيارة تبلغ 250 دورة نيوتن مع عدد 203 حصان في قوة العزم.

ناقل الحركة يتميز بتعدد مستويات السرعة وتدرجها بنحو ثمانية سرعات مختلفة.

تصنف السيارة ضمن السيارات الاقتصادي والتي لا تستهلك قدر كبير من الوقود.

يبلغ معدل التسارع لتويوتا راف فور بسرعة 100 كيلومتر خلال 7.8 ثانية.

تختلف اسعار تويوتا راف فور الاصدار الجديد 2022 تبعًا بمعدل احتوائه على تجهيزات داخلية حيث تبدأ بتكلفة 155 الف ريال سعودي وتصل فى اعلى معدلات الأسعار إلى 170 ألف ريال سعودي.